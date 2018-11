Wenn in Deutschland jemand für ein Verbrechen verurteilt werden soll, muss seine Schuld vor Gericht bewiesen werden. Im Fall der 1993 verschwundenen Jutta Fuchs wurde ihr damaliger Verlobter angeklagt, sie umgebracht zu haben. Doch Beweise dafür gibt es nicht, also war der heute 58-Jährige freizusprechen. So einfach ist das.

Aber natürlich ist dies nur ein Teil der Wahrheit. Denn nichts war einfach in diesem Mordprozess ohne Leiche. Nicht seine Eröffnung, nicht die jahrzehntelangen Ermittlungen der Polizei inklusive spektakulärer Durchsuchung des Tietjensees, nicht die Beantwortung der Frage nach dem Sinn dieses Prozesses: Wie soll es gelingen, den mutmaßlichen Täter ein Vierteljahrhundert nach einer Tat anhand von Indizien zu überführen?

Strafkammer lehnte 2013 Eröffnung des Verfahrens ab

Dass auch die Juristen hierzu unterschiedlicher Meinung waren, zeigt schon die Entstehungsgeschichte des Prozesses. Als 2013 von der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben wurde, lehnte die zuständige Strafkammer am Landgericht die Eröffnung des Verfahrens ab. Zu dünn schien ihr die Beweislage. Das reiche nicht für eine Verurteilung, hieß es. Erst auf Intervention des Oberlandesgerichts wurde der Prozess dann doch eröffnet.

Im August 2018 verlas die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift. Und musste in der Folge hilflos mit ansehen, wie die Stützpfeiler ihrer Anklage einer nach dem anderen zusammenbrachen. Zeugen änderten ihre Aussage, wollten Jutta Fuchs am Abend ihres Verschwindens nun doch gesehen haben. Die Kernthese der Staatsanwaltschaft, dass die 29-Jährige am Abend des 25. Juni 1993 ihr Haus nicht mehr verlassen hat, war damit nicht mehr zu halten. Und somit war auch nicht mehr auszuschließen, dass sie von einem unbekannten Dritten umgebracht wurde, den sie an diesem Abend getroffen haben könnte.

Damit nicht genug: Der Vater des Angeklagten, der seinen Sohn vor 25 Jahren gegenüber der Polizei belastet hatte, verweigerte nun die Aussage. Und seine Äußerungen von damals waren nicht mehr verwertbar. Denn die Polizei hatte sie nicht in einem ordnungsgemäßen Protokoll festgehalten, versehen mit der Unterschrift des Zeugen, sondern lediglich als Vermerk. Der aber gilt vor Gericht nur als Hörensagen. Nichts, worauf eine Verurteilung gestützt werden kann.

Mag sein, dass die Polizei tatsächlich objektiv in alle Richtungen und nicht nur einseitig in die des Angeklagten ermittelt hat. Trotzdem gab es in diesem Fall – vorsichtig formuliert – zahlreiche handwerkliche Fehler und Pannen. Nicht im Gerichtsprozess 2018, die entscheidenden Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Beweisstücke wurden nicht sichergestellt oder sogar vernichtet, Zeugen nicht oder zu spät vernommen, wichtige Aussagen immer wieder nur als Vermerke festgehalten.

Symbolhafte Auspump-Aktion

Gut möglich, dass der Prozess ohne all dies anders ausgegangen wäre. Vielleicht hätte er nicht einmal stattgefunden und auch der Angelteich bei Schwanewede wäre niemals leergepumpt worden – eine Aktion, die in den vergangenen Monaten geradezu symbolhaft für die Frage nach dem Sinn dieses Prozesses stand. Doch diese Frage hat in einer Mordermittlung nichts zu suchen. Es gab Anhaltspunkte, dass in dem See etwas zu finden war, um das Verschwinden von Jutta Fuchs aufzuklären. Sollte die Polizei sie ignorieren? „Tut uns leid, liebe Angehörige. Wir glauben zwar, dass im See entscheidende Beweisstücke liegen, aber wir lassen das mit der Suche lieber. Wäre zu aufwendig und zu teuer.“

Und so verhält es sich auch mit dem Fall insgesamt. Alles spricht dafür, dass Jutta Fuchs nicht mehr lebt, dass die Frau aus Farge Opfer eines Kapitalverbrechens wurde. Deshalb konnten und durften Polizei und Staatsanwaltschaft nicht zur Tagesordnung übergehen. Es gab belastende Indizien gegen den Angeklagten, auch sein Verhalten nach dem Verschwinden seiner Verlobten warf Fragen auf. Dies alles aufzuklären, musste zumindest versucht werden. Dafür war der Prozess notwendig. Dass dabei am Ende auch ein Freispruch stehen konnte, liegt in der Natur der Sache.

Doch auch das ist wieder nur ein Teil der Wahrheit. Denn trotz Urteil bleibt ein Unbehagen. Ist der 58-Jährige doch ein Mörder? Ist es nur nicht gelungen, ihm die Tat nachzuweisen? Oder ist er völlig unschuldig? Wurde der Mann also 25 Jahre lang zu Unrecht verdächtigt, die Mutter seines Kindes umgebracht zu haben? Allesamt verstörende Alternativen. Nichts ist einfach in diesem Prozess. Auch nicht nach seinem Ende.