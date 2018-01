In seiner Neujahrsansprache hat sich Bürgerschaftspräsident Christian Weber dafür stark gemacht, das Kindergeld zu verdoppeln. (WESER-KURIER Grafik)

Nicht länger abfinden will sich Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) mit der Kinderarmut in Bremen. In seiner im WESER-KURIER abgedruckten Neujahrsansprache hat sich Weber dafür stark gemacht, „quasi als Grundsicherung für jedes Kind“ das Kindergeld zu verdoppeln. Nach derzeitigem Stand wären das jeweils 388 Euro für das erste und zweite Kind. Sein Wunsch: Bremen soll dazu als Vorreiter im Bundesrat eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen. Mehr Geld für sozial benachteiligte Kinder – mit diesem Ansinnen stößt er auf positive Resonanz nicht nur in seiner eigenen Partei, sondern auch bei Grünen und Linken.

Grundsätzliche Reform des bisherigen Systems

Allerdings wollen Grüne und Linke noch weitaus mehr, ihnen schwebt eine grundsätzliche Reform des bisherigen Systems vor. Als Kindergrundsicherung soll dieses System sämtliche Leistungen inklusive Kindergeld umfassen – eine Forderung, die auch im rot-grünen Koalitionsvertrag von 2015 enthalten ist. Sogar zur Höhe des künftigen Betrages haben beide Parteien klare Vorstellungen: Die Linken visieren 573 Euro an, die Grünen sogar eine Summe von bis zu 800 Euro.

Nach Vorstellung der Grünen soll die Kindergrundsicherung unabhängig sein vom jeweiligen Elterneinkommen. „Das haben wir schon im Bundestagswahlkampf gefordert“, sagt der kinderpolitische Sprecher Matthias Güldner. Es dürfe keine Steuerschlupflöcher mehr für Besserverdienende geben. Deshalb plädiert Güldner für einen festen Betrag, der für alle Eltern gleich hoch sein müsse. Konkret schwebt den Grünen eine Summe zwischen 700 und 800 Euro pro Monat vor, um die kompletten Kosten für ein Kind abzudecken. Eine höhere Besteuerung der Besserverdienenden soll das nötige Geld in die Kasse spülen. Konkret nennt Güldner eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, der Erbschaftssteuer und der Vermögenssteuer.

Eine völlige Neuordnung der Zahlungen für Kinder schwebt auch den Linken vor. Von einem längst überfälligen „Systemwechsel“ spricht deren Kinderexpertin Sofia Leonidakis und verweist auf einen Antrag, den ihre Fraktion bereits im Mai 2017 in der Bürgerschaft eingebracht hat. Doch eine bloße Verdoppelung des Kindergeldes greift in ihren Augen zu kurz. Wie die Grünen kritisieren die Linken den steuerlichen Kinderfreibetrag, der wohlhabendere Familien stärker entlastet als arme Familien. „Solange man den Kinderfreibetrag beibehält, behält man auch die Ungerechtigkeit.“ Im Gegensatz zu den Grünen streben die Linken aber eine dynamische Kindergrundsicherung an. Der Grundbetrag in Höhe von 573 Euro soll stufenweise sinken, je höher das Familieneinkommen ist.

Als „total gut“ bezeichnet FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner den Weber-Vorstoß. Allerdings hält auch ihre Partei eine Abkehr vom bisherigen Modus des Kindergeldes für dringend angeraten. Unter dem Stichwort „Kindergeld 2.0“ fordern die Liberalen, alle Zahlungen für Kinder in einer „Gemeinschaftsleistung“ zu bündeln. Das diene nicht zuletzt dem Bürokratie-Abbau. „Dabei muss aber sichergestellt sein, dass das Geld auch wirklich für die Belange der Kinder eingesetzt wird. Es darf nicht sein, dass das Kindergeld verbraten wird für eigene Sachen.“ Notfalls müsse man darüber nachdenken, das Geld über Verwandte oder das Amt treuhänderisch verwalten zu lassen.

Weber rennt offene Türen ein

Auch in seiner eigenen Partei rennt Weber offene Türen ein. Es sei „mehr als gerechtfertigt, sich solche Gedanken zu machen“, sagt Bildungssprecher Mustafa Güngör (SPD). Vor allem Alleinerziehende und sozial Schwache benötigten dringend mehr Unterstützung – und zwar auf Kosten von Menschen mit höherem Einkommen, die Kindergeld ohnehin nicht bräuchten.

Sofia Leonidakis (Linke). (Christina Kuhaupt)

Wer eine Neuordnung des Kindergeldes fordert, kann auf Rückendeckung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bauen. Gerade sozial bedürftige Familien hätten von einer Verdoppelung des herkömmlichen Kindergeldes gar nichts, sagt Sprecherin Anke Teebken. Der Grund: Der höhere Betrag würde mit den Hartz IV-Geldern verrechnet, käme also gar nicht bei den Bedürftigen an. „Daher ist der richtige Weg die Kindergrundsicherung für alle Eltern minderjähriger oder unterhaltsberechtigter volljähriger Kinder.“ Dabei müsse sich die Höhe der Leistung an den steuerlichen Freibeträgen für die Kinder orientieren. „Um die Kindergrundsicherung sozial gerecht zu gestalten, sollte sie bei steigendem Einkommen der Eltern faktisch abgeschmolzen werden.“

Dass es nicht allein um mehr Geld für Eltern, sondern auch um ausreichend Betreuungsplätze zu Randzeiten geht, ist der Caritas Bremen wichtig. Zumal von doppelt so viel Kindergeld laut Vorstand Martina kleine Bornhorst "auch Familien profitieren, die nicht darauf angewiesen" seien. Nichts abgewinnen kann die CDU dem Vorstoß Webers und ruft stattdessen zur wirksamen Bekämpfung der Kinderarmut in Bremen auf. "Im Gegensatz zum Kindergeld, dessen Höhe auf Bundesebene festgelegt wird, kann man damit nämlich jetzt und vor Ort anfangen", sagt die familienpolitische Sprecherin Sandra Ahrens. "Wenn dem Präsidenten also an der Armutsbekämpfung gelegen ist, hätte er sinnvollerweise an diejenigen appelliert, die hier in Bremen verantwortlich sind: seine Parteikollegen im Rathaus.“