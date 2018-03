Falk Wagner steht seit Sonnabend an der Spitze des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt. (Christina Kuhaupt)

Der Mann ist sich für nichts zu schade. Wer in der Politik nach höheren Weihen strebt, findet Falk Wagner, der sollte erst einmal Basisarbeit geleistet haben. Themen wie der Ständeschwund auf dem Wochenmarkt oder Probleme mit Parkplätzen, fehlende Räume in Kitas und Schulen – über solche Dinge hat der 28-Jährige regelmäßig mit Bürgern in Walle diskutiert, seit er dort im Februar 2016 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins war. Jetzt ist Wagner bei den Sozialdemokraten eine Karrierestufe höher geklettert. Am vergangenen Wochenende wählte ihn der Parteitag des Unterbezirks Bremen-Stadt zum neuen Vorsitzenden. Als Nachfolger von Uta Kummer (51) ist Wagner damit Chef der einflussreichsten Gliederung des SPD-Landesverbandes, er spricht für rund 3000 Mitglieder im Stadtgebiet südlich der Lesum.

Es bedarf keiner großen prophetischen Gabe, um sich Falk Wagner als kommenden Mann der Bremer SPD vorzustellen. Das liegt zum einen daran, dass die Partei mit politischen Talenten nicht allzu reich gesegnet ist. In der Altersklasse der Endzwanziger bis Mittdreißiger gibt es wenige, bei denen man instinktiv denkt: Den oder die musst du auf dem Zettel haben. Die Gesundheitspolitikerin Stephanie Dehne gehört zu diesem sehr übersichtlichen Kreis, der Umweltexperte Jens Crueger, vielleicht noch Ober-Juso David Ittekot.

Auf Falk Wagner kommt man aber nicht nur wegen des Mangels an Konkurrenz. Es fällt auf, wie planvoll der 28-Jährige seine Karriere angeht. Im Dreisprung Kreißsaal – Hörsaal – Plenarsaal, der die Vita so vieler Jungpolitiker kennzeichnet, hätte er es vielleicht schon 2015 in die Bürgerschaft schaffen können. Doch Wagner ließ sich raten, nach dem Abschluss seines Sozialpolitik-Studiums noch eine solide Verwaltungsausbildung draufzusatteln. Die hat er im grün-geführten Finanzressort des Senats absolviert, wo er inzwischen als Sachbearbeiter tätig ist. Auf diese Weise sammelt der neue Unterbezirkschef erste wichtige Erfahrungen im Behördenapparat, den er womöglich in einigen Jahren mit lenkt.

Bildung als Schlüsselthema

Ob er 2019 eine Kandidatur für die Bürgerschaft anstrebt, lässt er derzeit noch offen. Die Art und Weise, wie er sich zu dieser Frage äußert, lässt Schlüsse in jedwede Richtung zu. Einerseits sagt er: „Die Wahl in Parteiämter wird oft als vorgezogene Listenaufstellung missverstanden.“ Könnte heißen: Die Bürgerschaft lässt mich kalt. Andererseits bekennt er: „Ich brenne für Politik.“ Und die wird auf Landesebene nun einmal im Parlament gemacht.

Die Flamme loderte in Falk Wagner schon in Schülertagen. Als die CDU 2003 auf ihrem Leipziger Parteitag ein radikal marktliberales Programm beschloss und unter anderem das Bafög verschrotten wollte, „da wusste ich schon als 15-Jähriger: Das kostet mich meine Zukunft“, erinnert sich Wagner. Bildung ist für ihn ein Schlüsselthema, gerade auch die berufliche Bildung. Stolz ist Falk Wagner deshalb auch darauf, auf Parteiebene die Einführung eines Begrüßungsgeldes von 150 Euro für Azubis angeschoben zu haben. Im Februar wurde es vom Senat beschlossen.

Im Bereich der akademischen Bildung zieht Wagner eine klare Kante zur privaten Jacobs University. Dort werde zwar „sicher gute Arbeit geleistet, aber es wäre den Studierenden der Universität Bremen nicht zu vermitteln, wenn wir als Haushaltsnotlageland ein Relikt der neoliberalen Epoche weiter laufend materiell unterstützen“. Seiner Partei empfiehlt der Aufsteiger vor allem eines: Grundsatztreue. „Die SPD muss zu dem stehen, woran sie glaubt, und nicht so oft einknicken.“ Das gelte beispielsweise für Themen wie die Vermögenssteuer. Die Sozialdemokraten müssten sich als Partei der Arbeit empfehlen, etwa durch entschiedenes Eintreten für Tarifverträge. Gut für Wagner: Er muss sich jetzt nicht mehr darauf beschränken, dem Führungspersonal solche Dinge ans Herz zu legen. Ab jetzt gehört er selbst dazu.