Nach kurzer Fahndung wurde der 22-Jährige von der Polizei verhaftet. (Patrick Seeger / dpa)

Beim Versuch, einen Ladendieb aufzuhalten, ist ein Detektiv in einem Elektrofachmarkt an der Duckwitzstraße in der Bremer Neustadt am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Ladendetektiv mit den Überwachungskameras beobachtet, wie ein 22-Jähriger Köpfhorer in seinem Rucksack verstaute. Ein Mitarbeiter sprach den Mann an und führte ihn in ein Büro, aus dem der Täter zu fliehen versuchte. Ein 48 Jahre alter Detektiv eines anderen Geschäfts kam zur Hilfe und versuchte, den 22-Jährigen an der Flucht zu hindern. Dabei schlug ihm der Täter ins Gesicht und der 48-Jährige schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Der Detektiv verlor sofort das Bewusstsein und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 22-Jährige flüchtete vom Tatort, wurde jedoch kurz darauf von der Polizei festgenommen. Diensthunde der Polizei spürten den Rucksack mit dem Diebesgut auf. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.