Innerhalb von 24 Stunden waren sie da: Vor zehn Tagen kamen ein Zebukälbchen und zwölf Ferkel bei den Bentheimer Schweinen zur Welt. (Christina Kuhaupt)

Unabhängig von der aktuell noch kalten Witterung sorgt das Tiergehege im Bürgerpark für Frühlingsbotschafter: Rund zehn Tage alt sind derzeit insgesamt zwölf kleine Bentheimer Ferkel, die die beiden Sauen Mathilda und Bonnie zur Welt gebracht haben. „Dass Mathilda nach drei Jahren Pause noch mal Ferkel wirft, war auch für uns eine Überraschung“, berichtet Tierpfleger Christian Panhorst.

Bei neun Monaten Tragezeit schon länger erwartet wurde hingegen das neugeborene Zebukälbchen. An sonnigen Tagen ist der Nachwuchs auch draußen zu sehen. Wenigstens zehn Wochen bleiben die Ferkel noch im Tiergehege, das Kälbchen sogar rund ein Jahr. Rund um Ostern wird zudem die Geburt von Ziegen und Lämmern erwartet. Im Tiergehege hat der Frühling bereits begonnen.

Streng genommen hat der kalendarische Frühlingsanfang aber nichts mit dem Wetter zu tun. Der 20. März markiert einfach das Datum der Tag- und Nachtgleiche. Das ist in diesem Jahr exakt um 17.14 Uhr an diesem Dienstag erreicht. Astronomisch betrachtet steht die Erdachse dann genau senkrecht auf der Verbindungslinie der Mittelpunkte von Erde und Sonne.

„Für uns ist die Astronomie aber unerheblich“, sagt Julia Schmidt vom Seewetteramt Hamburg. Denn bei den Meteorologen beginnt der Frühling bereits am 1. März, was ausschließlich pragmatische Gründe hat. Dadurch verlaufen die Jahreszeiten deckungsgleich mit den Kalendermonaten. Für die Fachfrau ist das aktuelle kalte Wetter nichts ungewöhnliches. „Frost im März ist etwas völlig Normales, Frühlingsanfang hin oder her“, sagt die Meteorologin. Nach einem vergleichsweise milden Winter erscheint einem der relativ späte Kälteeinbruch lediglich als besonders gravierend. „Das haben wir jedoch in Norddeutschland alle fünf bis zehn Jahre“, versichert sie.

Bremen war im Winter wärmstes Bundesland

„Märzwinter“ nennen die Fachleute das Phänomen, wenn nach den ersten wärmeren Tagen von Nordosten noch einmal sehr trockene, polare Kaltluft den Weg nach Mitteleuropa findet und für Frost und Schnee sorgt. Zuletzt sei das beispielsweise 2013 der Fall gewesen. Vor fünf Jahren registrierten die Wettermessstationen in Bremen insgesamt 17 sogenannte Eistage, an denen die Temperaturen zu keinem Zeitpunkt den Gefrierpunkt überschritten. Am Frühlingsanfang lagen seinerzeit sogar einige Zentimeter Schnee in Bremen. Im gesamten Jahr 2017 gab es dagegen lediglich sechs Eistage. In diesem Jahr stieg die Temperatur bislang an sieben Tagen nicht über null Grad – und alle diese Tage lagen im März.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Winterbilanz des Deutschen Wetterdienstes zu sehen, für den die kalte Jahreszeit am 1. Dezember beginnt und Ende Februar bereits endete. Danach war Bremen in diesem Winter mit einer Durchschnittstemperatur von 2,6 Grad und beinahe 180 Sonnenstunden das wärmste Bundesland. Im langjährigen Mittel beträgt der Durchschnitt im Winter hier 1,6 Grad und die Sonnenscheindauer liegt bei rund 140 Stunden.

Für Lutz Arnsmeyer als Geschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Gartenbau bedeutet das aktuelle kalte Wetter nur, dass sich das Frühjahrsgeschäft seiner Mitglieder aus Gärtnereien und Gartenbautrieben noch etwas nach hinten verschiebt. „Das ist aber kein Problem für die Branche“, sagt er. Ganz ohne Märzwinter könnten Frostnächte schließlich bis in den April hinein auftreten. „Das ist dann nur für Obstbäume ein Problem, wenn die Blüte schon begonnen hat.“

Till Jannis Pagels kann dem späten Wintereinbruch dagegen sogar etwas Positives abgewinnen. „Nach dem milden Winter konnten unsere Mitglieder in den letzten Frosttagen endlich etwas Gülle auf ihr Grünland bringen“, sagt der Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer in Bremen. Immerhin rund 8000 Hektar Fläche werden in Bremen landwirtschaftlich genutzt. Rund 1000 Hektar dient als Ackerfläche, der größere Teil ist Grünland für die Milchwirtschaft.

Relativ warme Winter stellen die Milchbauern regelmäßig vor ein Gülleproblem. Die Kühe in den Ställen produzieren weiterhin Dung, die Wiesen aber sind dann zu weich und zu nass, um die Gülle auszubringen. Die Landmaschinen würden den Boden kaputt machen, der die Nährstoffe aus dem Dung zudem kaum aufnehmen kann. „Wir haben ab Mitte Januar darum eigens ein leer stehendes Becken der alten Kläranlage in Strom gemietet, um die Gülle ­ordnungsgemäß zwischenzulagern“, sagt Pagels.

Die aktuell frostigen Nächte und sonnigen Tagen mit leichten Plusgraden bieten nun ideale Bedingungen, das Becken nach und nach zu leeren. „Der morgens noch gefrorene Boden kann gut mit den Landmaschinen befahren werden, mit der Sonne taut er an und kann die Gülle aufnehmen.“ Des einen Freud ist aber auch des anderen Leid: Für hier beliebte Aussaaten wie Raps ist der späte Nachtfrost weniger gut.