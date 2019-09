In der Bremer Wollkämmerei in Blumenthal, in der bis 2009 produziert wurde, wird um 11 Uhr in der ehemaligen Kaufmännischen Verwaltung, Zum Krempel 2, der Denkmaltag eröffnet. Anschließend gibt es Führungen, die "Arkadenhäuser", Landrat-Christians-Straße 99 a und 99 b, sind von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (Christian Kosak)

Die 1919 in Weimar durch Walter Gropius gegründete Kunstschule „Staatliches Bauhaus“ hat durch das Zusammenwirken von Kunst, Design, Handwerk und Technik neue Impulse gebracht, die letztlich zu Umbrüchen in den bisherigen Bauweisen führten. Das war vor 100 Jahren und das Jubiläum ist der Anlass, den Tag des offenen Denkmals am 8. September 2019 unter das Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ zu stellen.

„Das diesjährige Motto greift nicht nur die frühe Moderne, sondern generell auch Bauwerke auf, die in ihrer Gestaltung, im Inneren wie im Äußeren, etwas Neues zum Vorschein bringen“, betont Landeskonservator Georg Skalecki. „Etwas, das zu seiner Zeit anders ist, modern ist, aufgrund neuer technischer Möglichkeiten oder aufgrund eines neuen gesellschaftlichen und sozialkulturellen Verständnisses.“

„Modern(e)“ – das sei offen formuliert, sagt der Leiter des Landesamts für Denkmalpflege, der mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwar eine Ideenliste mit Gebäuden zusammenstellt und die Verantwortlichen anspricht, sich aber gleichzeitig sehr darüber freut, dass so viele dabei sein wollen. Letztlich komme ein bunter Strauß für den Denkmaltag zusammen, der viele kompetente Führungen verspreche. Fast 60 Einrichtungen sind mit Kirchen, Bürohäusern, Industriegebäuden, Schiffen oder Geländen dabei.

Und auch wenn vieles vom Bauhaus weit weg scheint, so sind es doch oft Innovationen zu ihrer Zeit, die am Sonntag in den Fokus rücken. Manches war ein wirklicher Umbruch, anderes steht für konservative oder klassische Moderne. Spannend allemal.

Offiziell eröffnet wird der Tag des offenen Denkmals für Bremen um 11 Uhr in der 1883 gegründeten Bremer Wollkämmerei in Blumenthal vor der ehemaligen Kaufmännischen Verwaltung, Zum Krempel 2. Unter anderem vom neuen Senator für Kultur und Bürgermeister, Andreas Bovenschulte.

Anschließend können sich die Besucher verschiedene Bereiche des „herausragenden Industrieensembles“ anschauen oder sich Führungen anschließen. „Es sind großartige Bauten“, bekräftigt Landesdenkmalpfleger Skalecki, die mit einem Bildungscampus, wie er in der Diskussion sei, eine Zukunft bekämen.

Diese Bauwerke sind dabei

Rathaus (Am Markt 21, Altstadt): geöffnet 11 bis 17 Uhr, letzter Einlass: 16.30 Uhr, barrierefrei.

St. Petri-Dom und Dommuseum (Am Dom 1, Altstadt), Gottesdienst 10 Uhr, geöffnet 11.30 bis 18 Uhr, Themenführungen um 13 Uhr und 15 Uhr. Weitgehend barrierefrei.

Unser Lieben Frauen (Unser Lieben Frauen Kirchhof 27, Altstadt): geöffnet ab circa 12 Uhr bis 18 Uhr, Führung zu den Manessier-Fenstern 14 und 16 Uhr, Führung zu der neu gestalteten Friedenskapelle um 13, 15 und 17 Uhr, barrierefrei.

Roselius-Haus mit Ludwig Roselius Museum (Böttcherstraße 6–10, Altstadt): geöffnet 11 bis 18 Uhr, nicht barrierefrei.

Gerhard-Marcks-Haus (Am Wall 208, Mitte/Ostertor), kostenlos geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Führungen um 11 und 14 Uhr. Weitgehend barrierefrei.

Wilhelm Wagenfeld Haus (Am Wall 209, Mitte/Ostertor), geöffnet 10 bis 18 Uhr, Führung 13 Uhr, Dokumentationsstätte „Gefangenenhaus Ostertorwache“, Aktionsprogramm ab 11 Uhr, geöffnet 11.15 bis 13 Uhr. Keller nicht barrierefrei.

Holtorfs Heimathaven, vormals Kolonialwaren Holtorf (Ostertorsteinweg 6, Mitte/Ostertor), geöffnet von 13 bis 18 Uhr. Barrierefrei.

Tischlerei-Museum im „Viertel“ (Köpkenstraße 18-20, Mitte/Ostertor), geöffnet 10 bis 17Uhr, Führungen nach Bedarf, nicht barrierefrei.

„Haus des Reichs“ (Rudolf-Hilferding-Platz 1, Mitte): geöffnet 11 bis 17 Uhr, Eingangshalle und ausgewählte Räume, weitgehend barrierefrei.

