Die Innenstadt von Bremen steht vor der größten Umwälzung seit der Zerstörung im zweiten Weltkrieg und dem damit verbundenen Wiederaufbau. Und dies ist eine Chance, die viele Städte derzeitig nicht so haben.

Antworten müssen auf die globalen Trends der Digitalisierung und auf den Klimawandel gefunden werden. Der stationäre Handel steht durch den Internethandel zunehmend unter Druck. 2018 wurden in letzterem deutschlandweit mehr als 53 Milliarden Euro an Umsatz erzielt.

Tendenz steigend. Demgegenüber stehen abnehmende Umsatzzahlen im stationären Handel sowie sinkende Besucherfrequenzen. Unterdessen häufen sich in den Städten Hitzetage mit über 30 Grad und Starkregen-Ereignisse. Das wiederum trifft vor allem Ältere und chronisch kranke Menschen. Bei Starkregenereignissen kommt es zu Überschwemmungen mit weitreichenden Folgen.

Was hat dies alles mit der innenstädtischen Entwicklung zu tun? Die derzeitigen Überlegungen und Planungen – autofreie Bremer Innenstadt, Seilbahn, City Galerie, Sparkassen-Areal Am Brill, Neugestaltung des Domshof und der Domsheide und vieles mehr – könnten zu einer „Neuerfindung“ der Innenstadt führen. Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Frischluftschneisen und Grünflächen im verdichteten Innenstadtbereich. Allerdings bedarf es der Einbindung exogener Faktoren der städtischen Entwicklung.

Erstens muss die Erreichbarkeit der Innenstadt gewährleistet sein. Der Handel trägt sich nicht alleine durch die Nachfrage der Stadteinwohner selbst: Es erinnert sonst an das Thünen’sche Modell des „Isolierten Staates“, in dem es keine Außenbeziehung gibt. Zweitens kann die Innenstadt nicht ausschließlich den Rang eines „Disney-Land“ erhalten – es geht darum, das Einkaufen mit einem Erlebnis zu verbinden. Drittens müssen Nutzen-Kosten Abwägungen in die umweltökonomischen Überlegungen einbezogen werden.

Bremens Unternehmen stehen im nationalen und internationalen Wettbewerb um Märkte, Fachkräfte und weitere knappe Ressourcen. Jeder Eingriff in den Markt zieht auch standortübergreifende Veränderung nach sich.

Es ist nichtsdestotrotz eine große Chance, die aktuellen Herausforderungen bei der anstehenden Neuordnung der Innenstadt mitdenken zu können.

Hierzu bedarf es der Eigenverantwortung sowie der Kooperation gleichermaßen. Ob dies der kommenden Regierung gelingen wird, bleibt abzuwarten. So oder so, der strukturelle Umbruch wird stattfinden. Die Frage ist, ob das Land Bremen dies gestalten kann – und will.

Unser Gastautor ist Wissenschaftler am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI), das eine Niederlassung in Bremen unterhält. Er lehrt an der Hochschule Bremen und Jacobs University.