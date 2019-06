Nomena Struß ist Schauspielerin, Regisseurin und Mitgründerin des Jungen Theater an der Friesenstraße. Sie erzählt über ihre Erlebnisse mit dem Fahrrad. (Christina Kuhaupt)

Mein Vater kam irgendwann mit einem uralten roten Kinderrad nach Hause. Da muss ich vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Mein acht Jahre älterer Bruder wollte mir dann beibringen, darauf zu fahren. Gleich am ersten Tag rollte ich mit Speed eine abschüssige Strecke herunter. Mein Bruder rief: „Hey, du kannst das ja schon richtig gut!“ Ich drehte mich um, kam vom Weg ab, rollte die Böschung herunter und landete mit dem Kopf im Kies und den Haaren im Stacheldraht. Eine Woche lang lag ich mit dicken Backen auf dem Sofa. Das Rad habe ich monatelang nicht mehr angefasst. Dann kam meine beste Freundin mit ihrem neuen Rad, und der Ehegeiz packte mich. Nach zwei Tagen hatte ich es drauf, und dann ging’s ab! Für uns Dorfkinder war Radfahren das Tor zur Freiheit.

Ist ein Schrottrad, das in einer befreundeten Werkstatt aus originalen Einzelteilen zusammengeschraubt wurde. Auf dem Dorf sagen wir dazu: Ne olle Guff. Fährt aber super!

Waren fast alle gebraucht. Nur einmal habe ich in Berlin ein neues Rad gekauft: ein Mountainbike im Sonderangebot. War das Geld nicht wert. Mindestens 20 Räder hatte ich schon, von Omas Miele-Rad aus den 40-ern bis zum 50-er-Jahre-Peugeot-Rennrad. Ich hatte auch mal ein richtig tolles knalloranges Klapprad, für 20 Euro vom Flohmarkt gekauft. Die meisten wurden gestohlen oder kaputtgetreten.

Auf dem Gepäckträger aufrecht stehend fahren! Oder freihändig von einem Dorf zum nächsten! Was haben wir als Kinder alles auf den Rädern angestellt! Natürlich haben wir uns dabei auch oft auf die Schnauze gelegt. Aber das waren keine Unfälle, das war normal.

Mir wurden schon viele Räder vom Hauszaun weg geklaut. Selbst wenn die Schlösser teurer waren als die Räder. Ich hab’s nie verstanden: Warum klauen die immer meine alten Dinger, und nicht die schicken neuen Räder vorm Fitnesscenter nebenan?

Die Strecke zum Lankenauer Höft, immer an der Weser lang, vorbei an den Häuschen am Westerdeich, durchs Grüne, mit Blick übers Wasser auf die Überseestadt gegenüber. Hier kann man sich richtig wegträumen und die Seele baumeln lassen. Ich kann nur empfehlen, da mal lang zu radeln: Es ist dort wirklich wunderschön, und man sieht die Stadt aus einer anderen Perspektive.

Seit Anfang Mai und bis Ende August eben diese. Solange das Golden City läuft, fahre ich mindestens vier Mal pro Woche hin und zurück. Weil es so schön ist, mache ich manchmal Pause, setze mich auf eine Bank und schaue aufs Wasser. Für mich ist das außerdem meine Textlern- und Warmsing-Strecke. Nur Flöte üben, das geht auf dem Rad leider nicht.

Hab ich mir abgewöhnt. Ich hatte schon ganz tolle Satteltaschen, Fahrradkörbe, Blumendeko: Alles über kurz oder lang abhanden gekommen.

Vor drei Jahren, im Viertel. Ich fahre die Bohnenstraße entlang, und ein SUV kommt mir entgegen. Der Fahrer biegt hinter mir links in eine Seitenstraße ab, erwischt mich am Gepäckträger, und ich stürze samt vollgepacktem Fahrradkorb auf die Straße. Und das muss man sich mal vorstellen: Der Fahrer legt den Rückwärtsgang ein, guckt aus seiner riesigen schwarzen Kiste, wie ich auf dem Boden liege, und fährt eiskalt weiter. Zum Glück waren da Passanten, die sich gekümmert haben, und die Polizei bestand darauf, dass ich ins Krankenhaus gebracht werde. Aber das Schlimmste war die Wut und die Hilflosigkeit. Seit eine gute Freundin vor einem Jahr einen sehr schweren Unfall hatte, trage ich übrigens immer öfter einen Helm. Jaja, der Helm schützt auch den dümmsten Kopf.

... weil ich damit die größte Freiheit habe, mich in der Stadt zu bewegen, weil ich keinen Parkplatz suchen, kein Benzin und keine Steuern bezahlen muss, weil es gesund für mich und die Umwelt ist. Ich habe erst vor drei Jahren meinen Führerschein gemacht, und seither fahre ich viel besser Fahrrad – viel umsichtiger. Autos sind einfach so viel stärker und mächtiger, und es kann so leicht was passieren. Wenn wir abends irgendwo in dunklen Klamotten und ohne Licht rausschießen, dann sehen die uns einfach nicht.

... nicht überall geil, vor allem im innerstädtischen Bereich. Viele Radwege sind in einem schlechten Zustand, es gibt wenige Strecken, wo man mal richtig in die Pedale treten kann, unübersichtliche Kreuzungen. Aber hier ist es immer noch viel besser als in Berlin: Da hat man das Gefühl, es herrscht Krieg auf der Straße. Ich finde Radfahren dort inzwischen extrem gefährlich. Mehr Autos, mehr Räder, mehr Fußgänger, aber nicht mehr Platz in der Stadt. Da können wir noch so viele Schilder aufstellen und Markierungen anbringen: wenn wir nicht aufeinander achten, dann rummst es! Ach ja – und liebe Fußgänger: schaut ab und an mehr auf die Straße und weniger aufs Handy. Lasst uns gelassen und freundlich sein, dann klappt‘s auch mit dem Verkehr.

Zur Person

Nomena Struß

ist Schauspielerin, Regisseurin und Mitgründerin des Jungen Theater an der Friesenstraße. Ihre Kindheit verbrachte sie in Wulsbüttel, zog mit 17 Jahren nach Bremen und war jahrzehntelang beruflich auf der ganzen Welt unterwegs. Sie hat noch einen Koffer in Berlin, lebt aber seit einigen Jahren wieder am liebsten in Bremen: „Die Lebensqualität“, sagt sie. Seit Jahren gehört sie in der Rolle des hemdsärmeligen Koberers Ramon Locker zum Stammpersonal der temporären Hafenbar Golden City, die noch bis Ende August am Lankenauer Höft Saison hat. Was dort alles los ist, steht auf der Internetseite www.goldencity-bremen.de.