Für das bevorstehende Nordderby Werder-HSV wird die Polizei wieder einen hohen Aufwand betreiben müssen, um Sicherheit rund um das Weserstadion garantieren zu können. (dpa)

Die Gerichtsentscheidung zu den Bremer Polizeikostenrechnungen an die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag einer Bürgerschaftsdebatte unverhoffte Aktualität verschafft. Auf der Tagesordnung standen zwei Große Anfragen von CDU und Linken. Darin ging es um das Ausmaß von Gewalt bei Fußballspielen beziehungsweise die Polizeieinsätze mit einschlägigem Hintergrund.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) war die Genugtuung über seinen juristischen Sieg über die DFL am Tag zuvor noch deutlich anzumerken. Auch beim bevorstehenden Nordderby Werder-HSV werde die Polizei wieder einen hohen Aufwand treiben müssen, um die Sicherheit rund um das Weserstadion zu garantieren. Dabei kämen nicht nur örtliche Kräfte zum Einsatz. Die Bremer Beamten würden von Polizeieinheiten aus Rheinland-Pfalz und Hessen unterstützt, was die Innenbehörde teuer zu stehen komme. „Wir bekommen nach dem Nordderby wieder hohe Rechnungen aus Wiesbaden und Mainz“, kündigte Mäurer an. Da sei es „legitim, die DFL an den Kosten zu beteiligen“, sagte der Innensenator unter dem Applaus der rot-grünen Abgeordneten. Erst recht, wenn Bremen kaum in der Lage sei, den Überstundenberg seiner Polizeibeamten abzutragen.

Aggressive Stimmungsmache

Vor Mäurer hatten schon andere Redner von Koalition und Opposition auf das Nordderby Bezug genommen. So machte etwa Mustafa Öztürk (Grüne) seinem Ärger über umstrittene Äußerungen des neuen HSV-Präsidenten Bernd Hoffmann Luft. Der hatte ankündigt, mehrere tausend Hamburger Fußballanhänger würden Bremen am Wochenende "aufmischen". Solch aggressive Stimmungsmache sei "auf das Schärfste zu verurteilen", sagte Öztürk. Kritisch äußerte sich der Grünen-Politiker zu der Idee, Stehplätze im Weserstadion abzuschaffen. Hintergrund: Die CDU hatte in ihrer parlamentarischen Anfrage auf die Entwicklung in England verwiesen, wo in den Erstligastadien die Stehplätze verschwunden sind. In der schriftlichen Senatsantwort heißt es dazu: "Nach hiesigen Kenntnissen sind seit dieser Maßnahme in den Stadien keine gravierenden Vorkommnisse mehr zu verzeichnen gewesen. In der deutschen Fanszene, wie vonseiten der Vereine, wird diese Maßnahme abgelehnt, da ein Stimmungsverlust in den Stadien befürchtet wird und das Erlebnis Fußball damit generell an Attraktivität verlieren würde. Dieser Auffassung schloss sich Mustafa Öztürk an: "Ein Stadionbesuch ist dann nur noch für Gutbetuchte drin", und das könne niemand wollen.

Die Sprecher der CDU, Marco Lübke und Wilhelm Hinners, gingen auf die zunehmende Politisierung der Gewalt im Umfeld von Fußballspielen ein. Zuletzt hatte sich diese Mitte Dezember bei einer Massenschlägerei zwischen linksorientierten sogenannten Ultras und rechten Hooligans im Viertel gezeigt. Bei einigen politischen Akteuren gebe es eine Neigung, Ausschreitungen von Ultras zu beschönigen, Motto: „Gute Gewalt hier, schlechte Gewalt da. Ich finde das unerträglich. Gewalt ist unter zivilisierten Menschen immer inakzeptabel“, sagte Lübke. Der CDU-Abgeordnete wandte sich auch klar gegen eine Legalisierung von Pyrotechnik. Von ihr gingen „nicht zu kontrollierende Gefahren aus“. Dieser Haltung widersprach der FDP-Abgeordnete Peter Zenner. Es sei durchaus denkbar, Pyrotechnik innerhalb von Stadien „in gesicherten Verhältnissen“ zuzulassen. Auch der Einsatz „kalter Pyrotechnik“, wie sie in Skandinavien erprobt werde, sei ein gangbarer Weg.

Marco Lübke von der CDU. (fanslau fotografie)

SPD-Innenpolitiker Sükrü Senkal machte darauf aufmerksam, wie schwierig es für die Polizeiführung sei, ihren Kräfteeinsatz bei Großereignissen wie dem Nordderby richtig zu bemessen. „Läuft alles gut, spottet es sich hinterher leicht über Wasserwerfer und Pferdestaffel. Aber wenn dann doch etwas passiert, wie letztens im Viertel, werden sofort Rufe laut, warum nicht mehr Polizei zur Stelle war“, sagte Senkal. Genauso wichtig wie die Bereitstellung ausreichender Polizeikräfte sei der Präventionsgedanke. Die einschlägigen Projekte in der Fanszene müssten „unbedingt weiter unterstützt“ werden.

Für die Linken kritisierte Klaus-Rainer Rupp die Stoßrichtung der CDU-Anfrage an den Senat. Sie suggeriere, dass die Gewalt im Umfeld von Fußballplätzen in den vergangenen Jahren stetig angestiegen sei. Das Gegenteil sei der Fall. „Es ist sicherer geworden“, so Rupp. Das habe sicher auch mit dem hohen Aufwand zu tun, den die Polizei treibt.