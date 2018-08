Patrick Öztürk, gegen den mittlerweile nicht mehr wegen Betrugs ermittelt wird, sondern nur noch wegen Untreue, ist Bürgerschaftsabgeordneter der SPD. (Carmen Jaspersen)

Es ist ein kleines Team von Spezialisten, vier ausgebuffte Experten, die mit Daten umgehen können. Sie sichten das Material, abgelegt auf den Festplatten von Computern, ordnen das Konvolut von elektronischer Korrespondenz, Rechnungen und Vermerken. Vor allem aber werten sie aus, was im Zusammenhang mit möglichen Straftaten an digitalen Spuren vorhanden ist.

Das ist die Aufgabe der IT-Forensik, einer winzigen Abteilung bei Dataport in Bremen. In eben diesem Team hat die Frau gearbeitet, die vor zwei Wochen dabei erwischt wurde, als sie verbotenerweise Daten vom Rechner auf einen USB-Stick kopiert hat. Nicht irgendwelche Informationen, sondern besonders brisante, die im Zusammenhang mit dem Öztürk-Fall stehen. Seitdem ist die Frau, eine ehemalige Polizistin, vom Dienst suspendiert, sie hat Hausverbot bekommen und muss sich einem Disziplinarverfahren stellen. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Dataport spricht von einem "menschlichen Faktor", den man bei allen Bemühungen um die Sicherheit der Daten nicht ausschließen könne. Trotzdem muss sich das Unternehmen jetzt unangenehme Frage gefallen lassen. Auf den Tisch kommen sie am Mittwoch, wenn in der Bürgerschaft der Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit tagt. Die Fraktionen drängen auf Aufklärung und haben von Dataport und den Aufsichtsbehörden Berichte angefordert.

Stellung nehmen soll unter anderen die Landesdatenschutzbeauftragte Imke Sommer. "Wir bereiten für Mittwoch gerade entsprechende Antworten vor", sagt Sommer. Weil der Fall im Bereich der Strafverfolgung liege, habe aber in erster Linie die Staatsanwaltschaft den Hut auf. Den Vorgang kenne sie bislang nur aus der Presse. Gemeldet worden sei ihr nichts.

Die CDU will wissen, wie genau es zu dem mutmaßlichen Datendiebstahl gekommen ist und wie der Vorfall aufgedeckt wurde. Sie fragt in ihrer Berichtsbitte für die Ausschusssitzung auch nach der Art der betroffenen Daten, und wo sie bei Dataport gespeichert waren. "Welche Sicherungsvorkehrungen gab es? Wie sieht der Notfallplan für solche Vorfälle aus? Gab es in der Vergangenheit ähnlich gelagerte Vorkommnisse? Und inwieweit ist identifizierbar, wenn regelwidrig Daten genutzt und übertragen werden, sofern jemand, anders wie in diesem Fall, nicht auf frischer Tat ertappt wird?

Im Öztürk-Verfahren geht es um massenhaften Betrug mit Sozialleistungen. Selim Öztürk und sein Sohn Patrick sollen in Bremerhaven Osteuropäer mit Scheinarbeitsverträgen versorgt haben, die so mager dotiert waren, dass das Job-Center jeweils mit Geld aufgestockt hat. Ein Teil dieser Beträge floss nicht an die Arbeiter, sondern mit einem Trick an zwei Vereine, aus deren Kassen sich die Öztürks bedient haben sollen. Der Schaden für die öffentliche Hand liegt bei mehr als sechs Millionen Euro. Patrick Öztürk, gegen den mittlerweile nicht mehr wegen Betrugs ermittelt wird, sondern nur noch wegen Untreue, ist Bürgerschaftsabgeordneter der SPD.

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass Patrick Öztürk tief in den Betrugshandlungen gesteckt hat. Entsprechend irritiert sind die Fraktionen, dass die Ankläger einen Teil ihrer Vorwürfe gegen den Abgeordneten nicht mehr erheben. "Die Staatsanwaltschaft weigert sich gegenüber dem Rechtsausschuss, die Einstellungsverfügung im Fall des Abgeordneten Patrick Öztürk vorzulegen", beklagt der Linken-Abgeordnete Nelson Janßen. Justizsenator Martin Günthner (SPD) müsse deshalb Einfluss auf die Behörde nehmen – "ansonsten wird das Vertrauen in die Justiz und die Bürgerschaft in dieser Angelegenheit weiter beschädigt", so Janßen.

Die SPD interessiert brennend, ob dem Untersuchungsausschuss damals sämtliche Informationen zum Öztürk-Komplex zur Verfügung stand. "Wir wollen wissen, welche Daten im konkreten Fall bei Dataport heruntergeladen worden sind und ob diese auch dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss und den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestanden haben", teilt die Fraktion mit. Sie hatte am Dienstag, als der WESER-KURIER den Vorgang öffentlich gemacht hatte, regelrecht bestürzt reagiert. "Wir haben mit Entsetzen die Berichte zur Kenntnis genommen, dass bei Dataport offenbar der Diebstahl sensibler Daten potenziell möglich war", erklärte Fraktionsvorsitzender Björn Tschöpe. In dem Unternehmen gebe es offenbar eine Sicherheitslücke, die unverzüglich geschlossen werden müsse.

Noch einen Schritt weiter geht in dem Fall die Fraktion der Linken. "Wir finden es grundsätzlich sehr problematisch, wenn Ermittlungsakten von Dritten verarbeitet werden", sagt die Abgeordnete Miriam Strunge. Outsourcing von Verfahrensabläufen in Strafverfahren sei äußerst heikel, und der aktuelle Verdacht wegen versuchten Datendiebstahls bei Dataport zeige das hohe Risiko. "Deshalb wollen wir klären, auf welcher Rechtsgrundlage, in welchem Umfang und mit welchem Schutzniveau Daten von Polizei und Justiz bei Dataport verarbeitet werden."