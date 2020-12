Sorgt weiter für Diskussionen: Das besetzte Haus in der Bremer Neustadt. (Christina Kuhaupt)

Der Vorbau, der den Bürgersteig an der Lahnstraße versperrt, wird derzeit abgebaut. Handwerker überprüfen die Funktion von Wasserleitungen, Strom und Heizung, die Gesundheitsbehörde die Auswirkungen der Schimmelbildung ab der zweiten Etage. Und die Flinta-Personen selbst? Bemühen sich um ein Konzept für die Nutzung des Gebäudes.

Angedacht ist eine Vereinsgründung, um in den Genuss finanzieller Förderung kommen zu können. Mit diesen Informationen gab Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Dienstagnachmittag in der Stadtbürgerschaft den Stand der Dinge bei der seit dem 9. Oktober besetzten Dete in der Neustadt wieder.

Wobei die Senatorin die allgemein genutzte Bezeichnung „besetzt“ ausdrücklich zurückwies. Der Besitzer des Gebäudes dulde die Zwischennutzung durch die Flintas (Frauen, Lesben, Inter, Non-binäre, Transgender und Agender). Damit gebe es keine Hausbesetzung und folgerichtig auch weder Rechtsbruch noch Rechtsbeugung.

„Internes Spießbürgertum“

Das sieht die Opposition weiterhin anders. Die nutzte die aktuelle Stunde der Bürgerschaft zur verbalen Breitseite gegen die Regierungskoalitionäre. „Hier wird seit zwei Monaten offener Rechtsbruch toleriert und gerechtfertigt“, wetterte Thomas vom Bruch, CDU. Und zu Sofia Leonidakis (Linke): „Ideologie pur, Sie sind nicht regierungsfähig.“ Der Umgang mit den Flintas zeige, „dass Bremen im breiten Umfeld des gewaltbereiten Linksextremismus stets die rosarote Brille trägt“ und denjenigen einen roten Teppich auslege, „die auf die staatliche Gewaltenteilung rotzen“, so Birgit Bergmann (FDP).

„Wir wollten keine gewalttätige Eskalation in Bremen und das haben wir geschafft“, hielt Kai Wargalla (Grüne) dagegen. Rechtsstaatlichkeit bedeute auch Verhältnismäßigkeit. Sofia Leonidakis (Linke) verwies auf den Leerstand des Gebäudes. Das Haus sechs Jahre lang verfallen zu lassen, sei das eigentliche Problem. Wohnraum sei sozialpflichtiges Eigentum im Sinne des Grundgesetzes, griff Falk Wagner (SPD) dies auf. Und zahlte dann noch verbal in Richtung CDU zurück: Der gehe es in der Debatte nur darum, „ihr internes Spießbürgertum zu befriedigen“.