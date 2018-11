In der Schule wird gelehrt, was in dem einen oder anderen Zuhause auf der Strecke bleibt: Rücksichtnahme, Konzentration, Selbstbeherrschung, Manieren. (Jens Kalaene/dpa)

Um es vorwegzuschicken: Die meisten schulpflichtigen Kinder besuchen Tag für Tag ihre Lehranstalt, manche sogar gerne. Dennoch hat der (drastische Einzel-)Fall aus Bremen-Nord alles, was ein mittelgroßer Skandal so braucht, um für Schlagzeilen, Reaktionen, Forderungen und Beteuerungen zu sorgen. Ein zehnjähriges Kind Jahre blieb jahrelang der Schule fern, ohne Konsequenzen. Genauer gesagt: Es war noch nie in der Schule.

Das ist schon allerhand, obgleich die Familie offenbar mehrfach über deutsche Grenzen umgezogen ist, was die Kontrolle erschwerte. Unerhört daran ist, dass das Kind in keiner Klasse vermisst wurde, weil der Informationsaustausch stockte. So ließ man die Eltern gewähren. Das Leben kann grausam sein: Ein zehnjähriges Kind wird die Konsequenzen alleine schultern müssen. Es grenzte an ein Wunder, wenn es den Schulstoff von vier Jahren ohne Komplikationen nachholte. Armes Ding.

Mehr zum Thema Schulschwänzer in Bremen-Nord Zehnjähriger ging vier Jahre nicht zur Schule Immer mehr Eltern verhindern aktiv, dass ihre Kinder zur Schule gehen. „Das Phänomen macht uns ... mehr »

Schulschwänzer gab es schon immer, verschiedenen Ausmaßes. Heute nennt man sie Schulvermeider, das klingt weniger drastisch und verharmlost mehr als ein schulisches Phänomen. Schwänzen ist nicht nur, aber auch ein Symptom einer um sich greifenden Verantwortungslosigkeit und der Scheu vor einer Elternrolle, die Mut und Kraft erfordert. Wer der beste Kumpel seines Sohnes im Teenageralter ist, hat ihm wenig entgegenzusetzen, wenn er der Schule fernbleibt, weil ihm dort Leistungen abverlangt werden. Wer sein Kind überbehütet, macht es ihm schwer, sich ohne elterlichen Beistand in der Schule zu bewähren.

Andere Eltern begleiten ihr Kind nicht durch die Schulzeit, weil sie selbst nicht begleitet wurden. Doch dafür gibt es Angebote. Nicht von ungefähr sind in den vergangenen Jahren in Bremen die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung explodiert. Viele holen sich also Unterstützung, manche werden dazu verpflichtet, nicht alle. Dabei formuliert das Grundgesetz eindeutig, was es heißt, Mutter oder Vater zu sein: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“

Staat verkommt zum pädagogischen Dienstleister

Wo sich Erwachsene vor dieser ihrer Pflicht (zuvörderst!) drücken, verkommt der Staat zum pädagogischen Dienstleister, der es schon irgendwie richten wird. Unter der Überschrift „Der Sozialstaat ruiniert seine Schützlinge“ kommentierte Wolfgang Gerhardt vor einigen Jahren in der „Welt“: „Eltern muss vermittelt werden, dass ihr Einfluss entscheidend für den Bildungs- und Lebenserfolg ihrer Kinder ist. Auf den sozialen Reparaturbetrieb Staat sollten sie nicht warten. Der kann nicht alles. Er tut nur so, und im Übrigen kommt er immer zu spät.“

Selbstverständlich muss ein Staat, der seinen jüngsten Bürgern eine Schulpflicht auferlegt, auch sorgsam überprüfen, ob man ihr nachkommt, sonst macht sie wenig Sinn. Aber er wird mehr und mehr in eine Art Pflegeeltern-Rolle gedrängt. Mädchen und Jungen wird im Kindergarten beigebogen, was sie eigentlich von zu Hause mitbringen sollten. Manche halten dort zum ersten Mal einen Stift in der Hand. Andere bekommen nur dort regelmäßig Frühstück.

Mehr zum Thema Schulabsentismus in Delmenhorst Wenn Grundschüler im Unterricht fehlen Wenn Grundschüler im Unterricht fehlen, dann meistens nicht aus Willkür. Ein neues Beratungsforum ... mehr »

In der Schule wird gelehrt, was in dem einen oder anderen Zuhause auf der Strecke bleibt: Rücksichtnahme, Konzentration, Selbstbeherrschung, Manieren. Lehrer müssen grundlegende Erziehungsaufgaben übernehmen oder werden gar zur Hauptbezugsperson, an der Kinder kleben, die zu Hause weder Aufmerksamkeit noch Zuneigung bekommen. Da derartige Defizite staatlicherseits kaum auszugleichen sind, kommt es schon in sehr jungen Jahren zu sehr schwierigen Biografien.

Dann steht sie oder er da: Da bin ich, ohne Schulabschluss, weitgehend lebensuntüchtig, und nun sieh mal zu, staatliche Gemeinschaft, was du aus mir machen kannst. Und die Gemeinschaft macht: Es gibt eine Vielzahl von Förderprogrammen und Sonderprojekten, mit denen Bildungsbehörden gemeinsam mit der Wirtschaft, mit Stiftungen und Vereinen versuchen, Lebensnachhilfe zu geben. Das ist ehrenwert, es ist auch alternativlos, aber ein schwerer Weg, vor allem für die jungen Menschen selbst. Es verlangt ihnen etwas ab, was je später je schwerer zu erlernen ist: Durchhaltevermögen, Resilienz, also die Kraft, auch mit Schwierigkeiten fertig zu werden.

In der "Welt" zitiert genannter Kommentator den britischen Schriftsteller Graham Greene: „Früher war die Familie eine Tankstelle, jetzt ist sie eine Garage." Greene starb 1991. Heute würde er womöglich von einem Carport sprechen.