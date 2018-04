An der Nordsee kommt es schon am Mittwochvormittag zu schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer. Im Laufe des Tages soll der Wind weiter zunehmen. (dpa)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch für Norddeutschland vor Sturmböen und Orkanen. So sollen in freien Lagen Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde aus Südwest bis West möglich sein, vereinzelt soll der Wind sogar noch stärker sein. Die Warnung gilt bis ungefähr 14 Uhr.

Im Norden nimmt der Wind zu, an der Ostsee stürmische Böen. Ein bisschen wird der Wind noch zulegen, Böen bis Stärke 9 (um 80 km/h) werden erwartet. Auch morgen ziemlich windig in der Nordhälfte, dazu viel Regen. Mehr unter https://t.co/OUo1uuC4OX pic.twitter.com/540DaOd6zP — Unwetterzentrale (@uwz_de) 24. April 2018