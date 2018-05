Das sogenannte Entlassungsmanagement spielt im bremischen Justizvollzug eine große Rolle. Die verschiedenen Hilfseinrichtungen sind eng miteinander vernetzt. (Frank Thomas Koch)

Man kennt das, aus Film und Fernsehen: Ein schweres Tor öffnet sich, ein Mann tritt heraus, einen schäbigen Koffer in der Hand, sich selbst überlassen. Welche JVA dafür Vorbild war, ist unbekannt, die JVA Bremen war es nicht. Niemand wird einfach so vor die Tür gesetzt. Die Entlassung wird vorbereitet, bestenfalls über den offenen Vollzug. Ihm gehen in der Regel Lockerungen voraus, Erprobungen im Alltag, das sogenannte Außentraining, bei dem die JVA die Arme lang macht: Freigang mit Begleitung, ohne Begleitung, Urlaub – ein bedächtiges Annähern an die Zeit danach.

Axel Janzen ist Leiter des Frauen- und des offenen Vollzugs. Für die "Beaufsichtigung an der langen Leine" gibt es 115 Plätze für Jugendliche, Frauen und Männer in Bremen und Bremerhaven. Der offene Vollzug sei sowohl kriminologisch für die Wiedereingliederung von Vorteil, als auch ökonomisch: Der Betreuungsaufwand sei geringer, die Gefangenen müssen sich selbst versorgen und einen Teil der Haftkosten (190 Euro im Monat) selbst tragen, wenn sie außerhalb der JVA Geld verdienen. Etwa 90 Prozent haben einen Arbeitsplatz. Wenn es Strafe und Zustand der Gefangenen erlauben, verbüßen manche ihre Strafe von Anfang an bei Janzen, um Stelle und Wohnung zu behalten und die Resozialisierungschancen nicht noch zu verkleinern.

Etwa zehn Prozent der Insassen kehren laut Janzen aus dem offenen in den geschlossenen Vollzug zurück, weil es ihnen an den Eigenschaften mangelt, die unabdingbar sind: Selbstdisziplin und Verantwortungsbewusstsein. Der Konsum von Drogen führt zum Abbruch des Experiments sowie der begründete Verdacht einer Straftat. Pro Jahr flöhen zwei Inhaftierte aus dem offenen Vollzug, würden aber meist geschnappt. Fälle, die in der Öffentlichkeit große Wellen schlügen, wenn Täter im offenen Vollzug oder bei Lockerungen wieder schwere Verbrechen begehen, seien die absolute Ausnahme. "Wir können hier keine zu 100 Prozent zuverlässigen Prognosen abgeben", sagt Psychologe Janzen. "Es bleibt immer ein Restrisiko, wir schätzen es nach menschlichem Ermessen und bestem wissenschaftlichen Wissen und Gewissen ein." Dabei spiele das "Wir" eine große Rolle, die Entscheidung im Team.

Die Frauenstation der JVA Bremen ist voll belegt, sie besteht aus knapp 30 Plätzen, darunter einige im offenen Vollzug und in U-Haft. Die Frauen sind in einem kleinen Gebäudeensemble am Rand des JVA-Geländes untergebracht. Der Unterschied zum Männer-Vollzug, der sich in der Unterbringung und in der Betreuung durch den Sozial- und den psychologischen Dienst niederschlägt: Frauen begehen andere Taten. Selten geht es um körperliche Gewalt. Die meisten sitzen, weil sie sich Geld für Drogen beschafft und/oder betrogen haben.

