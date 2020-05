Die Deutsche Post DHL Group bietet Beschäftigten bundesweit Corona-Tests an. Im Fall des Bremer Verteilzentrums im GVZ stieg die Zahl der Infizierten auf 53. (Monika Skolimowska)

Die Zahl der Corona-Erkrankungen unter den Beschäftigten des DHL-Verteilzentrums im Güterverkehrszentrum (GVZ) ist von 37 in der vergangenen Woche auf 53 am Dienstag angestiegen. Diese Zahl nannte der Sprecher des Gesundheitsressorts, Lukas Fuhrmann. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) hatten am Mittag in der Senatspressekonferenz eine „Ausweitung präventiver Testungen“ angekündigt – dies auch vor dem Hintergrund der DHL-Fälle. Bereits Ende April waren im Hemelinger Paketzentrum 22 Fälle bekannt geworden.

Die Deutsche Post will nun bundesweit Angestellten die Möglichkeit geben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. „Wir werden deutlich mehr als 10 000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anbieten, sich vorsorglich auf Covid-19 testen zu lassen, dies vor allem in größeren Betriebsstätten“, sagte Vorstand Tobias Meyer der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Es solle systematisch von Betriebsärzten in ausgewählten Betriebsstätten getestet werden – darunter Paketzentren und Briefverteilzentren. Getestet werde gemäß einer Risikoeinstufung.

Post-Vorstand Meyer zufolge wurden schon in der Vergangenheit Mitarbeiter auf die Krankheit Covid-19 getestet. „Das Auffällige war, dass wir bei den breiten Tests ohne zwingenden Grund eine unerwartet hohe Anzahl an Infizierten gefunden haben, die aber bisher keinerlei Symptome der Krankheit haben“, sagte er. Daher müsse die Post davon ausgehen, dass sie mehr infizierte Menschen im Umkreis ihrer Betriebsstätten habe als bisher vermutet.

Kontaktbeschränkungen wichtig

Nachdem vergangene Woche die gesamte Belegschaft des Verteilzentrums im GVZ getestet worden sei, stellte sich die Lage laut Behördensprecher Fuhrmann als „nicht so einfach“ dar. „Das Geschehen war nicht so schnell einzudämmen, obwohl DHL das gut umgesetzt hat, wie schon in Hemelingen.“ So seien die Kontaktbeschränkungen im Betrieb zwar umfassend eingehalten worden, „nicht in jedem Fall aber auch nach Feierabend“ – wenn beispielsweise bestehende Fahrgemeinschaften weiter genutzt wurden.

Laut Fuhrmann gibt DHL die Zahl der „Eigenbeschäftigten“ im GVZ mit rund 350 an. Hinzu kämen bei Subunternehmen Beschäftigte. „Der Anteil der positiv getesteten Mitarbeiter in Bremen liegt im einstelligen Prozentbereich“, sagt Stefan Laetsch, Sprecher der Deutschen Post DHL Group. „Viele von ihnen hatten keinerlei Symptome.“ Die Tests im GVZ „haben nicht den Impuls für die angekündigten, prophylaktischen Reihentestungen gegeben“.

Auch die Stadtwerke Bremen (SWB) haben schon über vorsorgliche Covid-19-Tests für ihre Beschäftigten nachgedacht. Dabei sei es bislang aber geblieben, sagt Unternehmenssprecher Christoph Brinkmann, „weil die Fallzahlen in Bremen und Bremerhaven so übersichtlich sind“. Aber: „Das Thema bleibt in der der Diskussion“, betont Brinkmann. Zwischenzeitlich seien Tests auch leichter zu beschaffen, als noch vor wenigen Wochen. Betroffen wären rund 500 Beschäftigte „mit Außenkontakten“.

Die Kapazität für Covid-19-Tests liegt im Land Bremen bei rund 1200 Tests täglich, durchgeführt werden aktuell etwa 800. Damit liegt Bremen über dem Bundesdurchschnitt von rund 500 Tests am Tag. Bremen testet bislang anlassbezogen, etwa bei gehäuften Fällen in Pflegeheim oder wie bei DHL.

„Wir werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine Kombination aus anlassbezogenen und präventiven Tests einführen“, sagte Gesundheitssenatorin Bernhard. Dabei sollen neben Schulen, Kindertagesstätten und Übergangswohnheimen auch größere Unternehmen stärker in den Fokus rücken. „Überall dort, wo Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Ein Test per se“, sagte Bernhard, „verhindert natürlich keine Infektion, aber sie sind wichtig.“