Der Retter aus dem Bürgerpark: Nils Döling bewahrte ein Kind vor dem Ertrinken. (Frank Thomas Koch)

Freitag, der 13. April. Kurz vor zwei Uhr. Es ist frisch. Auf den sandigen Wegen im Bürgerpark sind alle paar Meter kleine Pfützen. Ein kühler Wind weht. Die Bäume in Bremens bekanntester Parkanlage tragen noch keine Blätter. Die kleinen Seen, Wasserläufe und Wiesen sehen noch trist aus. Nils Döling möchte mit einem Freund und einer Freundin laufen gehen. Er hat gerade seine praktische Führerscheinprüfung bestanden und will noch etwas Sport treiben. Erst am Abend soll gefeiert werden. Dass der 18-Jährige nur wenig später zum Lebensretter wird, ahnt er zu diesem Zeitpunkt nicht.

Ein paar Meter weiter eine andere Szene: Die Großeltern aus Bremen haben Sohn, Schwiegertochter und den zweieinhalb Jahre alten Enkel zu Gast. Weil sie in der Nähe des Bürgerparks wohnen, waren sie zum Essen in der Meierei. Auf dem Heimweg spazieren sie gemeinsam am Wildtiergehege vorbei. Das Enkelkind erfreut sich an den Pfützen und springt immer wieder in die kleinen Wasseransammlungen auf dem Weg. Der Junge rennt umher und lacht, immer in Sicht- und Reichweite der Eltern und Großeltern. Doch dann passiert das, was sich niemand vorstellen mag. Der kleine Bursche saust ein paar Meter vor seinen Familienmitgliedern durch die Gegend.

"Ich bin so gesprungen, dass ich den Jungen am Nacken packen konnte"

Er macht kehrt und läuft ihnen wieder entgegen. Irgendetwas entdeckt er, schlägt einen Haken, macht eine 90-Grad-Drehung in Richtung Wasser und läuft auf den Bach zu, auf dem sonst die Boote durch den Park fahren. Vater, Mutter und Großeltern sprinten los, aber sie schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Der kleine Junge stürzt ins Wasser. Mit dem Gesicht nach unten treibt er in die Mitte des Flusses. Seine Mutter ist als erstes am Ufer, springt ins kalte Wasser, streckt den Arm nach ihrem Kind aus. Doch der Zweijährige ist zu weit weg. Was sie auch unternimmt, sie kommt nicht voran, weil Äste und Schlick im Wasser sie behindern. So schildert die Oma des kleinen Jungen die Situation, fast einen Monat danach.

Kurz davor: Nils Döling joggt ein paar Meter vor seinen Freunden und sieht, wie ein Kind in Richtung Wasser läuft. "Mir hat noch jemand etwas zugerufen, aber das habe ich gar nicht mitbekommen", sagt er. Ohne groß zu überlegen, sprintet er ans Ufer und springt kopfüber ins Wasser. "Ich hatte vergessen, dass ich noch Sachen in den Taschen hatte", sagt er. Der 1,87 Meter große Gymnasiast erreicht mit einem Arm den Körper des Jungen, greift ihn und hebt ihn mit einer Hand an Land. "Ich bin glücklich gesprungen, sodass ich den Jungen am Nacken packen konnte", sagt Döling.

Denn fortbewegen konnte er sich in dem morastigen Untergrund ebenfalls nicht. Am Ufer kümmern sich die Großeltern um den Zweijährigen, der glücklicherweise sofort wieder bei Bewusstsein ist. Er weint nicht, sondern bibbert und wimmert. Das Wasser habe bestimmt nicht mehr als zehn Grad gehabt, sagt die Oma. Vater und Mutter, die ebenfalls in das Gewässer sprangen, kriechen wieder an Land. Die Angehörigen ziehen dem Kind die klitschnasse, kalte Kleidung aus. "Ich habe ihn dann in meine Jacke gewickelt und den Schal der Mutter um den Kopf gewickelt", erzählt die Großmutter.

"Mit der Rettung habe ich auch ein bisschen etwas für mein Karma getan"

Und Nils Döling? Der klettert ebenfalls ans Ufer zu seinen wartenden Freunden. "Das Wasser war noch richtig kalt", sagt er. Seine Sachen waren komplett nass, aber Schuhe, Ring, Uhr und Brille waren noch da. Nur das noch nahezu neue Smartphone lässt sich nicht mehr einschalten. Die von der Situation noch benommenen und schockierten Angehörigen des Jungen sagen Döling ein kurzes "Danke", dann macht sich er mit den triefenden Klamotten auf den Weg zur nahe gelegenen Wohnung seines Freundes. "Dort habe ich neue Kleidung bekommen und erst einmal heiß geduscht", sagt der sportliche Nils Döling, der regelmäßig Laufen und ins Fitnessstudio geht. Zudem macht er Körpergewichtstraining, fährt Rennrad und boxt.

"Mit der Rettung habe ich auch ein bisschen etwas für mein Karma getan", sagt Döling. Er sei als Kind ein "Chaos-Junge" gewesen, der selbst mehrfach vor dem Ertrinken gerettet werden musste. Das bestätigt auch seine Mutter, Renate Döling. Sie erinnert sich an fünf Vorfälle, bei denen ihr Sohn beinahe ertrunken wäre. Als kleiner Junge habe er sich sogar einmal die Schwimmflügel von den Armen abgenommen, sie an den Fußgelenken angebracht, um übers Wasser zu laufen. Was natürlich nicht funktionierte. Auch aus diesem Grund habe er früh schwimmen gelernt, sagt die Mutter. Jetzt überlegt der 18-Jährige, selbst als Rettungsschwimmer tätig zu werden. Zunächst hat aber das Abitur Priorität.

Kontakt zwischen den Angehörigen und dem Lebensretter Nils Döling gab erst nicht, weil alle Beteiligten vergessen hatten, die Telefonnummern auszutauschen. Daraufhin wandte sich die Großmutter an den WESER-KURIER und bat um einen Aufruf, um den jungen Mann zu finden. Da sie davon ausging, dass sein Handy zerstört worden war, wollte sie sich bedanken und das Smartphone ersetzen. Wenig später meldete sich die Mutter des Retters, Renate Döling, bei dieser Zeitung. Sie hatte den Aufruf gelesen. Nach einem Treffen ist alles geregelt: Der 18-Jährige bekommt ein neues Handy. Das sei das Mindeste, was sie tun könne, sagt die unendlich dankbare Großmutter.