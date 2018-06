In der Nacht zu Sonnabend wurde der Bagger zur Baustelle gebracht. (Thalmann)

Seit April laufen die Abrissarbeiten beim Johann-Jacobs-Haus in der Obernstraße, doch erst richtig sichtbar werden diese in der kommenden Woche: Ab Dienstag knabbert sich ein 55-Tonnen-Bagger durch das Gebäude und wird den bisherigen Stammsitz der Kaffee-Dynastie nach und nach abtragen.

In der Nacht zu Sonnabend ist der 23 Meter hohe Bagger über die Langenstraße in die Große Waagestraße gebracht worden. Für die Bauarbeiter war das Rangieren in den engen Gassen Maßarbeit: Mit nur wenigen Zentimetern Abstand wurde der Bagger zwischen Stadtwaage und der Deutschen Factoring Bank an sein Ziel manövriert. Doch bevor die weiteren Abrissarbeiten mit dem Bagger nun auch wirklich starten können, wird der Keller des Johann-Jacobs-Hauses am Montag zunächst mit jeder Menge Sand stabilisiert.

In den kommenden Monaten soll dort, wo jetzt noch das Johann-Jacobs-Haus steht, das neue "Balge Quartier" entstehen: ein Häuser-Ensemble aus dem neuen Jacobs-Hof, der sich aus dem Stammhaus und der angrenzenden Obernstraße Nummer 18 zu einem fünf Etagen hohen Neubau zusammensetzt, der Stadtwaage und dem Kontorhaus. Insgesamt sind die Baukosten auf gut 100 Millionen Euro beziffert. Investor ist der Unternehmer Christian Jacobs, der mit den Bauprojekten stärkere Verbindungen zwischen der Innenstadt und der Schlachte schaffen will. Läuft alles nach Plan, soll bis Ende kommenden Jahres der gesamte Komplex zwischen Obern- und Langenstraße fertig sein.