Der Ort des repräsentativen Backsteinbaus, der in zwei Jahren errichtet wurde, ist der alte Stammsitz des ehemaligen Bremer Kaffeeunternehmens. (Frank Thomas Koch)

Am Donnerstag ist das neue Johann-Jacobs-Haus an der Bremer Obernstraße offiziell eröffnet worden. Christian Jacobs, Urgroßneffe des Firmengründers, und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) durchschnitten das obligatorische rote Band. Der Ort des repräsentativen Backsteinbaus, der in zwei Jahren errichtet wurde, ist der alte Stammsitz des ehemaligen Bremer Kaffeeunternehmens.

Bovenschulte freute sich über ein „hervorragendes Projekt mit Strahlkraft“. Es beweise, dass in der Bremer Innenstadt trotz aller Widrigkeiten auch Gutes passiere. „Sie haben die Energie, nach vorne zu gehen, statt nur mäkelnd am Spielfeldrand zu stehen“, richtete der Bürgermeister an den Investor.

Christian Jacobs wird in den nächsten Jahren in weitere Gebäude investieren. Das Volumen liegt nach seinen Angaben bei rund 100 Millionen Euro. Entwickelt werden in dieser Reihenfolge die historische Stadtwaage gleich hinter dem Johann-Jacobs-Haus, das Essighaus daneben und das Kontorhaus Hundert Meter weiter. Der Investor hat der Gegend den Namen Balge-Quartier gegeben, er spricht auch vom „Handlauf zur Weser“.