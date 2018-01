Eine echte Berühmtheit ist Ernie für viele Kinder. (Dustin Weiss)

Gelassen liegt Kater Ernie in seinem großen Katzenkorb, genießt hin und wieder eine Streicheleinheit von seinem Herrchen und döst dann und wann ein. Als würde er gar nichts davon ahnen, dass es mal wieder nur um ihn geht. Der große Main Coon Kater ist nicht nur in seinem Stadtteil Habenhausen eine echte Berühmtheit, man kennt ihn auch in Horn, an der Universität, an verschiedenen Schulen, Seniorenresidenzen und in der Bremer Innenstadt.

Vielleicht ist er ja der Kater der Bremer Stadtmusikanten? Nein – Kater Ernie gehört zu Dagmar und Torsten Nürnberger aus Habenhausen und gemeinsam mit ihnen geht er immer wieder auf Streifzüge durch die Hansestadt. Auch wenn er jetzt in seinem Zuhause ganz ruhig daliegt, ist er nämlich eigentlich ein echter Abenteurer, voller Neugier und Lebenslust.

Allerdings war das nicht immer so. Im Januar 2012 kam der Stubentiger durch die Katzenhilfe zu den Nürnbergers nach Habenhausen und war gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand. „Er hatte eine ganz verstopfte Nase, sein Halsband saß viel zu eng und abgemagert war er auch“, erinnert sich Torsten Nürnberger an den Tag, an dem er und seine Frau Ernie das erste Mal sahen. „Dennoch haben wir uns gleich in ihn verliebt“.

Das Ehepaar suchte also einen Tierarzt auf, der dem damals noch eineinhalb Jahre jungen Kater keine große Chance gab. Gerade erst in seinem neuen Zuhause angekommen, wollten die Nürnbergers das junge Tier jedoch nicht gleich aufgeben. Gemeinsam mit einer anderen Tierärztin und viel Geduld schafften sie es, Ernie aufzupäppeln. „Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als würde er all die Liebe und Zuwendung auch zurückgeben“, schmunzelt Torsten Nürnberger.

Heute zaubert Ernie nicht nur seinen Besitzern immer wieder ein Lächeln auf das Gesicht, sondern auch vielen anderen Bremern. Denn Ernie geht mehrmals die Woche an der Seite seiner Besitzer spazieren und ist dadurch bekannt geworden. Gemeinsam mit Dagmar und Thorsten Nürnberger besucht er zum Beispiel die Sparkasse, den Kiosk um die Ecke oder auch mal das Werder Karree.

Dass der rotbraun getigerte Kater seine Halter überall hin begleitet, ist quasi durch Zufall entstanden. Zunächst begleitete Ernie Torsten Nürnberger nur in den Garten oder vor die Tür auf die Sonnenbank. Irgendwann wurden daraus Spaziergänge. Der menschenbezogene Kater folgte auf Schritt und Tritt und wurde mit der Zeit immer bekannter.

Erinnerungen an frühere eigene Tiere

„Er ist einfach völlig vorurteilsfrei“, beschreibt Dagmar Nürnberger Ernies Art, auf Fremde zuzugehen. Auch für das Paar ergeben sich dadurch immer wieder ganz neue Bekanntschaften und sogar Freundschaften mit anderen Tierliebhabern. Briefträgerin Hiltrud Flatken kennt Ernie schon: „Dass man einem Hund begegnet, passiert öfter mal – aber einer Katze, das ist schon ungewöhnlich.“

Egal, wo das ungewöhnliche Mensch-Tier-Gespann auftaucht, es sorgt für Aufmerksamkeit und die Frage: „Wie kommt es, dass Sie hier mit einer Katze sind?“ Dabei macht Ernie oft gar nicht viel mehr als einfach da zu sein. Bei Besuchen im Seniorenheim lässt er sich streicheln, während seine Besitzer lustige Anekdoten aus dem Alltag mit ihm erzählen.

Keine Angst vor Menschen: Kater Ernie ist durch seine Ausflüge mittlerweile ein bekannter Kater in der Stadt. (Dustin Weiss)

Oder er liegt einfach nur da und strahlt dabei eine unglaublich sanftmütige Ruhe aus. Für viele der älteren Herrschaften werden dadurch Erinnerungen wach an frühere eigene Tiere. Und eine willkommene Abwechslung ist der Besuch auch. Eine echte Berühmtheit ist Ernie für viele Kinder. Zwischen dem großen Fundus von Berichten verschiedener Magazine und Zeitungen über Ernie finden sich auch einige Fanbriefe von jungen Grundschülern.

Auch über die Stadtgrenzen hinweg bekannt

Manchmal besucht die Samtpfote die Schüler und ihre Erlebnisse werden zum Teil des Unterrichts. Einmal erfand Torsten Nürnberger die Geschichte, dass auch Ernie bald Zeugnisse bekäme, nämlich von der Mäuschenschule. Sofort wollten alle Kinder wissen, was das für eine Schule sei. Das nächste Mal kam Ernie mit einer Art Schultasche zu Besuch.

Allerdings ist der inzwischen siebenjährige Ernie durch Berichte im Fernsehen auch über die Stadtgrenzen hinweg bekannt. „Wir sind mit Ernie auch schon in der Innenstadt unterwegs gewesen und haben später erfahren, dass immer wieder Touristen nach dem ‚Kater, der durch Bremen spaziert’, fragen“, erzählt Torsten Nürnberger. Ganz eigenständig kann Ernie jedoch nicht überall herumtapsen.

Wenn viele Menschen unterwegs sind oder dicht befahrene Straßen in der Nähe, kommt er in eine große Tragetasche, die sein Herrchen immer dabei hat. Darin fährt er auch Bus, um zum Beispiel mit der Linie 22 von Habenhausen bis zur Universität zu gelangen. Auch dort sorgt Ernie für Aufmerksamkeit und holt die Studenten für wenige Minuten aus ihrem Alltag. Hunde sind bei den Ausflügen übrigens noch nie ein Problem gewesen. „Die haben eher Angst vor Ernie, weil er so groß ist“, lacht Dagmar Nürnberger.