Der Gehweg an der "Dete" (links) ist freigeräumt. (Christina Kuhaupt)

Der Weg ist frei. Paletten, Planen und Plastikkübel hatten wochenlang den Bürgersteig vor dem früheren Kulturzentrum „Dete“ in der Neustadt versperrt. Nun ist alles weggeräumt. Die Überbleibsel der Blockade-Aktion liegen um die Ecke (Wiesbadener Straße) auf einer Fläche, die laut Liegenschaftsplan zum Gebäude gehört und somit keine Passanten oder Radfahrer behindert.

Seit Oktober beansprucht eine sogenannte Flinta-Gruppe (Frauen, Lesben, Inter, Non-Binäre, Transgender und A-Gender) das ehemalige Möbelhaus an der Lahnstraße für sich. Bereits Anfang Dezember hatten die Besetzerinnen in einem Gespräch mit Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) zugesagt, ihren selbst gebauten Infopoint zu verlagern. Ende Dezember blockierten die Bauten aus Holz aber immer noch den Weg. Der öffentliche Grund war dadurch blockiert, Fußgänger und Radler mussten ausweichen. Das hat sich nun geändert.

„Die Aktivistinnen haben sich an die Abmachung gehalten“, sagt Jens Tittmann, Sprecher der Baubehörde. Die Gruppe habe in regelmäßig laufenden Videokonferenzen mit der Behörde signalisiert, ein Konzept mit ihren Zielen vorzulegen und auch über die Gründung eines Vereins nachzudenken. Auf dieser Basis könnten die Flintas Förderungen der Stadt unter anderem für Wasser oder Strom beantragen.

Der Eigentümer der Immobilie, Marco Bremermann (Müller & Bremermann), duldet die Aktivistinnen. Das Gebäude ist mittlerweile auch von Fachleuten der Bauordnung begutachtet worden. Nach deren Urteil ist ein Stockwerk des teilweise stark renovierungsbedürftigen Hauses bewohnbar. In den oberen Etagen sei das wegen starken Schimmelbefalls nicht möglich, heißt es aus dem Bauressort.

Die Flintas dürfen laut Zwischennutzungsvertrag nur das Erdgeschoss nutzen. Zur Situation in dem besetzten Haus soll es gegen Ende Januar ein weiteres Gespräch in einer Videokonferenz geben, an dem Vertreter der Baubehörde und des Frauenressorts von Senatorin Claudia Bernhard (Linke) teilnehmen.