Gute Laune ist wichtig für das Geschäft: Vater Anton Fischer mit seinem Sohn Simon auf der Bremer Osterwiese. (Frank Thomas Koch)

Wenn gegen 23 Uhr die Fahrgeschäfte ihre letzte Runde drehen und im Würstchenwagen die Grillkohle verglüht, hat Simon Fischer noch lange nicht Feierabend: Der Inhaber des Schankbetriebs Friesendiele muss noch das "Bürokratiemonster" bezwingen, wie er sagt. Bis nach Mitternacht schreibt er Kassenberichte und Stundenzettel für seine Mitarbeiter.

Erst dann geht er zu den anderen Schaustellern der Osterwiese, die sich zum Feierabendbier in einem ihrer Wohnwagen treffen und Probleme und Neuigkeiten besprechen. Oder um Anekdoten von früher auszutauschen. Davon gibt es in Fischers Familie reichlich – denn der 28-Jährige ist Schausteller in siebter Generation.

Die Tradition begann mit einer Tierschau, mit der einer seiner Vorfahren im 19. Jahrhundert auf Pferdewagen durchs heutige Tschechien zog. In den ländlichen Gebieten war der Tross ein Ereignis, da zu den Tieren ein Bär und ein Löwe gehörten. Später ließ sich einer der Fischers in Syke nieder und machte sich im Jahr 1904 mit einem Vergnügungsbetrieb selbstständig.

Mit seinem Holzkarussell zog er abseits der großen Volksfeste durch die Region. Er lebte mit seiner Familie neben dem Syker Kino. In das fuhr Simon Fischers Ur-Großvater eines Tages beinahe mit einem Auto hinein. Er hatte keinen Führerschein, wollte sich dennoch an einem der damals neuen Fahrzeuge versuchen und raste los. Erst auf den Treppen vor dem Kino brachte es einer seiner Söhne zum Stehen. Das ist auch so eine Anekdote, die immer wieder bei den Feierabendtreffen erzählt wird.

Simon Fischers Vater Anton übernahm Mitte der 1970er-Jahre die Leitung der Firma. Er war unter anderem mit dem Autoscooter "Number One" ebenfalls vor allem auf Dorf- und Schützenfesten vertreten. "In den 1990er-Jahren ist es dann gekippt", erzählt Anton Fischer. Kinder hätten ihr Taschengeld nicht mehr beiseite gelegt, um es auszugeben, wenn der Jahrmarkt ins Dorf oder in die Stadt kam.

Stattdessen waren Spielekonsolen oder Erlebnisparks gefragt. Anton Fischer verkaufte den Autoscooter und übernahm im Jahr 2002 die Friesendiele, mit der er es ihn schließlich überwiegend auf größere Veranstaltungen wie die Osterwiese oder den Freimarkt zog. Inzwischen hat der 63-Jährige die Verantwortung größtenteils an seinen Sohn Simon übergeben, der wie er in Weyhe lebt.

Urlaub haben Schausteller kaum

Simon Fischer ist regulär zur Schule gegangen. Sein Vater hatte drauf bestanden. Er wollte es seinem Sohn ersparen, so wie er selbst bei jedem Festplatzwechsel in eine neue Schule zu gehen. "Wenn wir unterwegs waren, geschah das wöchentlich", erzählt Anton Fischer. Dennoch bezeichnet er seine Kindheit als Aufwachsen auf dem "schönsten Spielplatz der Welt", etwa weil Schaustellerkinder alle Fahrgeschäfte kostenlos nutzen dürfen.

Nach der Schule machte Simon Fischer eine Ausbildung zum Metallbauer. Die vor fünf Jahren gegründete Firma "Fischer Spezial-Fahrzeugbau" ist sein zweites Standbein. Wegen seiner Kenntnisse ist er bei kleinen Reparaturen, die auf Volksfesten häufig anfallen, oft der erste Ansprechpartner. "Es ist Fluch und Segen zugleich", sagt er lächelnd.

Urlaub haben Schausteller kaum. Nur zu Jahresanfang sind sie größtenteils zu Hause. Rund zwei Wochen ist Simon Fischer mit der "Budenreinigung" beschäftigt, danach wird die Friesendiele in einer Halle untergestellt. "Und dann ruhen wir uns aus", sagt er. "Oder heiraten", ergänzt sein Vater lachend. "Deshalb kommen die meisten Schaustellerkinder auch im Herbst zur Welt".

Mit der Osterwiese startet die Schaustellersaison, die sich ab Juli ihrem Höhepunkt nähert. Weitere Volksfeste, auf denen die Friesendiele vertreten ist, sind der Oldenburger Kramermarkt oder das Peiner Freischiessen – und natürlich der Freimarkt. Auf Festen außerhalb Bremens bleibt Simon Fischer auch über Nacht und schläft in einem Wohnwagen, während er bei Märkten in und um Bremen täglich nach Hause pendelt.

Das Jahr endet für ihn, wenn der Bremer Weihnachtsmarkt vorbei ist. Das gilt auch für andere Mitglieder seiner Familie: für seine Frau, die einen Crêpe-Stand im Tierpark Jaderberg leitet; für seine Schwester, die Besitzerin einer Mandelbude ist. Und für seine Tante, der die "Feuerzangen-Bowle" am Schütting gehört. Ob es ein gutes Jahr war, hängt von vielen Faktoren ab. Viele Ferientage während des Marktes ziehen viele Kinder an. Wenige Ferientage bedeuten weniger Einnahmen. "Es ist wie in der Landwirtschaft", sagt Anton Fischer.

Mal gebe es gute Ernten, mal schlechte. Quereinsteiger gibt es in der Branche nur wenige. Für Menschen, die vorher ein geregeltes Leben hatten, sei die Schaustellerei nichts, wie Simon Fischer sagt. Wann der Tag anfängt und endet, ist kaum absehbar. Und wenn es gut läuft, wird es besonders stressig. In manchen Momenten erscheint auch Simon Fischer ein geregelter Alltag attraktiv – doch das seien nur Momente. Aufgeben will er die Schaustellerei auf keinen Fall. "Ich will das bis zum Rentenalter ausführen", sagt er.