Jaap (l.) und Corrie Porsius aus den Niederlanden besuchen den Geheimtip Schnoor. (Christina Kuhaupt)

Auch im Dunkeln ein magischer Ort: Der Schnoor bei Nacht. (Marina Köglin)

Wow, that’s pretty amazing!“ Dieser Ausruf voller Entzückung dürfte künftig im Schnoor noch öfter zu hören sein. Denn die pittoresken Straßenzüge gehören laut einer Hitparade der Tageszeitung "New York Post" zu den neun coolsten Straßen der Welt. Eine Ansicht, die auch Jaap und Corrie Porsius aus den Niederlanden (Foto) teilen, die am Montag durch die Gässchen streiften. Dem New Yorker Ranking zufolge kann der Schnoor ohne Weiteres mit Straßen in Singapur, Südafrika, Ecuador, Kolumbien, Japan oder Florida konkurrieren. Nicht schlecht, oder? Das beschauliche Bremen, das von seinen Bürgern oft als „Dorf mit Straßenbahn“ bezeichnet wird, löst im „Big Apple“, der megacoolen Metropole, die niemals schläft, einen beispiellosen Hype aus. Die hiesige Touristik-Zentrale dürfte frohlocken, ist doch zu erwarten, dass nun nicht nur die New Yorker den Schnoor für sich entdecken werden. Wenn das keine Karriere ist: Vom einstigen Arme-Leute-Viertel, in dem heute noch die verwunschenen Häuschen aus dem 15. und 16. Jahrhundert stehen, zum angesagten In-Viertel. Pretty amazing!

Hier geht es zum Ranking der coolsten Straßen der Welt!