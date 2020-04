Bald wird neben ihr ihr Hund laufen: Viktoria Beyer leidet von Geburt an an der Muskelerkrankung Bethlem-Myopathie. (Frank Thomas Koch)

„Unglaublich“ nennt es Mareike Beyer. Total „cool“ und „super“ findet es ihre achtjährige Tochter Viktoria. Beide sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft und der Unterstützung, die ihnen zurzeit entgegengebracht werden. Ein Spendenaufruf im WESER-KURIER und im Internet lässt den Herzenswunsch des kleinen Mädchens Wirklichkeit werden: Viktoria bekommt einen Hund.

Es ist jedoch nicht irgendein Hund, sondern ein Assistenzhund, der darauf trainiert wird, Viktoria im Alltag zu helfen. Die langwierige und kostspielige Ausbildung des Hundes wurde von mehr als 400 Menschen unterstützt. Innerhalb weniger Stunden, nachdem der Artikel erschienen war, gingen 6000 Euro auf dem Konto ein. Inzwischen ist das Spendenziel erreicht. „Wir können nur Danke sagen“, sind sich Mareike und Viktoria Beyer einig.

Wie berichtet, hat das Mädchen von Geburt an eine unheilbare Muskelerkrankung. Diese Bethlem-Myopathie sorgt dafür, dass die Wirbelsäule auf lebenswichtige Organe drückt. Eine Rückenoperation ist unumgänglich – doch dafür muss das zierliche Mädchen deutlich an Gewicht zunehmen. Das soll zunächst mit Hilfe einer Magensonde erreicht werden.

Langjähriger Wunsch

Die Ernährung durch die Sonde und die Planung weiterer Operationen nahmen der Achtjährigen Ende 2019 ihre Lebensfreude. Daraufhin entschied sich Mareike Beyer, dem langjährigen Wunsch ihrer Tochter nach einem Assistenzhund mit einer Spendenaktion auf die Sprünge zu helfen. „Ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass uns Familie und Freunde helfen, aber nicht damit, dass so viele Spenden von Fremden kommen“, sagt die 33-Jährige.

Die Hilfsideen sind vielfältig: Mehrere Familien in Findorff nähen Mundschutzmasken und verkaufen sie, ein griechisches Lokal in dem Stadtteil spendete ebenfalls. Klassenkameraden von Viktoria verkauften Comics und spendeten das Geld. „Diese Welle der Hilfsbereitschaft werde ich nie vergessen“, sagt Mareike Beyer. Besonders gerührt ist sie auch von den persönlichen Wünschen, die vielen Spenden beigefügt waren. Einige berichteten von Schicksalsschlägen, von ihren Hundeerfahrungen oder wünschten einfach nur Glück.

In den vergangenen Jahren hatte die alleinerziehende Mutter dagegen oft mit negativen Gefühlen zu kämpfen. „Wenn früher andere über ihre Probleme gesprochen haben, dachte ich oft: Deren Sorgen möchte ich haben“, erinnert sie sich. Heute sehe sie das anders, jeder habe eben seine eigenen Schwierigkeiten. Sie ist überzeugt davon, im Lauf der Jahre mit ihren Aufgaben gewachsen zu sein. „Heute gestehe ich mir zu, dass etwas mal schlecht läuft“, sagt sie „früher habe ich mir und anderen immer vorgespielt, dass alles in Ordnung ist.“ Wichtig sei es einfach, immer weitermachen und nie das Ziel aus den Augen zu verlieren.

Ganz wichtig ist für Mareike und Viktoria Beyer auch die Unterstützung durch Familie und Freunde: Viktoria liebt es, bei ihrer Oma zu übernachten und mit ihren 17-jährigen Cousins Zeit zu verbringen. Sie bedauert nur, dass die Zwillinge in Bonn leben und sie sie nicht so oft sehen kann.

Der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen hilft ebenfalls. Über das Kinderzentrum hat Viktoria ein Mädchen kennengelernt, das genau wie sie eine Muskelerkrankung hat und über eine Magensonde ernährt wird. Die beiden Freundinnen können miteinander über Probleme sprechen, die andere Gleichaltrige nicht kennen.

Viel Bewunderung für Viktorias Selbstverständlichkeit

Es hilft Viktoria auch, in der Schule über ihre Schwierigkeiten und Besonderheiten zu sprechen. Die Magensonde fand sie nur noch halb so schlimm, nachdem sie ihren Klassenkameraden in der dritten Klasse davon berichten konnte. „Manchmal bewundere ich Viktoria dafür, wie selbstverständlich sie mit einigen Dingen umgeht“, sagt ihre Mutter. Viktoria falle es viel leichter als ihr selbst, neugierige Blicke zu ignorieren.

Durch ihre Muskelerkrankung gehört Viktoria zur Hochrisikogruppe bei der Corona-Pandemie. Ihre Mutter verfällt trotzdem nicht in Panik. Wenige Kontakte und viel Händewaschen gehören auch für die kleine Familie zum Alltag. Langweilig wird den beiden zurzeit trotz der Einschränkungen nicht, denn sie sind auf der Suche nach einem passenden Assistenzhundetrainer. „Wir haben uns bereits beraten lassen, dass ein kräftiger Hund sinnvoll ist, damit er Viktoria auch als Aufstehhilfe dienen kann und sich im Gedränge schützend vor sie stellt“, sagt Mareike Beyer. Das passt, denn schließlich träumt Viktoria von einem Labrador. Dass dieser Traum bald Wirklichkeit wird, kann die Achtjährige noch gar nicht glauben. Als Zeichen, dass es wirklich passiert, hat ihre Mutter sie jetzt mit einem Hundekörbchen überrascht.