Herbst 1976: Interview mit Bundeskanzler Helmut Schmidt (rechts) im Wahlkampf-Sonderzug zwischen Wetzlar und Fulda. Bonn-Korrespondent Dietrich Eickmeier sitzt links im Bild, mit den Papieren in der Hand. (Archiv D. Eickmeier)

Dietrich Eickmeier, 73 Jahre alt, Berlin-Korrespondent des WESER-KURIER von 1999 bis 2012. Für den WESER-KURIER schreibt er heute noch regelmäßig die Kolumne Zeitzeichen.

Dietrich Eickmeier (Christina Kuhaupt)

In erster Linie habe ich das politische Geschehen verfolgt und auch spezielle Wirtschaftsthemen gemacht. Dazu gehörten die maritime Wirtschaft und Luft- und Raumfahrt. Das sind die politischen Industrien, die in Bremen eine große Rolle spielen. Die besten Geschichten sind durch gute Kontakte entstanden, aber auch mal durch Zufall. Von dem ersten großen Milliardenkredit der Bundesregierung für den Militärtransporter Airbus A400M, der auch teilweise in Bremen gebaut wird, habe ich in einem Restaurant erfahren. An einem Nachbartisch saß ein Staatssekretär. Ich wusste, wer er war, aber er hat mich nicht erkannt. Ich saß dort mit Freunden und habe dann mitgeschrieben.

Früher hatte man engeren Kontakt zu Spitzenpolitikern. Da war ich mal ein Wochenende mit dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher unterwegs oder hab Willy Brandt zum 150. Jahrestag des Hambacher Fests begleitet. Er ging dann immer mal raus und rauchte heimlich eine Zigarette auf dem Klo. Mit Beginn des RAF-Terrors wurde der persönliche Kontakt weniger, da gab es den ersten Einschnitt. Mit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin gab es noch mal so einen Einschnitt. In Bonn wusstest du, dass du in das Restaurant oder in die Kneipe gehst, um jemanden zu treffen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das gab es in Berlin nicht mehr. Also habe ich mehr telefoniert. Und ich musste zu mehr Veranstaltungen gehen.

Man hatte immer ein paar Markstücke in der Tasche, um in eine Telefonzelle zu gehen und einen Text durchzugeben. Das war immer mit dem Risiko verbunden, dass etwas falsch verstanden wird. Bei der Neuen Westfälischen arbeiteten drei Sekretärinnen, die das Gespräch aufnahmen, erst noch auf Schallplatte. Bei einem Koalitionsstreit zwischen der SPD und FDP 1982 stand am nächsten Tag statt „rigider Sparmaßnahmen“ „frigide Spaßmaßnahmen“ im Blatt. Da haben alle Kollegen herzlich gelacht und ich hab es in den Hohlspiegel geschafft.

Das erste Mal, dass ich von der Digitalisierung und der bevorstehenden Neuen Welt, auch für Redaktionen, gehört habe, muss auf einer meiner Volontärsschulungen 1975 gewesen sein. Das erste Mal, dass ich an einem Bildschirm gesessen habe, war Anfang 1986. Das Arbeiten war früher ruhiger. Man hatte sich mehr Zeit genommen für Reportagen. Das hat sich schon geändert. Der entscheidende Vorteil des Digitalen ist: Hintergründe, Zitate, Zahlen und Daten kriegt man heute natürlich ganz schnell. Denn wir kommen schneller in die Archive. Das ist heute viel einfacher als früher.

Jürgen Hinrichs, 58 Jahre alt und seit 25 Jahren beim WESER-KURIER. Nach verschiedenen Stationen im Haus, vom Politikressort bis zur Lokalredaktion, ist er seit sechs Jahren Chefreporter der Zeitung.

Jürgen Hinrichs (Christina Kuhaupt)

Das Wichtigste am Reporter-Dasein ist, dass du Kontakte hast, bekannt bist, dass dich Leute ansprechen. Es dauert viele Jahre, bis sich Small Talk in ein Hintergrundgespräch wandelt, bei dem, wenn‘s gut läuft, auch vertrauliche Informationen über den Tisch gehen. Aufschreiben muss ich sie deshalb aber noch lange nicht, das hängt von den Verabredungen ab, die ich mit meinen Gesprächspartnern treffe. Informationen im Hinterkopf zu haben, ist schon deshalb wichtig, um die Dinge besser einordnen zu können. Vertraulichkeit und Verlässlichkeit sind unerlässlich. Du bist in dem Beruf sofort verbrannt, wenn bekannt wird, dass du dich nicht an Abmachungen hältst.

Journalisten sind Dolmetscher. Wir übersetzen komplizierte Sachverhalte und Sprache. Wir dienen der Öffentlichkeit. Ich bin kein Künstler, ich bin ein Handwerker – so verstehe ich mich. Ich sage immer, dass ich sowohl den Mord als auch den Ministerpräsidenten mache. Am liebsten aber Alltagsgeschichten. In jedem Menschen schlummern spannende Geschichten, das ist mein Credo.

