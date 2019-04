So sieht der Entwurf von Daniel Libeskind aus. Die vier Türme sind unterschiedlich hoch und ragen bis zu 98 Meter auf. (Studio Libeskind)

Als ich kürzlich die Bilder des Libeskind-Entwurfes für das Sparkassengelände am Brill sah, war ich zunächst ziemlich irritiert. „Solche Türme sollen in unser Bremen passen?“, fragte ich mich. Warum eigentlich nicht, sagte ein weiterer Gedanke in mir. Keine Frage, der Entwurf ist ungewöhnlich, jedenfalls für unsere Stadt. Aber ungewöhnlich muss nicht gleich schlecht sein. Es ist den Libeskind-Bauwerken eigen, dass sie kaum jemanden kalt lassen, dass sie Gefühle und Meinungen provozieren. Der Entwurf für Bremen ist schon aus dem simplen Grund provokativ, weil es sich, nach Bremer Maßstäben, um sehr hohe Bauwerke handelt. Zu hohe, wie viele Kritiker meinen.

Das Maß aller Gebäude in der Innenstadt soll die Höhe des Domes sein. Doch schon die 1944 zerstörte Ansgarii-Kirche in unmittelbarer Nähe war etwas höher als der Dom. Ist diese Höhenbegrenzung nicht ein wenig veraltet? Die Gestaltung einer Stadt muss auch seine Entwicklung widerspiegeln und nicht nur auf museale Werte setzen. Der Entwurf des Architekten Libeskind, hält sich zwar an die Höhenbegrenzung. Doch, wie die ersten Reaktionen gezeigt haben, sind die Bauten vielen Bremerinnen und Bremer gefühlt zu hoch.

Aber Bremen ist eine Großstadt, kann man es sich da leisten, auf hohe Bauwerke in der Innenstadt grundsätzlich zu verzichten? Immer mehr Menschen möchten innenstadtnah wohnen und arbeiten, aber der Raum ist begrenzt, Auswege führen nur nach oben. Ist da ein jahrhundertealtes Bauwerk wie der Dom die richtige Messlatte? Ich bin sehr dafür, Altes und Bewährtes zu erhalten, aber nicht dafür, nichts Neues zu wagen. Das führt leicht zu musealem Stillstand. Ich will hier nicht einer ausufernden Wolkenkratzerland-schaft das Wort reden, ganz und gar nicht. Aber wenn ein markantes neues Gebäude besondere Akzente in der Innenstadt setzen kann, dann ist das allemal eine Überlegung wert. Sehr oft habe ich die Bilder des Entwurfes angeschaut und meine Gedanken um das Vorhaben kreisen lassen. Mehr und mehr bin ich dabei von meinen ersten Vorbehalten abgerückt.

Der Gebäudekomplex ist mehr als nur hoch. So ist die Begrünung über mehrere Etagen und Flächen eine Besonderheit, die in diesem Ausmaß ungewöhnlich ist. Auch die vielfältige Nutzung, die für das Innenleben der Gebäude vorgesehen ist, finde ich begrüßenswert. Nicht nur teure Büros und Luxuswohnungen sollen hier entstehen, sondern auch Seniorenwohnungen, Appartements und Studentenwohnungen. Dazu Cafés und kulturelle Einrichtungen. All das kann den ganzen Stadtteil, der ja bisher eher nicht sehr attraktiv wirkt, deutlich beleben.

Ich räume ein, dass Mut und Erneuerungsbereitschaft in der Bau- und Stadtplanung fatal werden können. Erst wenn alles fertig ist, weiß man, wie es tatsächlich wirkt. Aber das muss kein Grund zur Mutlosigkeit sein. Die Elbphilharmonie war auch in der Planungsphase sehr umstritten. Als dann die enormen Kostensteigerungen hinzukamen umso mehr. Aber heute findet das imposante Gebäude allenthalben begeisterte Zustimmung. Es braucht in solchen Phasen Entscheidungsträger, die zu ihrer Entscheidung stehen – und auch zu dem Risiko, das gehört zum Erfolg dazu.

Bremen hat hier die unvorhergesehene Chance bekommen, ein außergewöhnliches Gebäude von einem internationalen Stararchitekten bauen zu lassen. Es wird garantiert große Aufmerksamkeit erregen und dementsprechend auch Besucher anziehen. Bremen wird ja bisher außerhalb seiner Stadtgrenzen häufig in Verkennung der hohen Lebensqualität als graue Maus wahrgenommen. Eine Entscheidung für den Libeskind-Entwurf könnte das ändern, zumindest der Anfang einer veränderten Wahrnehmung werden. All diese Überlegungen haben mich zu einer Meinungsänderung gebracht: Ich halte einen solchen Bau nicht nur für eine attraktive Bereicherung unserer Innenstadt, er enthält auch eine zukunftsweisende Botschaft: Bremen springt über seinen Schatten und folgt unserem Motto: „buten un binnen wagen un winnen“.

Zur Person

Willi Lemke (72)

schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.