Übersee-Museum (Bahnhofsplatz 13, Mitte/Bahnhofsvorstadt) kostenlos geöffnet von 10 bis 17 Uhr, barrierefrei.

Anti-Kolonial-Denkmal „Elefant“ (Nelson-Mandela-Park, Schwachhausen/Barkhof): geöffnet 11 bis 17 Uhr, Livemusik, Vorträge um 12, 14 und 16 Uhr, nicht barrierefrei.

Villa Hollerallee 75, Forum Kirche (Schwachhausen/Barkhof): geöffnet 11 bis 17 Uhr, Führungen 12, 14 und 15 Uhr, nicht barrierefrei.

St. Ansgarii-Kirche, ev. (Schwachhauser Heerstraße 40 / Hollerallee): geöffnet von 11 bis 14 Uhr, Führungen ab 11.30 bis 14 Uhr. Barrierefrei.

Kolumbarium auf dem Riensberger Friedhof (Friedhofstraße 51, Schwachhausen): geöffnet 8 bis 20 Uhr (Friedhof), 11 bis 17 Uhr (Kolumbarium), Führung Kolumbarium 13.30 Uhr, nicht barrierefrei.

Radtour zu Wohnhäusern der Klassischen Moderne (Schwachhausen), um 14 Uhr ab Vorplatz beim Eingang des Focke-Museums, Schwachhauser Heerstraße 240. Die Tourn dauert circa eineinhalb Stunden.

Oelzweig-Haus und Bremer Logenhaus (Kurfürstenallee 8 u. 15, Schwachhausen): beide geöffnet 11 bis 16 Uhr, Führungen alle halbe Stunde (Oelzweig-Haus) und nach Bedarf (Logenhaus). Nicht barrierefrei.

Sendesaal (Bürgermeister-Spitta-Allee 45, Schwachhausen): Führungen 14 und 16 Uhr, barrierefrei.

Ehemalige Wohnbauten des US-Generalkonsulats (Marcusallee 2-4, Horn-Lehe): Führungen 14 und 15 Uhr, barrierefrei.

Altes Pumpwerk (Salzburger Straße 12, Findorff): geöffnet 11 bis 18 Uhr; Führungen ca. zur vollen Stunde, letzte Führung 17 Uhr, weitgehend barrierefrei.

Führung am Fabrikenufer zur HAG-Fabrik (Treff: Feuerwache am Holz- und Fabrikenhafen, Waller Stieg 5, Walle/Überseestadt) ab 14 Uhr. Nicht barrierefrei.

Kaffee-HAG-Ensemble (Hagstraße 3, Überseestadt): geöffnet 10 bis 18 Uhr, Führungen durch den Marmorsaal 11 und 14 Uhr, nicht barrierefrei.

Luftschutzbunker-Rundgang (Gröpelingen), ca. 3,5 Kilometer um 14 Uhr ab Bromberger Straße 117. Innenbesichtigung nicht barrierefrei.

Radtour zu Kirchenbauten von Carsten Schröck, Dauer ca. 3 Stunden, Streckenlänge 9,6 Kilometer (plus individuelle Rückfahrt), Start um 14 Uhr am Haus der Kirche, Franziuseck 2-4, zu Zion, St. Lukas, Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum.

Zion-Gemeindezentrum, ev. (Kornstraße 29-31, Neustadt), geöffnet 10 bis 16 Uhr, Führungen erfolgen um 12, 13.30 und 15 Uhr, teilweise barrierefrei.

St. Lukas, Grolland, ev. (Am Vorfeld 37, Huchting-Grolland), Führung nach dem Gottesdienst gegen 11 Uhr, geöffnet 15 bis 16.30 Uhr.

Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum, ev. (Luxemburger Straße 29-33, Mittelshuchting), geöffnet von 16 bis 18 Uhr; Führungen nach Bedarf.

Ehemaliges Katasteramt, „Kwadrat“ (Wilhelm-Kaisen-Brücke 4, Neustadt), geöffnet 11 bis 18 Uhr.

Ehemaliges Martin-Brinkmann-Gelände, „Die Fabrik“ (Hermann-Ritter-Straße 108-114, Woltmershausen): Werksgelände geöffnet von 10 bis 17 Uhr, Außenanlagen barrierefrei, Gebäude nicht barrierefrei.

Bremenhalle am Flughafen, Transatlantikflugzeug Junkers W 33 „BREMEN“, neben der Aussichtsplattform, Flughafenallee 20, geöffnet von 11 bis 16 Uhr, Vorträge um 11.30 und 14.30 Uhr.

Der Bremer Lloyd Industriepark (LIP) in der Neustadt, Richard-Dunkel-Straße 120, ist geöffnet. Mehrere Vereine informieren zur Geschichte der bremischen Luft- und Raumfahrt und über Drohnen.

Krankenhaus-Museum und Park am Klinikum Bremen-Ost, Gelände Züricher Straße 40: kostenlose Führung um 15 Uhr.