Männliche Gefangene, deren Haft in absehbarer Zeit endet, wechseln in die Abteilung für Entlassungsvorbereitungen. Volker Seedorf leitet sie. Die Bemühungen dienen dazu, einen möglichst stabilen "sozialen Empfangsraum" einzurichten. Größtmögliche Stabilität biete dreierlei – eine Arbeit, eine Wohnung und die Wiederaufnahme in der Familie. Eine Maxime des bremischen Strafvollzugs sei: Inhaftierung so lange wie nötig, aber so kurz wie möglich, sagt Seedorf. Entsprechend werden Gefangene (bei entsprechender Sozialprognose) vorzeitig frei gelassen. Aber auch die Häftlinge, die jeden einzelnen Tag absitzen müssten, "versuchen wir, so stabil wie möglich zu entlassen" und auf das Leben vor der Mauer vorzubereiten. Dazu könne die Vermittlung in ein Betreuungsprojekt gehören, beispielsweise für Drogenabhängige.

Wenn die Flucht- und Missbrauchsgefahr nicht überwiegt, beginnen die Außentrainings ein halbes Jahr vor der Entlassung. Wer sich an die Verabredungen halte, pünktlich und nüchtern in die JVA zurückkehre, könnten immer mehr Freiheiten zugetraut werden. Sie seien nicht nur zur Erprobung gedacht, sondern auch dazu, vor den Gittern seine Angelegenheiten zu ordnen und soziale Kontakte zu festigen. "Der Weg heißt Hilfe zur Selbsthilfe", sagt Seedorf.

Man sollte meinen, dass die Stimmung in Volker Seedorfs Abteilung besser ist als in anderen JVA-Stationen, wenn sich wie ein Silberstreif am Horizont die Entlassung abzeichnet. Für manche treffe das zu, für manche nicht – sie quälten Entlassungsängste, "weil draußen nichts auf sie wartet und niemand da ist, der sich um sie kümmert". Solche Ängste quälen auch eine junge Frau, die kurz vor der Entlassung steht und deren Namen nicht genannt werden soll. Sie war acht Monate in Haft, "dann habe ich alles abgesessen und komme mit einer weißen Weste raus". Sie habe bereits versucht, eine Wohnung zu finden – vergebens. Jetzt überlegt sie, in eine betreute Wohngruppe zu ziehen. "Das wäre in etwa so wie hier." Drogen haben sie in Konflikt mit dem Gesetz gebracht. In der Haft war sie abstinent. "Die JVA war meine Rettung, ich war körperlich am Ende. Aber ich weiß nicht, was draußen ist. Ich habe Angst, wieder zu versagen und dass ich schnell wieder hier bin."

Um das zu verhindern, arbeitet die JVA intensiv mit anderen Stellen zusammen, so Seedorf, ob es das Jobcenter, die Agentur für Arbeit, die Wohnungslosenhilfe, freie Träger oder die sozialen Dienste der Justiz seien, wo die Bewährungshilfe angesiedelt ist. Letztere nimmt ein halbes Jahr vor der Entlassung Kontakt zu den Häftlingen auf. Helmut Schwiers leitet die Bewährungshilfe. Er hält das bremische Entlassungs- und Übergangsmanagement für besonders effektiv, "ich glaube, da sind wir richtig gut".

Ein Bewährungshelfer betreue derzeit 74 Klienten, "es waren schon mehr". 45 wären laut Schwiers optimal. Das erste Jahr sei meist das schwierigste für Entlassene. Vielen gelinge es nicht, sich den massiven Einflüssen des Milieus zu entziehen, in das sie zurückkehren. Schwieriger würden die Klienten nicht, aber die meisten hätten ein ganzes Knäuel an Problemen zu bewältigen. Manche sehe er wieder, auch mehrfach, aber "viele machen, was wir ihnen raten, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann".

Wie Seedorf wünscht sich Schwiers mehr bezahlbare Wohnungen, einen staatlichen Arbeitsmarkt, mehr Angebote, mehr Geld. Aber er stellt auch fest: "Diese Gesellschaft investiert extrem viel Geld, Zeit und Mühe in Menschen, obwohl sie sich verweigern und noch nicht viel geleistet haben. Niemand wird aufgegeben. Was wir da grundsätzlich als Gesellschaft leisten, ist phänomenal."