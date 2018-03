Vertreter der Initiatoren waren am Dienstag schon mal aktiv: (von links) Peter Stubbe (Gewoba), Lothar Fäsenfeld (Sparkasse), Angela Dittmer (SWB), Volker Ernst (Entsorgung Nord), Daniela Enslein (Bremer Stadtreinigung), Moritz Döbler (Chefredakteur WESER-KURIER) und Umweltsenator Joachim Lohse. (Christina Kuhaupt)

Es ist wieder soweit: Die Umweltinitiative „Bremen räumt auf“ lädt zum alljährlichen Sammeln ein – von Müll natürlich! Vergangenes Jahr beteiligte sich eine Rekordzahl von 20.000 Bremern an der Aufräumaktion. Mit Müllsäcken, Sammelzangen und Gummihandschuhen sammelten sie Abfall und füllten drei große Müllwagen.

Auch 2018 können wieder alle Bremer mit anpacken. Am Freitag, 13. April, sind Schulen, Kindergärten und Bremer Firmen aufgerufen, aktiv für eine saubere Stadt zu sorgen. Alle anderen sind dann am Sonnabend, 14. April, dran. Das Sammelgebiet kann selbst bestimmt werden, Handschuhe und Müllsäcke gibt es umsonst. Anmelden unter www.bremen-raeumt-auf.de oder unter Telefon 04 21/491 55 40 16.