Der dritte Schaffer Hermann Schünemann. Seine Welt sind die Bücher. (Frank Thomas Koch)

Nein, es sei keineswegs die Krone der Eitelkeit, zum Schaffer berufen zu werden, sagt Hermann Schünemann. „Es geht doch darum, der Stadt etwas von dem zurückzugeben, was wir hier durch unsere Berufstätigkeit bekommen haben. Uns geht es darum, Bremen etwas Gutes zu tun“, betont der dritte Schaffer des diesjährigen Jahrganges. So lautet auch das Credo des Hauses Seefahrt, des weltweit ältesten Sozialwerks für in Not geratene Seeleute. Die Mitglieder sichern den karitativen Zweck der Stiftung.

Und so ließe sich die Außenwirkung der Schaffermahlzeit auch unter das Motto stellen: „Tue Gutes und rede darüber“. Da sind sich die drei Schaffer Matthias Zimmermann, Thilo Schmitz und Hermann Schünemann einig. Sie betonen, dass „einige Gäste unter dem Eindruck der Schaffermahlzeit für Bremen wichtige Investitionsentscheidungen getroffen hätten“.

Hermann Schünemann ließe sich als „Herr der Bücher“ bezeichnen und als solcher hat er sich auf die Fahnen geschrieben, die Leselust insbesondere beim Nachwuchs zu wecken. Nicht von ungefähr ist er Mitglied im Vorstand der „Bremer Leselust“, der „Bremer Literaturstiftung“ und der „Freunde der Stadtbibliothek“. Besondere Verdienste um den Lesenachwuchs hat er sich im Verein „Das erste Buch“ erworben, auch hier ist er Vorstandsmitglied.

Schünemann ist allem Schöngeistigen zugetan und er liebt Bücher. Viele Bremensien sind im Schünemann Verlag erschienen, der 2010 sein 200. Bestehen feiern konnte. Auch ein Buch über Bremer Kaufmannsfeste ist im Schünemann-Verlag erschienen. Nach einer Lehre zum Verlagskaufmann bei den „Ruhr-Nachrichten“ in Dortmund und einem anschließenden Studium der Betriebswirtschaftslehre in Bamberg stieg er 1996 ins das familieneigene Verlagsgeschäft des Carl.-Ed.-Schünemann-Verlages ein.

Seit 1998 ist der zweifache Vater Geschäftsführer des Carl-Ed.-Schünemann-Verlags und des Eilers&Schünemann-Verlags. Der dritte Schaffer hält traditionell die Rede auf Bremen und den Senat, in einer weiteren Rede stellt er die Kapitänsschaffer vor. Seine Aufgabe ist es, für Catering, Tontechnik und für die Musik des im Anschluss an die Schaffermahlzeit stattfindenden Schafferballes im Rathaus zu sorgen.

Weitere Informationen

Die Schaffermahlzeit wird jeweils am zweiten Februar in der Oberen Rathaushalle veranstaltet, 2019 zum 475. Mal. Die Spenden der auswärtigen Gäste fließen der Stiftung des Hauses Seefahrt zu. Es ist das weltweit älteste Sozialwerk für in Not geratene Seeleute, die auf dem Seefahrtshof in Bremen-Grohn wohnen.