Am 19. Januar 1919 durfte Frauen in Deutschland erstmals wählen. (© SZ Photo)

Frauen an den Wahlurnen? Noch im Februar 1918 war das für die meisten Abgeordneten in der Bremischen Bürgerschaft unvorstellbar. „Ich meine, die Frauen wollen auch ins Parlament. Ich glaube aber, die gehören nicht dahin“, sagte der Abgeordnete Maximilian Boettcher in einer Debatte. Was für den Politiker nicht angemessen erschien, war neun Monate später Realität: Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und des Deutschen Kaiserreichs erlangten Frauen das Recht, zu wählen und sich wählen zu lassen.

Auch zahlreiche Bremerinnen setzten sich für das Wahlrecht ein und haben den Weg zur Gleichberechtigung geprägt. Wer sie waren und wie der Kampf für Frauenrechte nach 1919 weiterging, beschreibt das Buch „Mit den Stimmen der Frauen“, das das Bremer Frauenmuseum nun mit Unterstützung der Bremischen Bürgerschaft und des WESER-KURIER herausbringt.

Der Streit um das Frauenwahlrecht war bereits in der Französischen Revolution entbrannt, in Deutschland setzten sich Aktivistinnen wie die Schriftstellerin Hedwig Dohm im 19. Jahrhundert verstärkt dafür ein, die gleichen staatsbürgerlichen Rechte wie Männer zu bekommen. Im gesamten Deutschen Reich hatten es die Aktivistinnen aber nicht leicht: In Vereine oder Parteien durften sie nicht eintreten – ein erhebliches Hindernis, ihren Forderung Nachdruck zu verleihen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das preußische Vereinsgesetz aufgehoben, was den Strömungen der Stimmrechtsbewegung erheblichen Aufwind verlieh.

In Bremen diskutierte die Bürgerschaft 1908 erstmals ein Frauenwahlrecht. Einen Antrag für ein allgemeines, geheimes und direktes Wahlrecht versah der Sozialdemokrat Alfred Henke mit einem wichtigen Zusatz: Man werde ihn nicht nur wieder einbringen, sondern auch die Ausdehnung des Wahlrechts auf die Frauen hinzufügen. Die Antwort des Plenums war schallendes Gelächter.

Die SPD brachte den Antrag in den darauf folgenden zehn Jahren immer wieder ein. Doch Frauen als politische Staatsbürgerinnen, das war für viele ein Affront. „Der Mann ist das Haupt, aber die Frau ist die Krone. Woran liegt das? Daran, dass sie dem Manne von den Augen absieht, was er wünscht“, erklärte Boettcher die vermeintliche Sachlage.

Diesen Widerständen mussten sich zahlreiche Bremerinnen auch noch nach 1918 entgegensetzen – bis heute kämpfen Aktivistinnen für Gleichstellung, wie auch die Herausgeberinnen des Frauenmuseums in ihrem Buch zeigen. Als die Bremerinnen erstmals am 9. März für die Bremer Nationalversammlung an die Wahlurnen treten durften, war die Skepsis in der Bevölkerung groß. In Bremen waren unter den 200 Abgeordneten 18 Frauen – eine Quote, die seitdem stetig steigt. Parität herrscht dennoch auch heute noch nicht: 100 Jahre später sind knapp 40 Prozent der Abgeordneten weiblich.

