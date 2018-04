So wie dieser Wohnwagen war auch der von Familie Mester mitten in einem Wohngebiet abgestellt – und wurde gestohlen. (Roland Scheitz)

Bremen. Sie kamen in der Nacht, und es müssen Profis gewesen sein. „Wir haben nichts gehört, obwohl wir bei offenem Fenster geschlafen haben“, erzählt Fred Mester*. Der Wohnwagen stand nur wenige Meter von seinem Haus in Aumund entfernt, nicht an der Straße, sondern auf dem eigenen Grundstück. Und dann war er einfach weg, verschwunden, geklaut.

Die Mesters, Mann und Frau, wollten damit los – wie immer über Ostern sollte es nach Ostfriesland gehen, auf einen Fünf-Sterne-Campingplatz. „Ancampen“, sagt Mester. Das fiel nun aus. Der Wohnwagen, ein Fendt und erst sieben Monate alt, war bereits startklar. Mesters hatten alles drin, was man so mitnimmt für zwei Wochen, auch viele Erinnerungsstücke der Familie, ein echter Verlust – „meine Frau hat geheult wie ein Schlosshund“, sagt Fred Mester.

Den Mesters ist etwas passiert, was offenbar seit Jahren ein Phänomen mutmaßlich organisierter Kriminalität ist. Die Täter baldowern aus, wo etwas zu holen ist, ein Wohnwagen, möglichst neuwertig und teuer, und schlagen dann präzise zu. Sie haben das nötige Werkzeug, um die Diebstahlsicherung zu knacken oder fahren mit einem Tieflader vor und schieben den Wohnwagen auf die Ladefläche.

Fred Mester ist ein vorsichtiger Mann. Wenn er mit seiner Frau nicht gerade zum nächsten Campingurlaub starten will, hat er seinen Wohnwagen in einer gut gesicherten Halle stehen. Auch so, direkt am Haus und mit einem Deichselschloss versehen, konnte eigentlich nicht viel passieren. „Dass der ganze Wagen geklaut werden könnte, habe ich nie gedacht“, sagt der 68-Jährige. Er ist sauer, dass nach seinem Eindruck nicht genügend gewarnt wird, „ich weiß ja erst jetzt, dass das häufig vorkommt, sonst hätte ich noch ganz andere Vorkehrungen getroffen“.

Achtmal im vergangenen Jahr, dass ein einziger Händler in Bremen Wohnwagen an Kunden verkauft hat, denen der alte zuvor gestohlen worden war. „Es kam vor, dass ein Wagen vom Hof ging und nach zwei Tagen geklaut wurde“, berichtet Eric Kastening-Richter von Wohnwagen Ullrich am Hastedter Osterdeich. In einem Fall habe der gestohlene Wagen in einem Carport gestanden, der Ersatz später auch wieder. „Ein dreiviertel Jahr später kamen noch einmal Diebe, sie sind aber gestört worden“, weiß Kastening-Richter.

VW-Modelle bei Dieben beliebt

Ein anderer Händler, der nicht genannt werden will, erzählt von Kunden, denen er bereits dreimal einen Wohnwagen verkauft hat, weil sie vorher jeweils Opfer von Diebstahl geworden waren. Er selbst sei auch schon bestohlen worden, nagelneue Fabrikate, die auf dem Gelände seines Unternehmens standen, seitdem hat er es mit Autobahnleitplanken gesichert.

Ein Fendt oder Tabbert kann bis zu 40 000 Euro kosten. Die Versicherung zahlt bei Diebstahl den Zeitwert. Oft, so die Händler, hätten die Kunden nur den Wohnwagen versichert, nicht aber den Inhalt. Und sowieso sei es stets ein Schock, wenn das geliebte Vehikel plötzlich verschwunden ist und der bevorstehende Urlaub ausfallen muss. Das war auch bei den Mesters so: „Uns hat die Wut gepackt, und wir waren natürlich traurig.“ Der Fendt war mit allen Schikanen ausgestattet, „es sollte der letzte in unserem Leben sein, da spart man nicht“.

Die Polizei berichtet auf Anfrage von elf Wohnwagen-Diebstählen, die im vergangenen Jahr in Bremen gemeldet wurden. Im Jahr zuvor seien es 14 Fälle gewesen, Diebstahlsversuche mitgerechnet. Bei Wohnmobilen habe es dagegen eine deutliche Steigerung gegeben, von zwei Taten im Jahr 2016 auf zwölf im Jahr danach. „Auffällig ist die erhöhte Anzahl von Fällen, in denen VW-Modelle des Typs T4 und T5 gestohlen wurden“, erklärt eine Polizeisprecherin. Dies sei ein bundesweites Phänomen, die Fahrzeugtypen seien sehr beliebt. Im Februar vergangenen Jahres habe es im Bereich der Östlichen Vorstadt eine kleine Tatserie gegeben, die sich in dieser Form allerdings nicht wiederholt habe. Ansonsten, so die Sprecherin, bewegten sich die Fallzahlen auf niedrigem Niveau. „Im Vergleich zu anderen Regionen in der Bundesrepublik ist Bremen eher weniger betroffen.“

Besonders viele Wohnwagen werden in Nordrhein-Westfalen gestohlen. Dort hat sich die Zahl der Fälle im vergangenen Jahr nach Darstellung des Landeskriminalamtes (LKA) gegenüber dem Vorjahr mit mehr als 300 Taten nahezu verdreifacht. Es handele sich offenbar sowohl um Diebstähle auf Bestellung, als auch für den Eigenbedarf. Das LKA trägt der Entwicklung Rechnung und hat ein Auswerteprojekt namens „Deichsel“ ins Leben gerufen.

Alarmanlage und GPS-Trigger

Die Bremer Polizei empfiehlt, im Wohnwagen eine Alarmanlage mit Innenraumüberwachung einzubauen. Idealerweise sollten die Fahrzeuge in Garagen abgestellt werden. Von den Händlern kommt der Tipp, sogenannte GPS-Trigger zu installieren. Der Fahrzeughalter wird über eine App auf seinem Smartphone informiert, wenn der Wohnwagen von Fremden bewegt wird, und kann die Route nachverfolgen. Oder man macht es so, wie Fred Mester es von jungen Leuten erzählt, die ihr Gefährt kurz vor Urlaubsbeginn zum Packen vors Haus gestellt hatten und darin zur Vorsicht übernachtet haben.

Bei Mester in der Aumunder Nachbarschaft hat es wenige Tage nach dem Diebstahl seines Wohnwagens einen weiteren Fall gegeben. Ebenfalls um Ostern herum traf es Camper in Lemwerder: Zwei Wohnwagen weg, bei dem einen war nach Angaben der Polizei das Sicherungsschloss geknackt worden, außerdem hatten die Täter die Kennzeichen gewechselt. Und der Händler am Hastedter Osterdeich berichtet kurze Zeit nach dem ersten Gespräch mit ihm, dass es nun auch noch einem Kunden in Leeste passiert sei.

Der Deutsche Camping-Club weiß von besonders dreisten Tätern. In einem Fall seien sie mit einem Tieflader vorgefahren, angeblich, um den Wagen für eine Reparatur abzuholen. Die Nachbarn der Opfer halfen sogar noch dabei, den Wagen zu verladen. Sie haben nichts ahnend bei einem Diebstahl mitgemacht.

Fred Mester bleibt trotz des Ärgers seinem Hobby treu und wird sich und seiner Frau einen neuen Wohnwagen kaufen. „Einmal Camper, immer Camper“, sagt er, „wir lassen den Kopf nicht hängen, dann müsste man sich ja einschließen.“

*Name von der Redaktion geändert