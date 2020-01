Friseurmeisterin Michaela Schaumberg mit ihrer Kundin Margaret Barg. Der Megxit ist heute kein Thema. (Michael Matthey)

Der Megxit war für viele Royal-Fans gleich zu Beginn des neuen Jahres ein ziemlicher Paukenschlag. Die Sussexes, Prinz Harry und Herzogin Meghan, verkündeten ihren Rückzug aus dem britischen Königshaus. Krisensitzung bei der Queen: Die 93-jährige Monarchin erklärte, dass die Sussexes samt Baby Archie „immer sehr geliebte Mitglieder der königlichen Familie bleiben würden“. Dem Paar wurde aber der Titel „Königliche Hoheit“ aberkannt. Das sorgte in der britischen und auch in der deutschen Presse für ein kräftiges Rauschen im Blätterwald.

Spurensuche im Friseursalon

Und wie ist das Meinungsbild in Bremen zum Megxit? Eine Spurensuche an Orten, an denen die Boulevard-Hochglanzmagazine vor allem gelesen werden, im Friseursalon, aber auch in der Seniorenresidenz. „Scherenzauber“, diesen schönen Namen trägt der Salon in der Falkenstraße, der lange als „Haarmoden Garbade“ von Friseurmeister Alfred Garbade und seiner Frau Angelika geführt wurde. Vor dreieinhalb Jahren hat Friseurmeisterin Michaela Schaumberg den Salon übernommen. Sie selbst hat sich zum Megxit allerdings noch keine Meinung gebildet, wie sie sagt. Gerade betritt Margaret Barg den Salon. Einmal waschen, föhnen und schneiden, bitte! Schon viele Jahre kommt sie aus Stuhr-Varrel in ihren Lieblingssalon in der Bahnhofsvorstadt. Auf den Megxit angesprochen, winkt sie ab: „Ach, das interessiert mich alles gar nicht.“

Eher bedeckt hält sich auch Sigrid Fuhrmann, die sich gerade eben von Schaumberg eine flotte Föhnfrisur hat machen lassen. „Wissen Sie, ich verfolge das ja nicht so. Aber ich kann die Entscheidung von Harry und Meghan sehr gut nachvollziehen, dass sie ihr Privatleben ein bisschen genießen wollen“, sagt sie. Nicht gut findet sie allerdings die Entscheidung der Queen, dem Paar gleich auch den Titel „Königliche Hoheit“ abzuerkennen. Friseurmeisterin Schaumberg hat jetzt zur Mittagszeit einen heißen Tipp: „Versuchen Sie es doch mal in der nahe gelegenen DKV-Residenz an der Contrescarpe, da wohnen einige Kundinnen von mir.“

Und tatsächlich, die Dame am Empfang kann zwei Bewohnerinnen empfehlen, die sich mit dem Geschehen am britischen Königshaus bestens auskennen: Marga Arnold (89) und Ellinor Krohn (96). Beide halten sich vorwiegend mithilfe des WESER-KURIER auf dem Laufenden, wie sie sagen. Die sogenannten bunten Blätter lesen sie eigenen Angaben zufolge höchstens beim Friseur- oder Arztbesuch. Die Seniorinnen haben Verständnis dafür, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry „eigenständig sein und sich selbst verwirklichen“ wollen, wie sie sagen. „Ich hoffe sehr für die beiden, dass sie es auch wirklich so meinen und dass sie das jetzt auch durchziehen“, betont Arnold. Nach dem Motto „ganz oder gar nicht“, so wie es auch auf dem Kapitänswappen ihres verstorbenen Mannes stehe.

Für die 89-Jährige stellt sich allerdings auch die Frage, inwieweit „Meghan den Prinzen im Griff hat und ihn auf ihre Seite zieht. Die Hintergründe kennen wir ja alle nicht.“ Es sei ja auch nicht das erste Mal, dass eine geschiedene US-Amerikanerin in das Königshaus eingeheiratet habe.

Verständnis für die Prinz Harry und die Queen

Die Romanze zwischen Wallis Simpson und König Edward VIII. vor mehr als 80 Jahren habe natürlich ganz andere Dimensionen gehabt, da er damals auf den Thron verzichtet habe, um Simpson heiraten zu können. Prinz Harry sei dagegen nur auf Platz sechs in der Thronfolge. Arnold, selbst Großmutter, zeigt aber auch Verständnis für die Queen, die ihrem Enkel und seiner Frau den Titel aberkannt habe. „Elizabeth ist in der Bedrouille gewesen“, stimmt Krohn zu.

Die 96-Jährige hat noch eine ganz andere Vermutung – fernab von Harrys Kritik, dass Meghan wie einst seine Mutter Lady Di von den britischen Boulevard-Medien in die Enge getrieben worden sei. „Ich nehme an, dass es zu Eifersüchteleien zwischen Kate, der Frau von Harrys Bruder William, und Meghan gekommen ist. Gut möglich, dass Kate Angst hatte, dass Meghan ihr die Butter vom Brot nimmt. Sie führt mit Harry doch eine vorbildliche Ehe.“

Solch ein „Zickenkrieg“ könne auch der Grund für den Zwist zwischen den Brüdern sein. „Ich glaube, wir Frauen sind da manchmal die böseren“, fügt Arnold hinzu.