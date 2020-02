Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ließ sich bei einer Vorführung im Unternehmen Salt And Pepper Software in virtuelle Welten entführen. (Friso Gentsch)

Der Angriff auf das Stromnetz von Bremerhaven geschieht lautlos und digital. Rote Teilkreise auf dem riesigen Bildschirm zeigen die neuralgischen Punkte: das Klinikum, ein Erdgas-Unternehmen, ein Industriekomplex in Weddewarden, ein Wohnblock in Leherheide. Ziel des Aggressors ist der totale Blackout in der See-Stadt. Doch es gibt heftige Gegenwehr. Ein elektronischer Verteidiger spürt Schwachstellen auf, schließt Lücken, sucht Auswege. Die Punkte auf der Karte werden immer grüner, die Energieversorgung ist gesichert.

Der digitale Kampf von Gut und Böse ist bewusst initiiert. Künstliche Intelligenz bekämpft künstliche Intelligenz – und lernt so voneinander. „Wir drehen den Spieß um“, sagt Ingenieur Eric Veith. Man nutze die Attacken, um die Abwehr zu stärken. Der Experte für „deep learning“ (tiefes Lernen) gehört zum Team des Offis in Oldenburg, des Forschungsinstituts für Informatik, das die dortige Universität und das Land Niedersachsen 1991 gegründet haben und dessen 300 Mitarbeiter mittlerweile weltweit mit 700 Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft kooperieren.

Bei dem Schutz der Stromnetze ist dies der niedersächsische Versorger Ewetel. Alle Daten für die Simulation sind echt, sie stammen aus dem Jahr 2018. „Bremerhaven ist eine eigene kleine Welt, in der viel passiert“, erklärt Veith mit Blick auf Hafen, Wind-Industrie und Verkehr. Das virtuelle Spiel der beiden Agenten soll nicht nur kriminelle Cyber-Sabotage verhindern, sondern auch Schwankungen bei den Erneuerbaren Energien ausgleichen und den CO2-Ausstoß regulieren helfen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), von Hause aus ein technisch nicht so versierter Jurist, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. „Das ist wie beim Schach“, versucht er sich in einem Vergleich. Doch dort gibt es feste Regeln; der Konkurrenzkampf über die Kontrolle der Stromleitungen läuft laut Veith ganz ohne ab.

Auch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) war eine Station auf der Info-Tour des Ministerpräsidenten. (Friso Gentsch)

„Chancen und Herausforderungen“ der Künstlichen Intelligenz will der Regierungschef auf einer zweitägigen Tour durch Niedersachsen nachgehen. Und dabei selbst viel lernen. „Gelegentlich kann einem da schon der Kopf schwirren“, stöhnt Weil über die Menge an neuem Wissen. An der Universität Hannover bekommt er von Informatik-Professor Wolfgang Nejdl anhand von millionenfachen Fotodateien zumindest schon mal einen Grundkurs über selbstlernende Suchsysteme. Wenn der Computer anhand der Parameter „Mähne“ und „braun“ nach Löwen sucht, fallen weibliche Tiere und die seltenen weißen Exemplare durchs Raster. Daher müsse man die elektronischen Gehirne so trimmen, dass sie ihre Fehler selbst bemerkten und korrigierten, erklärte der Wissenschaftler.

In Lehrte vor den Toren Hannovers geht es bereits um die praktische Anwendung im Echtbetrieb. Die mittelständische Firma Götting führt ihre weltweit vertriebenen autonomen Fahrzeuge für Lagerhallen und Flughäfen vor. Elektrobetriebene Minitransporter wuseln durch die Lobby und weichen gekonnt den Hindernissen aus. Sensoren und Kameras, vor allem aber die Programmierung lenken die Geräte. Auch richtige Lastwagen rüstet das Unternehmen mit klugen Assistenzsystemen aus. Firmeninhaber und Tüftler Hans-Heinrich Götting warnt vor überzogenen Erwartungen. „Künstliche Intelligenz kann uns noch lange nicht helfen, Unfälle an Kreuzungen mit Ampeln zu verhindern.“

Auch das Offis in Oldenburg widmet sich dem autonomen Fahren, misst in einem Test-Porsche die Stressfaktoren der Passagiere. Wird deren Ausstoß von Angstschweiß zu groß, drosselt der Motor automatisch das Tempo. „Der Fahrer muss sich schließlich wohlfühlen“, erklärt Projektleiter Axel Hahn dem Gast aus Hannover, der als VW-Aufsichtsratsmitglied natürlich ein spezielles Interesse an der technischen Entwicklung auf den Straßen, aber auch an den damit verbundenen ethischen Fragen hat. „Wir müssen unsere Straßenverkehrsordnung wohl ganz neu schreiben“, meint Weil.

In Osnabrück geht es zunächst zum relativ neuen Standort des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Niedersachsen, das sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft versteht. Passend zum Agrarland Nummer eins widmet sich eines der Projekte unter dem Stichwort „Agrotech Valley“ mit heimischen Firmen wie dem Landmaschinenhersteller Krone aus Spelle der digitalisierten Produktion. Ein Ziel ist auch der effektivere Einsatz von Dünger bei gleichzeitiger Ertragssteigerung.

Der junge Unternehmensverbund „Salt and Pepper“ mit Hauptsitz in Bremen bietet neben seiner Beteiligung an Forschungsprojekten zur Künstlichen Intelligenz längst auch marktgerechte Software-Lösungen in diesem Bereich für Geschäftspartner wie Volkswagen oder Sennheiser an. Am Standort Osnabrück taucht der Ministerpräsident mit passender Brille in die virtuelle Welt einer Produktionshalle ein. Während Weils Griff zum Akkuschrauber etwas ungelenk wirkt, zeigen die Profis der Firma, wie sich mit der Mischung aus Virtual Reality und Machine Learning in Windeseile passgenaue Werkbänke mit kurzen und sicheren Arbeitswegen planen lassen. „Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Anwendungsszenarien und Geschäftsmodelle, die einen Mehrwert schaffen und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen sichern“, sagt Geschäftsführer Timo Seggelmann.

Künstliche Intelligenz nimmt allerdings nicht nur Profit ins Visier. Im Oldenburger Offis ist ein Forschungslabor mit Verwandtenfotos, einem Uralt-Wecker und einer Topfblume auf ein Zimmer in einem Seniorenheim getrimmt. Im Bett liegt eine schwere Puppe, auf dem Nachttisch steht ein nachgiebiger Roboterarm. „Da stecken 100 Sensoren drin, er kann innerhalb von zwei Millisekunden stoppen“, berichtet Professor Andreas Hein. Das Gerät soll künftig Pflegekräfte bei ihrer anstrengenden Arbeit unterstützen, etwa wenn sie bettlägerige Menschen zur Wundbehandlung auf die Seite drehen müssen. Dabei lernt der Arm mittels der gesammelten Bewegungsdaten immer mehr dazu, geht laut Hein immer behutsamer mit seinen potenziellen Patienten um. „Das sind Menschen, keine Objekte.“