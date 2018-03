Radfahren soll in Bremen schneller, sicherer und komfortabler werden. (dpa)

Wilhelm Hamburger ist der Herr der Pläne. Das sieht man sofort. In seinem Büro gibt es mehr Straßenkarten als Platz. Sie liegen auf Tischen, hängen an Wänden, leuchten auf dem Bildschirm seines Rechners. Und alle zeigen Routen, die es noch nicht gibt. Zumindest nicht so, wie es sich die Verkehrsbehörde vorstellt. Hamburger arbeitet für sie.

Er leitet, wenn man so will, ein Premium-Projekt: Radfahren soll in Bremen schneller, sicherer und komfortabler werden. Es ist ein großes Vorhaben, aber auch ein problematisches. Längst nicht jedem Politiker gefallen die Strecken und Verläufe – auch im Bremer Norden nicht. Kaum jemand weiß das so gut wie Hamburger. Er spricht mit Ortsamtschefs und Fraktionsvertretern, er fährt mit ihnen Rad, er arbeitet auf, was sie gerne anders hätten.

Das ist auch der Grund für die vielen Karten an seinem Arbeitsplatz. Sie zeigen nicht bloß, welche Routen von Gutachtern für machbar gehalten werden, sondern auch Alternativen von Routen. Auf manchen Plänen geht es deshalb bunt zu. Grüne Linien stehen für die Vorzugsvariante, gelbe für eine Variante der Vorzugsvariante und rote für den Istzustand.

Den will Bremen nicht mehr. Die Stadt setzt auf Premium-Pisten. Ihr Kalkül: Gibt es neue und bessere Routen, fahren mehr Menschen Rad und weniger Auto. Und sinkt die Zahl der Autofahrer, dann auch die der Staus auf den Straßen. Was wiederum gut für die Luft in Bremen ist. Um das Ziel zu erreichen, soll es irgendwann neun Strecken geben, auf denen Radfahrer zügiger und bequemer vorankommen sollen als bisher. Und mit der längsten Route will die Stadt den Anfang machen.

Sie verläuft quer durch Bremen, von Farge bis nach Mahndorf. Das macht 43 Kilometer und 21 Millionen Euro Kosten. Wilhelm Hamburger sagt, was er schon öfter gesagt hat: Dass diese Distanz einer Radroute enorm für eine Stadt von der Größe Bremens und die Summe nichts ist im Vergleich zum Bau einer Landstraße. „Die kostet locker zehnmal so viel.“ Der Mann aus der Verkehrsbehörde klingt wie jemand, der nicht nur entwirft, sondern für seine Entwürfe auch wirbt. Seit drei Jahren arbeitet er inzwischen an den Premium-Plänen.

In Burglesum ist die Diskrepanz besonders groß

Hamburger ruft am Rechner eine Grafik auf, die den Verlauf der Route unterteilt – beispielsweise in reine Fahrradstraßen (53 Prozent), in gemeinsame Geh- und Radwege (3), Schutzstreifen (2), Radfahrstreifen (1). Und er zeigt Fotos, wie in Bremen mal aussehen könnte, was es in anderen Städten schon gibt. Es sind Aufnahmen von blau gefärbten Fahrbahnen, auf denen Rad- und E-Bike-Fahrer Tempo machen. Von Straßen-Piktogrammen, die anzeigen, dass Radler Vorrang haben.

Von speziellen Wegweisern, Abstandhaltern und Fußschaltern für Ampeln. Es sind Bilder aus Göttingen, Wolfsburg, Kopenhagen, Wuppertal und Bocholt. Der Chefplaner hat auch welche aus dem Bremer Norden. Sie machen deutlich, was aus Sicht der Gutachter möglich wäre – aber nicht von Politikern gewollt wird. In Burglesum ist die Diskrepanz besonders groß.

Dort fordern die Fraktionen einen komplett anderen Verlauf der Premium-Route, als er in einer Machbarkeitsstudie vorgeschlagen wird: „Die Strecke soll nach Meinung der Politiker nicht südlich, sondern nördlich der Lesum verlaufen.“ Ortsamtsleiter Florian ­Boehlke sagt das so, als gäbe es keinen Kompromiss. Für ihn macht der Verlauf ausschließlich am Wasser keinen Sinn.

