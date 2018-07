Rauchfreie Restaurants finden seit vielen Jahren auch Raucher gut, die dann eben zum Qualmen vor die Tür oder in abgetrennte Bereiche gehen. (Nigel Treblin/DDP)

"Wirte schimpfen auf Nichtraucher-Gesetz", "Furcht und Freude in den Kneipen", "Gibt es ein Kneipenleben ohne Rauchen?": Das sind nur einige der Überschriften von Artikeln, die vor rund zehn Jahren im WESER-KURIER zur Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes erschienen sind. Die damals aufgeworfene Frage kann heute eindeutig beantwortet werden: Die abendländische Ausgehkultur ist entgegen mancher Befürchtungen durch mehr Schutz für die Nichtraucher nicht untergegangen, es gibt ein Kneipenleben auch ohne blauen Dunst.

Eine Statistik, wie sich das Verhältnis von Raucher- und Nichtraucher-Gaststätten in Bremen zehn Jahre nach dem Gesetz darstellt, wird im Wirtschaftsressort nicht geführt. Das liegt laut einer Sprecherin auch daran, dass Konzessionen personenbezogen vergeben werden, ein Wirt also auch mehrere Kneipen betreiben kann. Kioske mit Alkoholverkauf zählen auch als Schankwirtschaften, was eine Aufschlüsselung erschwert.

Klar geregelt im Bremischen Nichtraucherschutzgesetz von Dezember 2007, dessen aktuellste Fassung Ende Mai von der Bürgerschaft entfristet wurde, ist: Geraucht werden darf noch in Kneipen, die kleiner als 75 Quadratmeter sind und in denen kein Essen gekocht wird sowie in abgetrennten Raucherbereichen in größeren Betrieben – ansonsten ist die Gastronomie und Ausgehlandschaft rauchfreie Zone.

Und damit können eigentlich alle gut leben. "Läuft doch alles", sagt Thomas Schlüter, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Bremen. "Ich höre keine Beschwerden seitens des Stadtamtes oder der Gesundheitsbehörde. Unsere Betriebe haben ihren Frieden mit dem Gesetz gemacht. Und es ist wichtig, dass mit der Entfristung des Gesetzes langfristig Planungssicherheit besteht."

Beim Ordnungsamt, das seit April 2017 die Einhaltung des Gesetzes überwacht und bei Verstößen Geldbußen von bis zu 2500 Euro verhängt, ist seitdem lediglich eine Beschwerde eingegangen. Seit 2008 gab es insgesamt 68 Anzeigen, die meisten (16) im Jahr 2009, die wenigsten 2014 und 2016 (je eine). In diesem Jahr liegt bislang nichts vor.

Auch bei dem Nichtraucher-Verein "Pro rauchfrei" ist die Zahl der Beschwerden von Gästen aus dem Bremer Raum deutlich zurückgegangen. Vor allem im Blues-Club Meisenfrei hatte das Nichtraucherschutzgesetz vor zehn Jahren für ziemlich große Aufregung gesorgt. Der damalige Besitzer Werner "Max" Popken versuchte das Verbot erst mit dem Aufhängen von Warnschildern zu umgehen, beschloss dann aber, den Laden 2009 zu schließen.

"Toll und zeitgemäß"

Dazu kam es nicht, Ettje und Peter Kucharski übernahmen den fortan rauchfreien Konzert-Ort. "Alle finden es heute toll und zeitgemäß. Und zum Arbeiten ist es viel angenehmer, auch das ganze Equipment leidet weniger", sagt Ettje Kucharski. Klar: Kein Nikotin in der Luft heißt eben auch weniger Gilb auf Wänden oder Boxen, mal ganz abgesehen von überquellenden Aschenbechern auf dem Tresen oder ausgetretenen Kippen auf dem Fußboden.

Ab und zu, das erlebt Frau Kucharski aber wirklich selten, zündet sich im Trubel vor der Bühne während eines Konzertes jemand doch mal eine an. Aber das fällt dann auch sofort auf, und dann wird er oder sie eben nach draußen gebeten. Ettje Kucharski ergänzt: "Außerdem haben wir nebenan ja auch die Kneipe, in der noch geraucht werden darf. Und das tun da auch alle ..."

Auch das Hegarty's am Ostertorsteinweg hatte anfangs schwer zu kämpfen. Geschäftsführer Andreas Vesshoff sagt: "Im ersten Jahr wären wir fast pleite gegangen. Da hatten wir Umsatzeinbußen von 20 Prozent." Obwohl er im Irish Pub einen Raucherraum einrichtete, habe es einige Zeit gedauert, bis die Raucher, die anfangs verschreckt wegblieben, zurückkehrten und sich mit der neuen Situation arrangierten.

"Heute gibt es eigentlich keinen Streit mehr zwischen Nichtrauchern und Rauchern. Das hat sich irgendwann gegeben", sagt Vesshoff. Ähnlich schätzt Oliver Brock, Betreiber des "Tower" die Lage ein. Dass im Club nur noch im extra ausgewiesenen Bereich geraucht werden darf, ist für niemanden ein Problem. "Wir überlegen sogar, sehr bald den kompletten Club rauchfrei zu machen", sagt Brock.

Vesshoff allerdings sieht inzwischen ein neues Problem, das er auch mit dem Nichtraucherschutzgesetz in Verbindung bringt: die überwiegend jungen Menschen, die ihre Partys auf der Straße respektive dem Bürgersteig feiern, vom Kiosk besorgtes Bier in der einen, Kippe in der anderen Hand. Vesshoff: "Die Anwohner meinen, wir seien schuld. Aber da können wir Gastronomen nichts für."