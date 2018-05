Auch an der Schlachte: leere Bänke, leere Tische. (Christina Kuhaupt)

Na, das geht ja gut los. Kaum hat der Mai begonnen, begegnen uns wieder Kälte, Regen und Wind. Mit Folgen, denn am 1. Mai beginnt in vielen Lokalen traditionell die Biergarten-Saison. Aber das fiel am Dienstag ins Wasser. An der Waldbühne wurde der Frühschoppen kurzerhand wieder abgesagt. Wer hatte schon Lust, bei neun Grad, Regen und Wind ein Bier zu trinken?

Ähnlich sah es an der Schlachte aus – leere Bänke, leere Tische. Beklagen darf sich aber niemand, denn der April 2018 hat wahre Rekorde gebracht, er geht als wärmster April seit Beginn der Wetteraufzeichnung in die Geschichte ein. Und der Mai? Nach miesem Start geht es schnell mit der Wärme. Für das Wochenende sind Sonne und Temperaturen von über 20 Grad angekündigt.