Ein gefährliches Nadelöhr

Wenn schon Menschen auf das Rad umsteigen sollen, meint Boehlke, dann müssen sie auch dort abgeholt werden, wo sie wohnen. Deshalb finden die Fraktionen, dass die Route mitten durch das Lesumer Zentrum geführt werden müsste. Wilhelm Hamburger sieht das anders: „Wir planen doch keinen Radweg, um Sightseeing zu machen, sondern damit Leute schnell von A nach B kommen.“

Es gibt noch mehr, was er nicht so bewertet wie die Stadtteilpolitiker. Für sie ist die Lesumbroker Landstraße zu schmal, um als Premium-Piste zu taugen. Für Hamburger ist sie nur schmal. Auch in Vegesack gibt es Stellen, wo es eng werden könnte – nicht bloß auf der Strecke am Wasser im Ortsteil Grohn. Dort soll die Route über das Deichschart führen, für die Politik ein gefährliches Nadelöhr.

Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt hat noch ganz andere Platz-Probleme in den Plänen der Behörde ausgemacht. Dort nämlich, wo Wohnstraßen zu Fahrradstraßen werden sollen. Zum Beispiel in Fähr-Lobbendorf. Er sagt, dass die Behörde sie gerne frei von parkenden Autos haben möchte, nur: „Wohin mit den Wagen der Anwohner?“

Starttermin für den Bau der Route

In Blumenthal fragt man sich so etwas noch nicht. Nach Ansicht von Ortsamtschef Peter Nowack gibt es keinen Grund zur Eile. „Der Beirat wird sich erst dann mit den Premium-Plänen befassen, wenn sie konkret werden.“ Und das könne noch dauern. Nowack weiß, dass es einen Starttermin für den Bau der Route gibt.

Er geht aber davon aus, dass es noch mindestens anderthalb Jahre dauert, bis die Behörde genaue Pläne für den Stadtteil präsentiert. Projektleiter Hamburger hat eine Zeichnung vom Blumenthaler Busbahnhof von oben. Zwei blaue Pfeile machen deutlich, dass auch dort die Premiumroute verlaufen könnte. In Vegesack warten die Fraktionen ebenfalls noch auf einen Besuch der Streckenplaner.

Die Politiker wollten zwar längst über die Premiumroute gesprochen haben. Doch zum Termin war kein Mitarbeiter der Behörde erschienen. Wann alle Beiräte über die Vorzugs- und Alternativvarianten im Detail informiert sein sollen, kann Wilhelm Hamburger nicht sagen. Der Chefplaner weiß nur, was geplant ist: Gespräche in allen Stadtteilen.

Klärungsbedarf weiterhin hoch

Sollen Premiumrouten nun einfach nur besonders komfortable Fahrradswege sein oder aber Strecken, auf denen Radfahrer bewusst richtig Tempo machen können? Bei einer gemeinsamen „Beradelung“ potenzieller Streckenabschnitte der zukünftigen Verbindungsroute „D15“ von Farge bis nach Mahndorf hatte der Projektverantwortliche Wilhelm Hamburger Ende Oktober ausdrücklich betont, es gehe im Kern eher um gute Verbindungen als um Geschwindigkeit.

Diese Aussage war damals insbesondere als Beruhigung in Richtung Gröpelingen gemeint. Dort nämlich lehnen sowohl der Beirat als auch verschiedene Akteure im Stadtteil eine Streckenführung durch den Grünzug West nach wie vor entschieden ab. Ihr Hauptargument: Konflikte zwischen Eltern mit Kindern, Senioren und Spaziergängern mit Hunden auf der einen Seite und eiligen Radfahrern auf der anderen wären hier zwangsläufig vorprogrammiert.

Schließlich liegen unmittelbar am Grünzug zwei Grundschulen, drei Kindergärten, zwei Spielplätze, zwei Sportvereine und die Gröpelinger Sportmeile. Bei der gemeinsamen Radtour hatte Hamburger dem entgegengehalten, Radfahrer müssten möglichst zentrumsnah abgeholt werden und für sie seien Wege fernab der Siedlungen – wie etwa die Alternativroute am Mählandsweg, die mittlerweile als Ausweichangebot für schnellere Radler in Betracht gezogen wird – kaum attraktiv.

Jetzt ist aus Burglesum genau das Gegenteil zu hören: Dort fordern Ortspolitiker eine zentralere Streckenführung nördlich der Lesum, während die Planer südlich des Flusses bessere Möglichkeiten für ein schnelles Vorwärtskommen sehen. Es gibt also ganz offenbar noch reichlich Klärungsbedarf in grundsätzlichen Fragen und Diskussionsstoff in den einzelnen Stadtteilen.

Nicht so allerdings in Walle. Dort empfehlen die Planer eine Route über Steffensweg und Lange Reihe und haben damit den Beirat an ihrer Seite, der liebend gern den Steffensweg zu einer verkehrsberuhigten Fahrradstraße mit mehreren Mini-Kreiseln umbauen würde. Deshalb, so hoffen die Waller Ortspolitiker, könnte ihr Abschnitt eines Tages womöglich sogar der erste Teil der neuen D15 sein, der tatsächlich gebaut wird.