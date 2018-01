Jana Wuttke und Sebastian Bauche vom Umweltbetrieb wollen mehr Grün rings um den Neustadtsbahnhof sichtbar machen. (Walter Gerbracht)

Die Arbeiter ebnen den Boden und fräsen die letzten Baumstümpfe ab: Endspurt in den Neustadtswallanlagen am Neustadtsbahnhof, bevor die Bauzäune neben dem neu angelegten Fuß- und Radweg Richtung Stephanibrücke abgebaut werden können. Der wochenlange Regen hat Ende 2017 das Vorankommen unmöglich gemacht, daher gibt es nun eine Nachspielzeit von einigen Wochen für die Umgestaltung der bislang recht unansehnlichen Grünfläche. Im Frühling soll alles fertig sein.

Gleich im Anschluss kümmert sich der Umweltbetrieb Bremen ab Anfang Mai um die Flächen rings um das ehemalige Bahnhofsgebäude, das in großen Teilen mittlerweile Privatinvestoren gehört. Dort wuchern Sträucher und die Pflaster- und Asphaltflächen sehen stark mitgenommen aus - wenn sie überhaupt vorhanden sind. Besonders der neue Hauptzugang zu den Gleisen ist unansehnlich: Nur ein notdürftig befestigter Schotterweg führt auf den beschmierten Eingang zu.

„Wir haben uns entschieden, erst zum Januar 2019 einen Mietvertrag mit einem Großgastronomen abzuschließen, wenn das Außengelände fertig ist“, sagt Gebäudebesitzer Basem Khan auf Nachfrage. Dann kläre sich auch die Frage, ob noch Platz für einen Bäcker am Gleiszugang bleibt. Wer künftig Restaurantbesucher in der ehemaligen Haupthalle des Bahnhofs empfangen wird, sei noch unklar. „Es gibt mehrere Interessenten, mit denen wir verhandeln“, so Khan.

Die Planung für den Außenbereich des Neustadtsbahnhof sei fertig „und wir wollen die Umgestaltung möglichst im Jahr 2018 auch schon beenden“, stellt Jana Wuttke vom Umweltbetrieb Bremen in Aussicht. Sie zeigt auf einen großen Plan, auf dem ein runder „Multifunktionsplatz“ anstatt der ehemaligen Parkplätze zu sehen ist. Auch eine Bushaltebucht wird kurz vorm Pusdorfer Tunnel entstehen. Diese wird aber zunächst so lange als Taxistand genutzt, bis klar ist, wo der gegenüberliegende Haltepunkt angelegt werden kann.

Besonders beeilen müssen sich die Arbeiter mit der Verlängerung des neuen Radweges am Neustadtsbahnhof vorbei bis zum Eingang des Tunnels Richtung Woltmershausen. Er gilt als Premiumroute innerhalb Bremens und wird daher unter strengen zeitlichen Vorgaben vom Bund gefördert. Mit vielen kleine Bauminseln um bestehende Bäume und Neupflanzungen herum, wollen die Planer auch mehr Grün um den roten Klinkerbau gruppieren.

Neustadtswallanlagen verbinden

"Wir wollen damit den Sprung der Neustadtswallanlagen über die Hauptverkehrsachse schaffen", erklärt Wuttke den Hintergrund der Maßnahme. Sie muss laut sprechen, denn der Verkehrslärm auf und unter der nahen Hochstraße ist gewaltig. Außerdem dröhnt ein Güterzug heran. "Das Gebiet ist hoch belastet, aber ich denke, wir können zeigen, dass es hier trotzdem sehr schön sein kann“, sagt Wuttke.

Ein Blick auf den bislang vernachlässigten Teil der Neustadtswallanlagen zwischen Bahnhof und Weser offenbart: Der Lagerplatz des Umweltbetriebs Bremen ist deutlich kleiner geworden und hat Raum freigegeben für den breiten Weg inmitten einer nun einladend wirkenden Grünfläche. Eine Hundeauslauffläche ist entstanden, die im Frühsommer freigegeben wird, wenn der Rasen richtig angewachsen ist. Der ehemalige Bolzplatz sieht noch wüst aus, bekommt aber auch noch bis zum April eine neue Oberfläche wie ein Tennisplatz, Tore und eine neues Ballfangnetz.

Jede Menge Büsche sind verschwunden und lassen den Grünzug deutlich freundlicher wirken. „Noch besser wird es, wenn hier von Frühjahr bis Herbst die Wildblumenwiesen blühen“, sagt Bauleiter Sebastian Bauche. Am Aussichtshügel warten ein paar Überraschungen auf die Besucher, die schon bald wieder den Blick auf das rechte Weserufer genießen können. „Wir haben ihn einen halben Meter höher gesetzt und versucht, ihn etwas gemütlicher zu gestalten“, so Bauche. Während der Arbeiten kam zudem ein Stück Bremer Geschichte am Fuße des Hügels zutage: Ein Stück alte Kaimauer aus mächtigen Sandsteinquadern. Landesarchäologe Dieter Bischop zeigt mit einem Zollstock den Verlauf. Die steinernen Zeitzeugen, die Bomben im Krieg zerstört hatten, sind vorerst wieder verbuddelt worden. Es muss geklärt werden, ob freigelegte Quader den Deichschutz gefährden.

Wenn alles fertig ist, hoffen die Stadtplaner in der Baubehörde, dass die grüne Krone der Stadt endlich in ihrer ganzen Schönheit sichtbar wird. Keine andere Großstadt in Deutschland habe einen durchgehend erhaltenen Grüngürtel rings um seine ehemaligen Wallanlagen aufzuweisen. Der grüne Ring - schon bald ist er komplett.