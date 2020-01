Neapolitanische Küche in ungewöhnlichem Ambiente: Emanuele Piacevole ist mit seinem Restaurant auf dem Kellogg-Gelände zuhause. (Kuhaupt)

Zu Beginn unseres Gesprächs tischt Emanuele Piacevole zweierlei auf: Das Eine ist die perfekte Wahl für unser Antipasto, die Tagliere (18 Euro). Das Andere ist die Geschichte seines neuen Restaurants auf dem ehemaligen Kellogg-Gelände an der Weser, in dem wir zu Tisch sitzen. Sechs Jahre lang, erzählt der in Neapel geborene Pizzabäcker, habe sich seine in Bremen lebende Nichte während ihrer Heimatbesuche bei ihm beschwert.

„Onkel, bitte komm und bring uns echte Pizza“, erinnert er ihre Lockrufe, denen er im November 2019 schlussendlich erlegen sei und die Pizzeria eröffnete, deren Name sich wie die Moral von der Geschichte liest: Zio Manu di Napoli, was auf deutsch Onkel Manu aus Neapel bedeutet. Während Piacevole weiter davon erzählt, warum er sich bei der Suche nach dem passenden Ort für sein Restaurant in die früheren Umkleideräume der Kellogg-Mitarbeiter verliebte, wende ich mich dem Tagliere genannten Brett zu, das, wie der 43-Jährige sagt, „ein bisschen von allem“ enthält.

In diesem Fall eine Antipastiauswahl mit cremiger Büffelmozzarella, mildem Käse, frischen und halb getrockneten Tomaten, gebratenem Gemüse, Parmaschinken sowie dreierlei Salami. Das Arrangement ist ein überzeugender Auftakt und bietet allen, die sich bei der Vorspeise zwischen der Caprese- oder Gemüsevariation nicht entscheiden können, einen guten Kompromiss an. Gefällt mir!

Probiert und empfohlen: Was nun folgt, ist das Gegenteil einer klassischen Menüfolge. Nacheinander tischt Piacevole uns nämlich drei Pizzen auf: Regina Margherita (12 Euro), Fritta (11 Euro) und Diavola (9,50 Euro). Bevor ich mich an die Regina Margherita mache, führt der Fachmann mich in die Kunst des richtigen Pizzaessens ein: „Zuerst ein Stück in die Hand nehmen, außen falten und die Spitze zurückklappen“, erklärt er. Man lernt nie aus.

Der Pizzateig schmeckt mir: knusprig, innen schön fluffig und porös. „Das ist meine ganze Arbeit“, erklärt der Bäcker, der den Teig nach eigenen Angaben mindestens 30 Stunden ruhen lässt. Die Kombination von weichem Büffelmozzarella mit den saftig-süßen Tomaten ist sehr gelungen, wenngleich die quietschige Haut der Tomaten mein Gaumengefühl leicht stört.

Mehr zum Thema Tischgespräch im Yellow Bird Wo der Mensch im Mittelpunkt steht Daniel Wenkel bringt in seinem Yellow Bird in der Neustadt guten Kaffee und gutes Essen zusammen. ... mehr »

Der Name Fritta lässt anklingen, was sich hinter der nächsten Pizza verbirgt: eine frittierte Pizza, hier mit Ricotta, Fior-di-Latte-Käse, Salami und Basilikum. „Ein typisch neapolitanisches Straßengericht“, kommentiert Piacevole. Die ölige, an Schmalzkuchen erinnernde Teighülle, das tiefgründige und durch den Ricotta leicht süße Käseduo in Verbindung mit der würzigen Salami ergeben eine Geschmacksdichte, die jede noch so dick belegte Lieferpizza leicht erscheinen lässt. Als ich Piacevole erzähle, dass man seinem Magen mit dieser Pizza keinen Gefallen tut, lacht er und entgegnet: „Dafür aber seiner Seele“.

Zum Schluss probieren wir eine der klassischen Pizzakreationen: die Diavola. Sie ist mit Biotomaten, kalabresischer Salami, Fior-di-Latte-Käse und gebratener Paprika belegt. Schon beim ersten Bissen bin ich dem herrlichen Gaumenspiel erlegen. Die Süße der Tomaten wird von der Schärfe der Salami gekitzelt, die knackige Paprika im weichen Käse aufgehoben und der Teig ist die stille Bühne, auf der die Zutaten zum Geschmackstanz aufgefordert werden. Meine Top-Empfehlung!

Mehr zum Thema Tischgespräche von Temi Tesfay Brot und Burger zum Niederknien Aleksander Zupanc serviert in der Loui-und-Jules-Grillboutique in der Überseestadt Burger und Steak ... mehr »

Der Gruß aus der Küche: „Ich liebe die griechische Küche“, erzählt Piacevole und empfiehlt das in der Neustadt gelegene Restaurant Kreta, hier besonders das gegrillte Schweinefleisch. Außerdem das italienische Restaurant Al Pappagallo, wo er sich an eine „hervorragende Trüffelpasta“ erinnert.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Zio Manu di Napoli, Auf der Muggenburg 30, 28217 Bremen, Telefon: 0421 38896655, Öffnungszeiten: Montag 12 bis 14.30 Uhr, Dienstag bis Freitag jeweils 12 bis 14.30 und 18.30 bis 22.30 Uhr, Samstag 18.30 bis 22.30 Uhr, Sonntag geschlossen, barrierefrei, Internet: zio-manu-di-napoli.business.site