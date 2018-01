Dieses Mal ist es endgültig. Zumindest vorerst. Der Poller in der Langenstraße bleibt im Boden, er hat einen Totalschaden. Seine Auferstehung ist erst im Frühjahr vorgesehen. (Frank Thomas Koch)

War's das? Das Ende dann doch einer schier unendlichen Geschichte? Der Poller nun ohne Potenz, auf ewig in der Versenkung? Man musste das vermuten, nachdem er zu Beginn der Adventszeit im Erdboden verschwunden war. Woanders hatten sie Poller hingestellt, um die Weihnachtsmärkte vor Terroristen zu schützen. In Bremen dagegen war das bewegliche Hindernis plötzlich weg. Freie Fahrt durch die Langenstraße bis zum Marktplatz.

Probleme hat es mit dem Poller von Anfang an gegeben. Ihm schlug es immer gleich auf die Seele, wenn etwas war. Die Elektronik geriet außer Takt. Manchmal, so schien es, tauchte der Poller auch deshalb wochenlang ab, weil er beleidigt war. Es gab Autofahrer, die ihn links liegen ließen, sie fuhren vorbei, als das noch ging. Unverschämt!

Manchmal war er aber auch wütend, geradezu renitent. Ein Radfahrer, der drüber fuhr, und richtig Schwung bekam, als der Poller sich regte. Seht her, hieß das, ich mach', was ich will. Ich bin im Untergrund und in Bewegung. Ich bin eine Untergrundbewegung.

Mehr zum Thema So verschwendet Bremen Steuergelder Concordia-TunnelEng war es am Concordia-Tunnel an der Schwachhauser Heerstraße. Jeweils nur eine ... mehr »

Und ja, das eine Mal ging es tatsächlich auch gegen den Staat. Gegen einen seiner höchsten Repräsentanten. Die Kanzlerin kam, es war Wahlkampf, ein verrückter Tag im August, als die Wolken brachen und der Regen peitschte.

Merkel wollte zur Mitte, zum Marktplatz. Ihre Leute hatten sich als Zufahrt die Langenstraße ausgesucht. Blöd nur, echt blöd, dass dort der Poller stand und trotz aller Bemühungen der Polizei einfach stehen blieb. Die Kanzlerin? Pah! Da bin ich dagegen. Erst in letzter Minute ließ der Widerständler sich niederringen, er hatte seinen Kampf gehabt.

Und jetzt? Deckel drauf und Schluss, so sieht das aus. Der Poller ist begraben. Man hat ihn platt gemacht. Ein Lkw-Fahrer, der nicht acht gab. Es war ein Totalschaden, einer freilich, der behoben wird, sagen die Behörden. Ende März ist es soweit: Auferstehung an Ostern.