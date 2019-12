Bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention liegt Bremen im bundesdeutschen Mittelfeld. (Friso Gentsch/dpa)

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat in der am Mittwoch vorgestellten Studie „Kinderrechte-Index“ die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention untersucht. Bremen liegt dabei bundesweit im Mittelfeld. Nachholbedarf gebe es beim Recht auf Bildung. So sind etwa der Ausgaben der öffentlichen Haushalte für allgemeinbildende und berufliche Schulen gemessen an der Wirtschaftsleistung des Bundeslandes eher gering, die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss hingegen eher hoch. Auch bei der Bekanntheit der Kinderrechte bei Kindern sieht das Hilfswerk noch Entwicklungspotenzial.

"Wir sehen beispielsweise bei der Armutsgefährdungsquote für Kinder, bei der Zahl von Kinderunfällen im Straßenverkehr, bei kindgerechten Informationen über die Anhörung und Beteiligung in Gerichtsverfahren, oder bei den Bildungsausgaben noch viel Luft nach oben für Bremen“, betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks.

Gut sehe es hingegen in Bremen bei dem Recht auf Gesundheit und auf Beteiligung aus. Das Kinderhilfswerk hebt dabei die Zahl der Kinderärzte und die elektronische Gesundheitskarte für geflüchtete Minderjährige hervor. Ebenso positiv sei etwa das alle zwei Jahre stattfindende Projekt „Jugend im Parlament.“

Bei dem Kinderrechte-Index wurde die Umsetzung von fünf zentralen Kinderrechten untersucht. Überdurchschnittlich schnitten Niedersachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein ab. Das Schlusslicht bilden Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und das Saarland.