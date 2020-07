Galeria Kaufhof schließt seinen Standort in Bremen. In Bremerhaven wird die Karstadt-Filiale geschlossen. (Christina Kuhaupt)

Unter gewissen Verlusten leidet jede Generation. Was man aus seiner Kindheit kennt, verschwindet, wird Opfer der Entwicklung, manchmal auch der Weiterentwicklung, weicht einer Mode. Kaugummi-Automaten verabschieden sich nach und nach aus dem Straßenbild, das Spiel Memory aus dem Kinderzimmer, Mett-Igel von Partys, VW Käfer aus den Garagen. Und: Kaufhäuser sterben. Wer das nicht bedauert, ist entweder sehr jung oder hat kein Herz.

In Bremen geht man seit Jahrzehnten „nach Karstadt“, um im Erdgeschoss Strümpfe zu kaufen und im dritten Stock Kurzwaren. Am Sonnabend war das Gebäude Ziel für Ausflüge, insbesondere auch für Familien aus dem Umland. Der Nachwuchs trabte selig-sehnsüchtig durch die Spielwaren- oder die Zooabteilung, Erwachsene sahen sich in den Etagen für Herren- oder Damenbekleidung um, bei den Büchern oder Fernsehgeräten. Waren die Kinder brav, wurde noch ein Schlenker durch die Süßwarenabteilung gemacht. Einkaufszentren mögen das noch in ähnlicher Form bieten, der Online-Handel kann es nicht.

Die Sehnsucht, eine Nacht in einem Kaufhaus eingesperrt zu sein und sich durch die Stockwerke und Abteilungen treiben zu lassen, wurde in diversen Köpfen und Filmen ausgeschmückt. Überhaupt ist die Blütezeit der Warenhäuser samt Inhaber-Dynastien eine beliebte Vorlage für historische Kitsch-Romane. Bis heute haben die großen Namen Klang: Das Berliner Kadewe, das Kaufhaus des Westens, ist eine Touristenattraktion. Die Metropolen der Welt verfügen über geschichtsträchtige Warenhäuser: Die „Grands Magasins du Printemps“ eröffneten 1865 in Paris, das Harrods in London begrüßte 1834 die ersten Kunden.

Das Macy’s in New York (Gründung 1858) wirbt damit, „the world largest store“ zu sein, das größte Geschäft der Welt. Das gilt natürlich nur, wenn man die Online-Giganten nicht einbezieht. Unter amazon.de werden an die 240 Millionen Produkte zum Kauf angeboten. Da kann kein Kaufhaus mithalten.

Wie der Glanz allmählich verblasste

Auch die Bremer Kundschaft konnte dabei zusehen, wie der Stolz der Warenhäuser auf den Status als eine der besten Adressen am Platz zu leiden begann, wie der Glanz allmählich verblasste. Das Sortiment wurde stetig verkleinert, der Slogan der frühen Jahre funktioniert nicht mehr: „Ein Haus für alle, ein Haus für alles“. Personal wurde abgebaut, vielleicht auch das Selbstverständnis. Verkaufen ist schließlich eine hohe Kunst: Man muss den Kunden König sein lassen, ohne vor ihm zum Diener zu schrumpfen. Die Branchen-Zeitschrift „Absatzwirtschaft“ berichtete 2017: „Kaufhäuser verlieren eine ihrer größten USPs, nämlich die personalisierte Beratungskompetenz.“ UPS meint so viel wie Alleinstellungsmerkmal.

Der Kaufhof soll schließen, Karstadt Bremen fortbestehen, und ungeachtet der eigenen Einkaufsgewohnheiten muss man hoffen, dass der Stadt wenigstens dieses eine Warenhaus bleibt. Man kann nicht wollen, dass die Mitarbeiter entlassen werden müssen und das imposante Gebäude leer steht. In der Innenstadt gibt es bekanntlich schon genug Probleme, und Flächen dieser Größe sind schwer zu vermarkten.

Obendrein würde ein nicht unwesentliches Kapitel in der Geschichte des bremischen Einzelhandels trostlos beendet: Als das neue Haus im Februar 1932 in der Obernstraße eröffnet wurde, kam es zu einem Massenandrang und Verkehrsinfarkt. Sich daran zu erinnern, sich auf die eigene Vergangenheit zu berufen, reicht indes nicht als Überlebensstrategie. „Traditions-Kaufhäuser wie Karstadt & Co. brauchen auch endlich kreative Konzepte, um ihr angestaubtes Image aufzupolieren und die junge, zahlungskräftige Zielgruppe der 20- bis 40-jährigen zu aktivieren“, heißt es in der „Absatzwirtschaft“.

Die 20- bis 40-Jährigen müssen sich auch selbst aktivieren. Ob Karstadt bleibt oder ob der inhabergeführte Einzelhandel überlebt, hängt maßgeblich von den Kunden ab. Sie haben hohe Ansprüche, das gilt nicht nur für den Handel: Niemand soll es wagen, ein Kino, ein Schwimmbad oder ein Kulturzentrum zu schließen, selbst wenn man es selbst nicht nutzt und damit nicht zu seinem Erhalt beiträgt. Es soll da sein, falls man es möglicherweise besuchen wollte. Hätte, würde, könnte – der Konjunktiv hilft nicht, Kaufhäuser ins nächste Jahrzehnt zu retten und Stadtzentren am Leben zu erhalten. Es muss schon die Wirklichkeitsform sein.