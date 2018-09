Wollen das Selbstbewusstsein von angehenden Wissenschaftlerinnen und jungen Frauen an der Schwelle zum Berufsleben stärken: Jasmin Döhling-Wölm und Erik Roßbander. (Walter Gerbracht)

Politiker werden nicht müde, gebetsmühlenartig zu betonen, dass Bildung das Zauberwort für den Aufstieg sei. „Das ist das Buhmann-Modell der 1970er-Jahre. Besonders junge Frauen werden Opfer dieser Systemlüge“, sagt Jasmin Döhling-Wölm. Fakt sei, dass es besonders bei vielen Wissenschaftlerinnen, aber auch bei vielen anderen berufstätigen Frauen im Alter finanziell verdammt eng wird.

„Wenn Sie keine Netzwerke und kein informelles Wissen haben, dann sind Sie als Frau aufgeschmissen. Es ließe sich auch so formulieren: Wer keine Budgets verwaltet, der macht auch keine Karriere“, sagt die Coaching-Expertin, die seit 20 Jahren in der akademischen Personalentwicklung arbeitet. Denn das seien die Voraussetzungen, um Karriere machen zu können. Auch noch so exzellentes Können reiche da nicht aus. 21 Prozent betrage die Lohnlücke, die zwischen den Gehältern von Frauen und Männern klafft.

Kampagne läuft noch bis zum 24. Dezember

Ein Unding, finden Jasmin Döhling-Wölm und Erik Roßbander. Die Geschäftsführerin von „Karrierekunst“, eines Institutes für akademische Karriereentwicklung, weiß, wovon sie redet. Bevor sie sich mit ihrer Beratungsfirma selbstständig machte, arbeitete sie lange Jahre selbst an Universitäten. Nun hat sie gemeinsam mit Erik Roßbander eine Crowdfunding-Kampagne unter www.startnext.com/prof-girls ins Leben gerufen, die seit Anfang Oktober und noch bis zum 24. Dezember läuft.

Ziel ist es, damit ein Coachingplanspiel der sogenannten Prof. Girls zu finanzieren, in dem Mädchen dazu ermutigt werden sollen, darüber nachzudenken, wie negativ sich eine geringere Bezahlung oder die Tätigkeit in einem Teilzeitjob oder befristeten Arbeitsverhältnis später einmal auf ihre Rente auswirken wird. „Es geht darum, dass sich maximal 40 Bremer Schülerinnen der Klassen 5 bis 13 innerhalb eines Jahres mit rentenwirtschaftlichen Rechnungsinhalten und Szenarien vertraut machen, um ein Gutachten für die Perspektiven von Frauenrenten zu erstellen, und darum, dass sie das, was ihnen zusteht, auch einfordern. Denn eine halbe Stelle bedeutet auch, später nur eine halbe Rente zu haben“, betont die Karrierekunst-Chefin, die parallel zu ihrer wissenschaftlichen Karriere seit 1997 auch immer im Coaching gearbeitet hat.

„Mit Mädchen muss man rechnen!“

Bei der Erstellung ihres Gutachtens werden die Mädchen von Expertinnen des Rechnungswesens und der Rentenwirtschaft unterstützt. Dementsprechend hat Döhling-Wölm das Credo ausgegeben: „Mit Mädchen muss man rechnen!“ Die Mädchen sollen für das Programmjahr ein professorales Kollektiv bilden. Jede wird damit zur Teilprofessorin. Deshalb werde ein durchschnittliches Professorinnen-Bruttoarbeitgeberinnengehalt zur Verwirklichung des Pilot-Jahres in Höhe von 140.000 Euro benötigt. Die Pilotphase startet in Bremen und wird von einem bundesweiten Rat aus Wissenschaft, Pädagogik, Wirtschaft und Politik begleitet.

Ziel ist es auch, bei den Mädchen die Begeisterung für eine Karriere als Wissenschaftlerin zu wecken. Um das Selbstbewusstsein, besonders von angehenden Wissenschaftlerinnen und von jungen Frauen an der Schwelle zum Berufsleben zu stärken, bietet die „Karrierekunst“-Chefin unter anderem Coaching-Kurse an, die einer ihrer Lieblingsschauspieler gibt: Erik Roßbander von der Bremer Shakespeare Company. „Er vermittelt die Körperpräsenz und das Selbstbewusstsein, die jemand in der Führungsebene haben muss. Es geht darum, nicht alle Bedingungen automatisch zu akzeptieren. Schließlich ist der Anteil von Professorinnen deutschlandweit immer noch verschwindend gering“, betont Jasmin Döhling-Wölm.

Immer noch würden mehr als Dreiviertel der berufstätigen Frauen in prekären, befristeten Stellen arbeiten und das gelte insbesondere für den wissenschaftlichen Sektor, räumt sie ein. „Das ist eine gesellschaftliche Zeitbombe, die da tickt“, betont Döhling-Wölm. Letztendlich nutze es jungen Wissenschaftlerinnen wenig, wenn sie hoch motiviert und hoch flexibel seien.

Versorgungsmodell Ehe

Denn Frauen, die in Teilzeit oder in befristeten Stellen arbeiteten, seien konsequenterweise von Altersarmut bedroht. Es könne doch wohl allen Ernstes nicht angehen, dass Frauen heute immer noch auf das Versorgungsmodell Ehe angewiesen wären, um im Alter finanziell abgesichert zu sein. Immer noch sei es so, dass Paare sich bei gleicher Qualifikation dafür entschieden, dass die Frau die Kindererziehung übernehme, weil sie ohnehin weniger verdiene.

Döhling-Wölm und Roßbander versprechen sich von dem Prof.-Girls-Coachingspiel eine deutschlandweite Wirkung, Voraussetzung ist allerdings, dass genügend Spenden zusammen kommen. „Unser Ziel ist es, unliebsame Dialoge in Gang zu setzen. Die Prof. Girls werden Bremen, die Welt und ihre eigenen Biografien rocken!“ ist die Planspielmacherin überzeugt. „Bei 140.000 Euro können 40 weibliche Mathetalente ein Netzwerk der ‚Agentinnen des Wandels‘ in Bremen bilden. Sind es mehr als 140.000 Euro, ist die Möglichkeit gegeben, das Projekt bundesweit zu öffnen und unterschiedliche Themen bearbeiten zu lassen“, erläutert Döhling-Wölm.

Ab einem Fördervolumen von 300.000 Euro werde das Prof.-Girls-Projekt in eine Stiftung übergehen und wäre damit langfristig gesichert. Unter den Spendern werden kleine Dankeschöns verlost wie Orgelführungen im St.-Petri-Dom oder Gruppencoachings inklusive persönlicher Visionsentwicklung. Jasmin Döhling-Wölms Ziel ist es, prominente Politikerinnen wie Andrea Nahles und Sara Wagenknecht zum abschließenden Prof.-Girl-Panel einzuladen.

Weitere Informationen zu diesem Vorhaben finden Interessierte auf der Crowdfundingseite im Internet: www.startnext.com/prof-girls