Patrick Cem Öztürk hatte schon 2016 erklärt, er habe mit den vermeintlich illegalen Aktivitäten seines Vaters nicht zu tun. (dpa)

Der Fall des ehemaligen SPD- und derzeit fraktionslosen Abgeordneten Patrick Öztürk beschäftigt weiterhin die Bremische Bürgerschaft. Die CDU-Fraktion hatte in dieser Woche empfohlen, dass die rechtlichen Voraussetzungen für den Ausschluss eines Parlamentariers aus der Bürgerschaft überprüft werden (wir berichteten). „Diese Vorgaben sind wichtig, aber sie datieren aus den Anfängen der Landesverfassung, daher könnte die Frage gestellt werden, ob sie heute noch zeitgemäß sind“, erläutert der CDU-Abgeordnete Thomas vom Bruch vorsichtig. Zudem könne man überprüfen, wie die Erfahrung und die Gesetzeslage in anderen Landesparlamenten sei. Fest steht: Einem Abgeordneten das parlamentarische Mandat zu entziehen, ist kein leichtes Unterfangen.

Der Ausschluss eines Abgeordneten aus dem Parlament könne in Bremen nur unter der Bedingung erfolgen, dass eine Verbindung zwischen dem Mandat und dem, was der Person vorgeworfen wird, bestehe, erläutert Andreas Klee, Direktor des Zentrums für Arbeit und Politik der Universität Bremen. Es gehe um die Frage, ob das Mandat Voraussetzung gewesen sei, um den mutmaßlichen Betrug zu realisieren. Anders ausgedrückt: Ob die vermeintliche Straftat erfolgt wäre, wenn der Beschuldigte kein Abgeordneter gewesen wäre. „Und das ist auch eine Interpretationsfrage“, fügt Klee hinzu.

Zudem gelte bis zu einer eventuellen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Auch im Fall eines Schuldspruchs erfolge der Ausschluss aus dem Parlament jedoch keinesfalls automatisch. Die Bürgerschaft behalte sich das Recht vor, es selbst zu prüfen, sagt Klee. Meistens würden jedoch Abgeordnete in solchen Fällen freiwillig zurücktreten. Das Ausschlussverfahren an sich sei vergleichsweise relativ einfach, der Knackpunkt seien die Voraussetzungen. „Der Antrag muss von mindestens einem Viertel der Bürgerschaftsmitglieder gestellt werden“, erläutert Klee. Dreiviertel der Parlamentarier müssen diesen Antrag dann stattgegeben.

Das Mandat der Abgeordneten genießt einen besonderen Schutz. Und das aus gutem Grund: „Damit man die politischen Gegner nicht unter Druck setzen oder erpressen kann“, erläutert Klee. Zur Zeit der Weimarer Republik habe es einen solchen Schutz nicht gegeben. Deshalb sei die Gesetzeslage auch auf Bundesebene ähnlich gestaltet. „Das ist ausnahmsweise keine Bremer Sonderregelung“, fügt der Universitätsprofessor hinzu.

„Das Ergebnis der Untersuchung ist nicht rechtskräftig“

Ein Entzug des Mandats komme in ­Öztürks Fall zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht infrage, betont die Grüne-Abgeordnete Sülmez Dogan. „Es geht rechtlich nicht.“ Zum einen sei das Mandat eines Parlamentariers richtigerweise gut geschützt, zum anderen sei Öztürk nicht rechtlich verurteilt worden. Daher hätten die Abgeordneten die Idee abgelehnt.

Die Vorwürfe gegen Öztürk beziehen sich auf einen mutmaßlichen Sozialbetrug in Höhe von einigen Millionen Euro. Öztürks Vater Selim war Vorsitzender zweier Bremerhavener Vereine, die angeblich Scheinarbeitsverträge für Zugewanderte aus Bulgarien ausstellten. Dadurch konnten die Migranten ergänzende Sozialleistungen beziehen. Und Öztürks Vater soll möglicherweise einen Anteil an dem Geld von den Betroffenen erhalten haben. Der zuständige Parlamentarische Untersuchungsausschuss ist zu dem Schluss gekommen, dass Patrick Öztürk über die mutmaßlichen Aktivitäten seines Vaters informiert und darin verstrickt war.

Er selbst hatte im August 2016 vor der Bürgerschaft das Gegenteil behauptet und beteuerte auch am Donnerstag seine Unschuld. „Das Ergebnis der Untersuchung ist jedoch nicht rechtskräftig“, sagt der Ausschussvorsitzende Nelson Janßen (Linke). Aber selbst wenn Öztürk gelogen habe, sei das für einen Mandatsentzug nicht ausreichend. „Ein erfolgloses Verfahren würde in diesem Fall mehr Schaden als Nutzen bringen“, betont der Abgeordnete Hauke Hilz (FDP). Eine Anklage sei zudem von der Behörde noch nicht erhoben worden, so Janßen. „Zuerst muss die Staatsanwaltschaft in die Gänge kommen“, sagt auch SPD-Abgeordneter Klaus-Dieter Möhle.

Zufrieden sind die Politiker mit der Lage keinesfalls. Es sei moralisch nicht richtig, dass er weitermache, sagt Möhle. „Es ist frustrierend und es fühlt sich falsch an, dass er noch im Parlament sitzt“, schließt sich Janßen an. Auch die von der CDU empfohlene Überprüfung sei schwierig, denn der Schutz vor potenziellem Missbrauch des Gesetzes sei mit einer Änderung der Vorgaben zum Mandatsentzug schwer zu kombinieren.

Zur Sache:

Patrick Öztürk (fraktionslos) hat am Donnerstag in einer E-Mail an die Abgeordneten der Bürgerschaft erneut seine Unschuld beteuert. In dem Schreiben, das dem WESER-KURIER vorliegt, wiederholt Öztürk, dass er weder über die Aktivitäten seines Vaters informiert noch daran beteiligt war. Darüber hinaus beruft er sich auf die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft habe ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Sollte ihm von der Behörde ein strafrechtlich relevantes Verhalten nahegelegt werden, erklärte sich Öztürk bereit, eine Stellungnahme vor der Staatsanwaltschaft abzugeben.

„Des Weiteren gilt meine Bereitschaft, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren, nach wie vor uneingeschränkt“, schreibt er. Andere Abgeordnete zeigten sich wenig beeindruckt. „Ich finde es richtig, dass er darauf hinweist, dass er noch nicht rechtlich verurteilt worden ist“, sagt Nelson Janßen (Linke). Trotzdem halte er den Inhalt für unglaubwürdig. „Ich bin überhaupt nicht überzeugt“, sagt Ausschussmitglied Klaus-Dieter Möhle (SPD). „Wir haben die Akten gesehen und die Beweislast war so bedrückend – für mich sind es Ausreden, um Zeit zu gewinnen.“ Auch FDP-Politiker Hauke Hilz wiederholte am Freitag seine Aufforderung an den Politiker, das Mandat zurückzugeben.