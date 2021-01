Die Luft war in der Silvesternacht so gut wie lange nicht mehr: Eine Luftmessstation der Bremer Umweltbehörde in Bremen Mitte hat einen Wert von 52 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) gemessen. Zur Einordnung: In den Jahren zuvor lag der Wert um ein Vielfaches höher im Bereich von mehreren Hundert µg/m³, an den meisten Dezembertagen und -nächten in 2020 lag er unter 20.

Vor allem im vergangenen Jahr kam es zu extrem hohen Werten. Das lag an einer bestimmten Wetterlage (Inversionswetterlage), wodurch eine Vermischung der oberen und unteren Luftschichten ausblieb. Dadurch hat sich der Feinstaub in Bodennähe gestaut, unter anderem war Nebel eine Folge.

Die Luftmessstation misst im Gegensatz zu verkehrs- oder industrienahen Stationen die Hintergrundbelastung. Erfasst werden unterschiedliche Luftschadstoffe, neben Feinstaub etwa auch Stickoxide oder Ozon. Die Station ist geeicht und wird regelmäßig überprüft, sodass sie zuverlässige Ergebnisse liefert.

Feinstaub sind kleine Partikel, die etwa durch Verbrennung in Motoren oder Kraftwerken, durch den Abrieb von Reifen und Bremsen, aber auch natürlich entsteht. Anhand seiner Größe wird Feinstaub in Gruppen eingeteilt: PM10 („Particulate Matter“) sind Partikel, die im Durchmesser kleiner als 10 Mikrometer (µm) sind, PM2,5 sind dementsprechend kleinere Partikel. Die Teilchen haben Auswirkungen auf die Gesundheit von Lebewesen: Sie dringen je nach Größe in die Lunge oder gar in den Blutkreislauf ein und können dort etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es keinen Schwellenwert, unter dem die Belastung durch Feinstaub als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft werden kann.

Dem Umweltbundesamt zufolge werden in Deutschland in der Regel durch Feuerwerkskörper zum Jahreswechsel rund 2050 Tonnen Feinstaub frei gesetzt. Das entspreche rund einem Prozent des in Deutschland emittierten Feinstaubs pro Jahr. Wie hoch die freigesetzte Feinstaubmenge 2020 ist, ist nicht bekannt.

Zur Sache

In einem Selbstversuch im Jahr 2019 hat der WESER-KURIER einen eigenen Feinstaubsensor am Pressehaus installiert. Das Experiment ist Teil des Projekts luftdaten.info, bei dem Bürger mithilfe einer Anleitung eigenständig einen Sensor bauen und diesen an ein Messnetzwerk anschließen können. Aufgrund eines technischen Problems ist der WK-Sensor derzeit nicht in Betrieb. Allerdings gibt es im Bremer Stadtgebiet und in der Umgebung Dutzende selbst gebauter Sensoren, weltweit sind es mehr als 12000 Stück.