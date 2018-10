Die Tänzer der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft Dunav treten Anfang Mai 2018 bei den Feierlichkeiten rund um den Georgstag auf dem Domshof auf. Auch bei dem Internationalen Erzählfest Feuerspuren im November dieses Jahres wird die Tanzgruppe zu sehen sein. (Vasil Dinev)

Die Klänge der Gajda, einer bulgarischen Sackpfeife, ertönen aus dem Gettoblaster, der auf einem Rundtisch steht. 22 Füße beginnen zu trippeln. Alle paar Takte gehen elf rech te Füße in die Höhe, es wird weiter getrippelt, dann die linken Füße angehoben. Zehn Frauen und ein Mann tanzen in zwei Reihen, halten sich mit den Händen am Gürtel des Partners zur Linken und Rechten fest.

Schließlich wird die Melodie schneller. Auch die teils in Turnschuhen, teils in Pumps steckenden Füße stampfen in immer höherem Tempo und lauter als noch zu Beginn auf den Boden, bis die Musik abebbt. Einige der elf „Bremer Stadttänzer“ gehen in die Knie, holen Luft oder schlendern zu ihren Wasserflaschen. Doch die Pausen sind bei der Tanzgruppe, die sich jeden Dienstagabend im Torhaus Nord in Gröpelingen trifft, nur kurz, bevor es mit dem nächsten bulgarischen Volkstanz weitergeht.

Die bulgarische Flagge setzt sich aus den Farben weiß, grün und rot zusammen. (Vasil Dinev)

Zu den „Stadttänzern“ gehören insgesamt 22 Tänzer zwischen 17 und 55 Jahren, zwei von ihnen sind Männer. Sie sind Teil der im September 2015 gegründeten Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft Dunav (auf Deutsch: Donau). „Der Verein hat als Ziel, die bulgarische Kultur hier in Bremen zu fördern“, sagt die Vorstandsvorsitzende des gemeinnützigen Vereins, Maria Anadolieva. Um die 4000 Bulgaren lebten nach einer Zählung im Jahr 2015 in Bremen. Inzwischen sind es aber wesentlich mehr, vermutet die 33-Jährige, die ebenfalls in der Tanzgruppe aktiv ist. Sie ist im Alter von 19 Jahren aus Burgas, einer Stadt an der Schwarzmeerküste Bulgariens, nach Bremen gekommen.

Der Verein richtet unter anderem Tanzveranstaltungen, Lesungen und Theateraufführungen aus. Etwa 75 Mitglieder gehören dazu, aktiv beteiligen sich aber ungleich mehr Menschen, wie Anadolieva sagt: „Eine Vereinskultur wie in Deutschland gibt es in Bulgarien nicht.“ Neben den „Bremer Stadttänzern“, die unter anderem beim diesjährigen Internationalen Erzählfest Feuerspuren auftreten, gehört die Sonntagsschule Rodna Rech (auf Deutsch: Heimatsprache) zu den Pilotprojekten des Vereins.

Deren Leiterin Daniela Kochova lebt seit drei Jahren in Bremen. Sie betreut um die 50 Kinder, die sie unter anderem bulgarische Literatur, Geografie und Bräuche lehrt. Das vorrangige Ziel bleibt aber die Sprache. Denn: „Die Kinder, die hier zur Schule gehen, vergessen schnell ihre Muttersprache“, sagt die 50-Jährige. Indem sie ihre Sprache erhalten, bleibe ihnen auch ihre Identität erhalten.

Der Bulgare Artin Pilibosyan lebt seit mehr als zehn Jahren in Bremen und ist Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik. (Vasil Dinev)

„Sie vergessen nicht, woher sie kommen“, sagt Kochova. In ihrer Heimat war sie Lehrerin für alle Fächer, die in der Grundschule gelehrt werden. Das sei in Bulgarien so üblich. Dennoch ähneln sich laut Kochova die pädagogischen Methoden, die in deutschen und bulgarischen Schulen angewandt werden. Der Übergang in eine deutsche Einrichtung falle bulgarischen Kindern daher eher leicht. Ihre Sonntagsschule leiste einen weiteren Beitrag für deren Integration. So hätten viele Eltern ihr berichtet, dass ihre Kinder auch in der regulären Schule Fortschritte machten, seit sie zur Sonntagsschule gehen.

Auch weil die Klasse stetig wächst, hat sich der Verein an die Schulbehörde und einige Schulen gewandt, um sich nach freien Räumen zu erkundigen. Denn die werden dringend benötigt. Positive Antworten haben sie bislang keine bekommen, was Kochova verwundert, wie sie sagt: „Am Sonnabend und Sonntag sind die Räume in den Schulen doch leer.“

Eine Mitarbeiterin der Schneiderei Sara erledigt einen der vielen Aufträge. (Vasil Dinev)

Die kurze Pause im Probenraum ist vorbei. Die Tänzer greifen in ihre Taschen und holen jeweils vier riesige Holzlöffel heraus. „Bulgarische Kastagnetten“, sagt Anadolieva. Dann nehmen die 33-Jährige und die anderen Tänzer ihre Positionen im Saal ein, dessen überwiegend glänzender Boden von vereinzelten schwarzen Schuhabdrücken gezeichnet ist.

Sie stecken die Löffel zwischen den Daumen und Zeigefinger sowie zwischen Zeige- und Mittelfinger. Dann erklingt aus dem Gettoblaster eine Flöte, die hin und wieder von einer Pauke unterbrochen wird – und zwischendurch klackern die bulgarischen Kastagnetten.