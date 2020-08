Die Corona-Testpflicht bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten steht vor dem Aus. (Frank Thomas Koch)

Der Bremer Virologe Andreas Dotzauer hält das geplante Aus für die Corona-Testpflicht bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten für gerechtfertigt. „Die Testkapazitäten sind begrenzt“, sagt Dotzauer, „die Reisewelle ebbt in Kürze ab. Deshalb ist es richtig, zu schauen, wie und wo man die verfügbaren Kapazitäten am sinnvollsten einsetzt.“

Unzufrieden ist Dotzauer dabei jedoch mit dem Plan, die Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten bei einem negativen Corona-Test schon nach fünf Tagen zu beenden. „Das ist halbherzig“, sagt Dotzauer und weist darauf hin, dass die Inkubationszeit, also der Abstand zwischen Infektion und Auftreten der ersten Symptome, bis zu elf Tage betragen kann. Der Durchschnittswert bei Kindern liegt laut Dotzauer bei sieben bis acht Tagen. „Deshalb bin ich für eine Quarantänezeit von 14 Tagen“, sagt der Virologe.

Tatsächlich ist über die Frage zum Umgang mit Reiserückkehrern ein Streit entbrannt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte am Mittwoch erneut die geplante Abschaffung von kostenlosen Corona-Tests für Urlauber. Bayern ist nach wie vor gegen die Aufhebung. Bei einer Videokonferenz beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag über die künftige Strategie.

Politik und Wissenschaft stellen sich auf große Herausforderungen ein. Kinder, Lehrer und Erzieher kehren an die Schulen und in die Kindergärten zurück. Der Herbst und mit ihm die obligatorische Grippewelle stehen vor der Tür. Die Labore, die für die Analyse der Tests zuständig sind, stöhnen über die Auslastung durch das zuletzt erhöhte Testaufkommen. Jens Kramer, Vorstand des Verbandes Akkreditierte Labore in der Medizin, sagt: „Wir können diesen Druck aufs System nicht länger aushalten."

Testkapazitäten auf medizinisch relevante Berufe umlenken

Die Konsequenz daraus ist eine Anpassung der Teststrategie. Zentrale Fragen sind dabei: Wer soll getestet werden? Und wie oft soll getestet werden? Um die verfügbaren Kapazitäten bewerben sich mehrere Berufsgruppen. Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen (KVHB) macht sich dafür stark, die Testkapazitäten auf medizinisch relevante Berufe umzulenken. „Es war bisher nicht nachvollziehbar, dass wir alle Urlauber testen, aber all jene, die sich um infizierte, erkrankte und besonders gefährdete Menschen kümmern, außen vorlassen“, sagt Christoph Fox, Sprecher der KVHB. "Wir fordern daher systematische, präventive und kostenlose Corona-Tests für Ärztinnen und Ärzte, das Personal in Praxen und Kliniken und in Pflegeeinrichtungen.“

Das Bremer Gesundheitsressort bezeichnet die Perspektive, häufiger in Pflegeeinrichtungen und Klinken zu testen, als „durchaus sinnvoll und begrüßenswert“. Allerdings betont Behördensprecher Lukas Fuhrmann, dass „anlassbezogene Testungen Vorrang haben müssen“. Gemeint ist das schnelle Testen bei akutem Infektionsgeschehen. Dass es mit Beginn des neuen Schul- und Kindergartenjahres dazu kommen wird, ist für Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) „ein realistisches Szenario“. Bovenschulte: „Wir müssen wissen, dass Ausbruchsszenarien nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden können. Wichtig ist es dann, schnell anzugehen, nachzuverfolgen und zu kontrollieren.“

Bremen trifft dafür Vorbereitungen. Es gibt weiterhin Testangebote für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher. Außerdem ist die Gesundheitsbehörde dabei, zehn sogenannte Sentinelpraxen auszuwählen. Dies sind Kinderarztpraxen, die jede Woche Eckdaten zur Corona-Entwicklung aus ihrem täglichen Betrieb liefern, um auf diese Weise Erkenntnisse zu gewinnen. Bei der Influenza ist dies seit Längerem ein bewährtes System.

Stichwort Influenza: Die jährlich wiederkehrende Grippewelle wird Lehrer, Eltern, Schüler und das medizinische Personal in diesem Herbst vor eine besonders große Herausforderung stellen. Bei Infektionen stellt sich dann die Frage: Handelt es sich um eine Virusgrippe, einen grippalen Infekt und/oder um das Coronavirus? „Gerade Jüngere haben oft harmlose Symptome“, sagt Heidrun Gitter, Präsidentin der Ärztekammer Bremen, „deshalb sollte eine laufende Nase allein nicht der Anlass dafür sein, dass Schulen und Kindergärten Kinder in Praxen schicken.“ Erst bei ernsthaften Symptomen wie Fieber sollte ein Kinderarzt aufgesucht werden, der gegebenenfalls einen Corona-Test macht.

An die gängigen Regeln halten

Ganz generell appelliert die Medizinerin an die Bevölkerung. „Wenn Sie Gutes für unsere Kinder tun wollen, halten Sie sich an die gängigen Regeln, also Mundschutz tragen, Abstand halten, Massenansammlungen meiden. Auf diese Weise schützen wir auch Kindergärten und Schulen.“

Virologe Dotzauer rät demnächst unbedingt zur Grippeimpfung. „Wir wissen nicht, was das Zusammenspiel der Viren auslöst", sagt Dotzauer, "deshalb würde ich dafür werben, sich impfen zu lassen".