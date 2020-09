Abgefressen und eingesponnen: Der Buchsbaumzünsler bringt Gärtnern und Pflanzen keine Freude. (Landwirtschaftskammer Niedersachsen)

Buchsbaum kennt man als zierliche Beet-Einfassung und vor allem aus Barockgärten, in denen aus der immergrünen Pflanze regelrechte Mosaike gesetzt und in Form geschnittene Buchsbäume zu pittoresken Figuren geschnitten wurden. Doch nun bedroht ein Insekt die Buchsbaumbestände in Europa: Der Buchsbaumzünsler, der im Jahr 2007 erstmals in Europa, ausgerechnet in Süddeutschland, gesichtet wurde und der eigentlich aus Ostasien stammt. Denn auch die Baumzucht ist international, und so sind auch für Insekten die Handelswege verlockend, um einmal Neues zu sehen, zum Beispiel das kontinentaleuropäische Klima und den Mangel an natürlichen Fressfeinden.

„Der Zünsler hat sich in diesem Jahr explosionsartig vermehrt“, sagt Ralph Arkenau, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei im Stadtsüden. Damit ist die Falterart wohl nun endgültig in Nordwestdeutschland angekommen. Im Süden der Republik treibt er sein Unwesen schon länger: Es gab mal einen Wald am Rhein, in Grenzach-Wyhlen, fast in Basel in der Schweiz, der war Jahrhunderte alt, einer der größten und ältesten Buchsbaumwälder Europas. Im Jahr 2010 war er weitestgehend kahl gefressen und gewissermaßen tot.

Dieses Schicksal droht nun auch den hiesigen Gartenbesitzern: „Eigentlich hilft nur zu spritzen – sofern man den Buchsbaum denn erhalten will“, sagt Edeltraut Zeidler, die mit ihrem Mann Jörg die gleichnamige Gärtnerei im Stadtnorden führt. Gespritzt werden kann das Bacillus thuringiensis, das nach Versuchen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) als besonders wirksam beschrieben wurde und als biologisches Mittel wohl für die restliche Natur verträglicher sein dürfte als bloße Chemie. Doch die Arbeit ist aufwendig: „Sie müssen mehrmals und gründlich spritzen. Der Zünsler legt mehrmals im Jahr Eier“, sagt Zeidler.

Weil das Spritzen und Fallen aufstellen mitunter mühsam sein kann, neigen mittlerweile viele Gartenbesitzer dazu, sich von ihren Buchsbäumen zu trennen, beobachten Arkenau und Zeidler. „Es gibt zum Beispiel gewisse Ilex-Arten, die man anstelle der Buchsbaumhecke pflanzen kann“, sagt Arkenau. Und so plant es auch die Stadtverwaltung, die einige Schmuckbeete in den Graftanlagen mit Buchsbaum bepflanzt hat. Auf Nachfrage lässt sie über Stadtsprecher Timo Frers ausrichten: „Zukünftig könnte es dazu kommen, auf die Anpflanzung von Buchsbaum zu verzichten und die bestehenden Gehölzbestände entsprechend umzugestalten.“

Vögel und Insekten beginnen die Larven zu fressen

„Für die Baumschulen ist das eine Katastrophe“, skizziert Arkenau das Ungeheuer an die Wand, „denn stellen Sie sich vor, sie hätten Hunderte von Buchsbäumen auf dem Feld stehen, die bekommen Sie nicht mehr verkauft, sofern sie denn überhaupt noch verkaufsfähig und nicht vom Zünsler zerfressen sind“. Doch ob der Falter der jahrhundertealten europäischen Buchsbaumkultur nun endgültig den Garaus machen wird, scheint noch nicht abschließend geklärt, an anderen Orten wird bereits beobachtet, dass Vögel und Insekten die Larven zu fressen beginnen. Und Zeidler bringt es lakonisch auf den Punkt: „Wenn es keine Buchsbäume mehr gibt, dann hat sich auch der Zünsler erledigt, vielleicht wird dann auch wieder Buchsbaum gepflanzt.“

Bis es aber so weit ist, dass die Plage vorübergezogen ist und Vögel und Insekten auf den Geschmack am Zünsler gekommen sein werden, hilft wohl nur abzuwarten. Die Stadt hilft sich, indem die betroffenen Gehölze zurückgeschnitten werden und auch bereits wurden, sodass ein Neuaustrieb erfolgen kann. Die Raupen werden zusätzlich händisch aufgesammelt, sofern sie denn gefunden werden, denn tarnen können sich die Raupen im engen Laub der Buchsbäume sehr gut. Aber, das betont die Stadt mit einem Ausrufungszeichen: „Spritzmittel werden nicht eingesetzt!“ Mit den Maßnahmen haben die städtischen Gärtner so gute Erfahrungen gemacht, dass sie den heimischen Gärtnern selbiges für ihre Buchsbaumbestände empfehlen.