Die vielleicht beste Anekdote, die ich erzählen kann, ist der Besuch des Königs von Jordanien. Im Rathaus wurde eine Konferenz veranstaltet, zu der Abdullah II. eingeladen war. Der Zufall wollte es, dass der damalige Bürgermeister Jens Böhrnsen, Reporter Hinrichs und der König vor Beginn der Konferenz mutterseelenallein auf dem Marktplatz standen. Es war alles abgeriegelt. Der König fragte: „Wie alt ist das Rathaus?“ Böhrnsen antwortete: „Ungefähr 1000 Jahre.“ Da war der 600. Geburtstag gerade vorüber. Ich habe das aufgeschrieben, was der Senatskanzlei natürlich nicht gefiel. Sie wies offiziell darauf hin, dass der Bürgermeister sehr wohl wisse, wie alt das Rathaus ist.

In meiner jüngsten Serie war ich der Grenzgänger, bin einmal um das Bremer Stadtgebiet gelaufen. Dafür hatte mir die Online-Redaktion das Twittern verordnet. Das hat wunderbar geklappt. Ich habe Bremen ganz anders kennengelernt und über den Kurznachrichtendienst waren die Leute darüber informiert, wo ich gerade bin. Zuletzt war es so, dass einige Leute schon auf mich gewartet haben. Sie haben ausgerechnet, wann ich bei ihnen vorbeikommen könnte und standen im Vorgarten.

Wir sprechen ja immer von der Leser-Blatt-Bindung – durch solche Aktionen erleben die Leute leibhaftig, dass du dich nicht im Pressehaus verschanzt, sondern ein ganz normaler Mensch bist, mit dem man natürlich schnacken kann. Dadurch fällt eine Barriere.

Nico Schnurr, 27 Jahre alt, hat 2018 sein Volontariat beim WESER-KURIER abgeschlossen. Seitdem arbeitet er als Reporter.

Nico Schnurr (Christina Kuhaupt)

Reporter zu sein, das bedeutet für mich vor allem: rausgehen, dabei sein, wenn etwas passiert. Am liebsten begleite ich Menschen in ihrem Alltag. Oft versteht man große gesellschaftliche Entwicklungen besser, wenn man sie im Kleinen betrachtet. So richtig klar geworden ist mir das vor knapp zweieinhalb Jahren. Damals schickte mich der WESER-KURIER für eine Recherche-Reise nach Israel, zum 70. Geburtstag des Staates. Ich war 24, Volontär, und hatte den Auftrag bekommen, ein Land zu erklären, das ich vor der Reise selbst nur ein Mal besucht hatte.

In Israel sprach ich mit Historikern, Soziologen und Konfliktforschern. Ich verstand vor allem, wie wenig ich verstanden hatte. Das änderte sich erst, als mir die Leute vor Ort ihre Geschichten erzählten und mir klar wurde, dass es für einen interessanten Text oft gar nicht viel Theorie und Weltgeschichte braucht, weil sich schon so viel davon in jeder Biografie spiegelt. Die Wissenschaftler landeten später nicht in meinem Text, dafür etwa die verrückte Geschichte einer israelischen Winzerin.

Das Prinzip habe ich bis heute beibehalten. Ich möchte komplizierte Zusammenhänge anhand von Menschen und ihren Geschichten erklären. Auch jetzt, in der Corona-Krise, versuche ich, zu beschreiben, wie schnell sich der Alltag von Menschen wandelt. In den vergangenen Wochen habe ich Bestatter besucht, Pflegeheime und Prostituierte, Obdachlosen-Ärzte und Reinigungskräfte. Spannende Geschichten findet man überall.

Der Job als Reporter wird sich weiter verändern, Medien müssen schneller werden und neue Wege finden, die Leute zu erreichen. Ich sehe darin eine große Chance. Als Reporter sollte man die digitalen Kanäle als zusätzliche Werkzeuge sehen, um sein Thema zu transportieren. Wenn eine Geschichte gut ist, funktioniert sie überall, egal ob als Reportage in der Zeitung oder als Story auf Instagram.

Zur Person

Dietrich Eickmeier, 73 Jahre alt, Berlin-Korrespondent des WESER-KURIER von 1999 bis 2012, vorher Bonn-Korrespondent. Für den WESER-­KURIER schreibt er regelmäßig die Kolumne Zeitzeichen.

Jürgen Hinrichs,

58 Jahre alt und seit 25 Jahren beim WESER-­KURIER. Nach verschiedenen Stationen im Haus, vom Politikressort bis zur Lokalredaktion, ist er seit sechs Jahren Chefreporter der Zeitung.

Nico Schnurr,

27 Jahre alt, hat 2018 sein Volontariat beim WESER-­KURIER abgeschlossen. Seitdem arbeitet er beim WESER-KURIER als

Reporter.

Weitere Informationen

Dieser Artikel ist Teil der Sonderveröffentlichung zum 75. Geburtstag des WESER-KURIER. Am 19. September 1945 erschien die erste Ausgabe unserer Zeitung. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück auf die vergangenen Jahrzehnte: Erinnern uns an die Anfänge unserer Zeitung und auch an die ein oder andere Panne. Und wir schauen nach vorn: Wie werden Künstliche Intelligenz und der Einsatz von Algorithmen den Journalismus verändern? Natürlich denken wir auch an Sie, unsere Leser und Nutzer. Wer folgt unseren Social-Media-Kanälen, wer liest unsere Zeitung? Was ist aus den Menschen geworden, über die wir in den vergangenen Jahren berichtet haben? Und wie läuft er eigentlich ab, so ein Tag beim WESER-KURIER?