Antje Boetius schrieb ihre Dissertation an der Universität Bremen. Heute leitet sie das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. (Britta Pedersen/dpa)

Den mit 500.000 Euro dotierten Deutschen Umweltpreis teilen sich Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven sowie Roland Müller, Manfred van Afferden und Mi-Yong Lee vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig samt Initiator Wolf-Michael Hirschfeld.

Die Abwasserforscher hätten die Vision "Sauberes Wasser für alle" bei einem Projekt in Jordanien zu einem greifbaren Ziel werden lassen. Mit der Auszeichnung Boetius' werde die Bedeutung der Meere für Klima, Lebensvielfalt und Nahrungsversorgung betont, teilte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) am Donnerstag in Osnabrück mit. Die Auszeichnung wird am 28. Oktober in Erfurt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben.

Wie wird der Preis vergeben?

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) vergibt diesen Preis seit 1993 jährlich. Verschiedene Organisationen wie Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Naturschutzverbände und wissenschaftliche Vereinigungen können Kandidaten für die Auszeichnung vorschlagen. Eine vom Kuratorium der DBU ernannte unabhängige Jury empfiehlt dann mögliche Preisträger. Die Entscheidung fällt letztlich das Kuratorium.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist eine der größten Stiftungen in Europa. Seit der Aufnahme der Arbeit 1991 sind ihren Angaben zufolge knapp 9600 Umweltprojekte mit mehr als 1,7 Milliarden Euro unterstützt worden.

(dpa)