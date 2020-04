Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet jeden Tag von seiner Situation in Zeiten der Coronakrise. (Christina Kuhaupt)

Wir haben dank tatkräftiger Hilfe der Familie jetzt einen Onlineshop. Und die Leute bestellen sogar schon. Das ist einerseits eine tolle Sache und anderseits habe ich deswegen sofort Sorgen. Denn momentan sind meine technischen Helfer für den Shop vor Ort. Aber irgendwann, wenn diese Corona-Pandemie hoffentlich mal vorbei ist, gehen die auch wieder ihrem Alltag nach. Bis dahin muss ich mich darum in diese ganze Shop-Software eingearbeitet haben.

Ich bin da ein bisschen gebranntes Kind, weil Stecker schon mal einen Onlineshop hatte. Das war 2002 und damals sind wir damit ziemlich baden gegangen. Das Problem war seinerzeit, die Bestellungen in unsere tägliche Produktion für die Cafés und das Ladengeschäft zu integrieren. Ein Kollege hat mal gesagt, so ein Onlineshop, das ist wie eine zusätzliche Filiale, da muss sich jemand drum kümmern. Da ist was dran.

Gut, wenn jetzt die Cafés geschlossen sind, habe ich ein bisschen Kapazität für so etwas übrig. Zumindest theoretisch. Praktisch sind viele vertraute Mitarbeiter wegen der Kurzarbeit eben gerade nicht da, ich kann viel weniger delegieren und die Schreibtischarbeit wird einfach nicht weniger. Mit ist grad wirklich nicht langweilig.

Am wenigstens stört es mich, frühmorgens in der Backstube zu stehen, so wie an diesem Dienstag. Eine Handwerkerfirma hatte zahlreiche PLatten Butterkuchen bestellt, um ihre Mitarbeiter auf den Baustellen zu überraschen. Schon um 6.20 Uhr wurden die abgeholt. Das sind Aufträge nach meiner Mütze. Einfach nur Konditor sein, auch wenn das früh am Morgen losgeht.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann