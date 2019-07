Heinrich Kuhbier im Herbarium, der Botanischen Sammlung des Übersee-Museums Bremen. (Volker Beinhorn)

Als Heinrich Kuhbier am 1. Juli 1959 zu seinem ersten Arbeitstag in der Botanischen Sammlung des Übersee-Museums Bremen erschien, hatte ihm niemand gesagt, was er machen solle. Also fing er einfach an.

60 Jahre später steht der Botaniker an derselben Stelle und erinnert sich. „Jetzt bin ich schon 20 Jahre im Ruhestand und immer noch hier“, sagt der 85-Jährige. In dieser Zeit hat Kuhbier die Pflanzensammlung katalogisiert und um eine Vielzahl neuer Belege ergänzt. „Ich bin der Leitz-Ordner“, schmunzelt der langjährigste Mitarbeiter, den das Übersee-Museum je hatte.

Niemand weiß genau, wie viele Pflanzenproben in dem Herbarium gesammelt sind. Kuhbier schätzt, dass es zwischen 500.000 und 600.000 sein müssen. Doch Zahlen bedeuten wenig an diesem Ort, an dem jede der getrockneten Pflanzen ihre eigene Geschichte erzählt. Kuhbier zieht eines der hölzernen Schieberegale heraus, in denen Algenproben auf vergilbten Papierbögen lagern. Auf den handbeschriebenen Etiketten stehen Namen wie „Zuckertang“, „Behaarte Meersaite“ oder „Blutroter Seeampfer“.

Wenn Kuhbier diese Namen ausspricht, begreift man, dass seine Arbeit die eines Naturforschers ist, dessen Leidenschaft ihn bis heute an jedem Werktag in die Botanische Sammlung des Übersee-Museums zieht. Dort steht noch immer derselbe Holzschreibtisch mit den vielen Schubladen, den er an seinem ersten Tag hier vorfand. Darauf einige Briefe, Stifte, loses Papier und eine schwarze Continentale-Schreibmaschine. Die sei von Mitte der 30er-Jahre, erzählt Kuhbier. Ob er immer noch darauf schreibe? „Ja, selbstverständlich! Täglich!“ Die Frage scheint ihn zu wundern.

Die Botanische Sammlung ist in mehrere Abteilungen untergliedert, die sich nach den Fundorten der Pflanzen sortieren. Im Generalherbarium sind Proben aus aller Welt gesammelt, ein anderer Teil ist den Pflanzen Nordwestdeutschlands vorbehalten. Das Inselherbarium hat Kuhbier selbst angelegt: Lange Zeit hat er dafür jedes Jahr eine Ostfriesische Insel besucht und von dort Proben mitgenommen.

Blinde Passagiere im Schafsfell

In einer weiteren Abteilung sind Adventivpflanzen gesammelt. Das sind Gewächse, die sich durch menschlichen Einfluss abseits ihrer Ursprungsgebiete angesiedelt haben. Oft haben diese Pflanzen lange Reisen hinter sich gebracht. Besonders über die ehemalige Wollkämmerei in Blumenthal gelangten fremde Arten nach Norddeutschland, erzählt Kuhbier. Als blinde Passagiere im Fell der Schafe reisten deren Samen über die Ozeane der Welt und fanden schließlich ein neues Zuhause.

Eine solche Adventivpflanze ist auch das Schmalblättrige Greiskraut, das man heute an vielen Stellen in Bremen findet, unter anderem in der Nähe des Bahnhofs. Als Kuhbier die Pflanze zum ersten Mal sah, konnte er sie nicht zuordnen und schickte daher eine Probe an einen befreundeten Botaniker. Der klassifizierte das Gewächs als Senecio Inaequidens, eine Pflanze, die ursprünglich aus Südafrika stammt. Von deren Namen leitete sich fortan Kuhbiers Spitzname ab: „Inaequidens heißt ungleichzähnig, denn die Kelchblätter sind ungleichzähnig“, erzählt er. „Seitdem hieß ich ,Der Ritter vom ungleichen Zahn'.“

Die Geschichte des Herbariums reicht bis in das 18. Jahrhundert zurück, als die Brüder Treviranus – Gottfried Reinhold und Ludolf Christian – die ersten Pflanzenproben zusammentrugen. Kuhbier kennt die Arbeit seiner Vorgänger gut und wie sie hat auch er viel getan, um die Sammlung zu pflegen und weiter auszubauen. Diese funktioniert wie eine Chronik der heimischen Pflanzenwelt. Durch sie kann nachvollzogen werden, welche Pflanzen wann wo wuchsen: „Dann kann einer sagen: Ab dem Jahr war das da“, sagt Kuhbier.

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Übersee-Museum konnte der Botaniker 1971 eine Forschungsreise nach Südamerika unternehmen. Dafür war eine Summe von 50.000 D-Mark bereitgestellt worden. „Macht da mal was draus“, zitiert Kuhbier seine damaligen Anweisungen. Gemeinsam mit dem Bremer Vogelkundler Eberhard Focke schiffte er sich auf einem Frachter nach Panama ein.

Sturm in der Biskaya

„Auf der Hinfahrt hatten wir fürchterlichen Sturm in der Biskaya, da lernte man die stabile Seitenlage nachts im Bett“, erzählt Kuhbier. Von Panama flogen er und Focke weiter nach Costa Rica, wo Kuhbier ungefähr 1500 Pflanzenproben sammelte. An vieles erinnert sich der Forscher noch heute genau: „Das Schöne war, wenn die Delphine beim Schiff waren. Die gingen immer an den Vorsteven und hielten die Geschwindigkeit mit. Die waren wie ein grüner Torpedo durch das Meeresleuchten.“

Im Jahr 1973 machte sich Kuhbier schließlich unsterblich. Auf einem kargen Felsen an der Küste Ibizas entdeckte er ein Gewächs mit gelbgrünen Blättern, das er nicht zuordnen konnte. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine bislang noch nicht beschriebene Art aus der Familie der Wolfsmilchgewächse handelte. Als Entdecker durfte Kuhbier der Pflanze einen Namen geben: „Euphorbia Margalidiana“, taufte der Forscher seine Entdeckung, nach dem Namen des Felsens, auf dem er sie gefunden hatte.

Als Botaniker schätzt Kuhbier alle Pflanzen, doch Farne und Weiden haben es ihm besonders angetan. Manchen Kulturpflanzen widmet er sich dagegen weniger als Forscher: „Grünkohl esse ich gerne, aber den präpariere ich nicht“, sagt Kuhbier.

Weitere Informationen

Zum 60-jährigen Jubiläum von Heinrich Kuhbiers Tätigkeit in der Botanischen Sammlung lädt das Übersee-Museum von 18-20 Uhr zu einem Festkolloquium mit anschließendem Empfang ein.