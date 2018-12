Die beiden Eisprinzessinnen Isabella Brearton und Anna Dawson zucken mit keiner Mine, als Forrest Ryan McKinnon auf der Eislauffläche beim Roland-Center Anlauf nimmt und aus vollem Lauf über sie hinweg springt. (Christina Kuhaupt)

Mit großen Namen und spektakulären Showeffekten punktet Holiday on Ice seit 75 Jahren. Die deutschen Olympiasieger 2018 im Paarlauf, Aljona Savchenko und Bruno Massot, sind die „Kirsche auf dem Kuchen“ dieses Jahres, wie der Geschäftsführer der Holiday on Ice Productions Germany, Peter O'Keeffe, bei der Präsentation im Roland-Center erklärt. Die Weltmeister kommen zur Premiere in Bremen am 20. Februar und präsentieren ihre Kür und eine speziell entwickelte Choreografie. 40 Profi-Eisläuferinnen und Eisläufer werden bis 24. Februar in der ÖVB-Arena die Geschichte von Holiday on Ice erzählen und einen Blick in die Zukunft werfen.

Für die Zukunft steht die elfjährige Eiskunstläuferin Lucienne Bitomsky aus Habenhausen, die auf der kleinen Eisfläche am Roland-Center ihre Kür zeigte, mit der sie am Wochenende beim Norddeutschen Kür-Wettbewerb in Braunlage den zweiten Platz belegt hat. Applaus gab es hier wie dort. Lucienne Bitomsky wurde – wie berichtet – als Bremer Nachwuchstalent ausgewählt und darf am 20. Februar zum Start des zweiten Teils des Abends ihr Können zeigen. Diese Möglichkeit erhält jeweils ein Nachwuchstalent in allen Städten, in denen Holiday on Ice die Jubiläumsshow präsentiert.

„Bremen musste wieder mit dabei sein zum Jubiläum“, betont Peter O'Keeffe, nachdem es im vergangenen Jahr kein Gastspiel gegeben hatte. 1965 gastierte Holiday on Ice zum ersten Mal in Bremen. Die allererste, kleine Revue hatte es 1943 in Toledo (Ohio) gegeben, 1951 war Europapremiere in Frankfurt. 1953 wurde die erfolgreichste Eiskunstläuferin aller Zeiten, Sonja Henie aus Norwegen, der Star der Show. 1977 trug Marika Kilius das teuerste Kostüm, das je in einer Eisshow zu sehen war: ein Traum von Dior für 30.000 Schweizer Franken.

Wenn auch nicht so teuer, aufwendig sind die 300 Kostüme für die Revue mit dem Titel „Showtime“ im Jubiläumsjahr allemal, glamourös und sexy. Die Veranstalter haben Michael Sharp für die Inszenierung gewonnen, der beispielsweise Jennifer Lopez oder die Spice Girls einkleidete, und Misty Buckley fürs Bühnenbild, die für Coldplay und Elton John aktiv war. Kreativdirektor ist Kim Gavin, bekannt für Bühnenshows von Take That oder Robbie Williams. Und die Choreografie stammt von keinem Geringeren als Robin Cousins, 1980 Olympiasieger im Eiskunstlauf.

Moderne Technik kommt zum Einsatz

Sportliche Titel braucht Forrest Ryan McKinnon nicht, der „crazy American Guy“, so Peter O'Keeffe. Der Stunt-Skater zeigt waghalsige Sprünge, spielt mehrere Rollen, singt und „macht alles Gefährliche“, wie Julia Kroll von Holiday on Ice sagt. Am Roland-Center springt Multitalent McKinnon auch auf der kleinen Eisfläche mühelos über die beiden Eisprinzessinnen Isabella Brearton und Anna Dawson und mit einer weiteren Freiwilligen auch über drei Frauen hinweg. Dann stoppt er seinen rasanten Lauf und breitet mit strahlendem Lächeln die Arme aus. Ein Vorgeschmack auf eine effektvolle Show mit mitreißender Musik. „Die größte und spektakulärste Show mit den besten Eisläufern“ soll es werden, betont O'Keeffe. Moderne Technik mit einer LED-Wand kommt zum Einsatz, Mittelpunkt ist ein bespielbarer Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern.

Weitere Informationen

„Showtime“ in der ÖVB-Arena ist von Mittwoch bis Freitag, 20. bis 22. Februar, ab 19 Uhr zu sehen. Am Sonnabend, 23. Februar, um 15 und 19 Uhr und am Sonntag, 24. Februar, um 13 und 16.30 Uhr. Tickets gibt es ab 24,90 Euro im Vorverkauf.