Das Kita-Dilemma in Bremen ist groß. Es fehlt nicht nur an Personal, sondern auch an Flächen und Gebäuden. (dpa)

Es sind Nachrichten, die Eltern oder werdenden Eltern Schweißtropfen auf die Stirn treiben. Die Zahl der fehlenden Betreuungsplätze wird immer höher. Aktuell sind es 3800 Plätze, die bis 2020 benötigt werden. Dabei ist längst klar: Das ist sowieso nicht zu schaffen. Und es ist anzunehmen, dass selbst diese Zahl noch einmal nach oben korrigiert wird.

Dass Bremen mit diesem Problem nicht alleine ist, hilft wenig. Es macht wütend zu lesen, dass noch 2013 der Kita-Ausbau gedrosselt wurde, anstatt zu überlegen, wie man größerem Bedarf an Plätzen gerecht werden könnte. Das Dilemma ist jetzt groß. Es fehlt nicht nur an Personal, sondern auch an Flächen und Gebäuden.

Schon 2017 war Kita-Container das Bremer Wort des Jahres. Die Mobilbauten wurden eingesetzt, um den Platzmangel einigermaßen zu beheben. Für 2018 würde sich Kita-Container-Dorf anbieten. Denn Dörfer wird man angesichts der Zwänge benötigen. Wichtig ist, dass jetzt Investoren in Neubaugebieten verpflichtet werden, nicht nur Wohnungen zu bauen, sondern auch dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs betreut werden kann. Das muss eine Lehre aus dem Kita-Desaster sein.